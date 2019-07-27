Загитова показала платье для новой короткой программы
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
Спортсменка показалась на льду в черном кружевном платье. Ранее фрагменты короткой программы публиковал хореограф Алины Даниил Глейхенгауз.
Также в рамках шоу россиянка выступила с серебряным призером Олимпиады-2018 японцем Семой Уно.
В новом соревновательном сезоне Загитова будет катать короткую программу под песню Yasmin Levy — Me voy.