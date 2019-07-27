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27 июля, источник: Спорт РИА Новости

Загитова показала платье для новой короткой программы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.

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Спортсменка показалась на льду в черном кружевном платье. Ранее фрагменты короткой программы публиковал хореограф Алины Даниил Глейхенгауз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в рамках шоу россиянка выступила с серебряным призером Олимпиады-2018 японцем Семой Уно.

В новом соревновательном сезоне Загитова будет катать короткую программу под песню Yasmin Levy — Me voy.

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