Навка рассказала об изменениях в жизни после замужества
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала об изменениях в жизни после того, как она вышла замуж за
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала об изменениях в жизни после того, как она вышла замуж за
Навка заявила, что ее внутреннее состояние и стиль жизни после замужества не поменялись. Она добавила, что стала больше работать и начала получать больше внимания общественности.
Фигуристка отметила, что старается не обращать внимание на критику от «дурных или специально обученных людей».
«Они говорят всякие гадости и безуспешно пытаются спровоцировать меня на
Песков и Навка поженились летом 2015 года. У пары есть общая дочь Надежда.
Фигуристка вместе с Романом Костомаровым завоевала золото на Олимпиаде 2006 года в танцах на льду.. Также она является двукратной чемпионкой мира.
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