Навка рассказала об изменениях в жизни после замужества

Источник: РИА "Новости"

Навка заявила, что ее внутреннее состояние и стиль жизни после замужества не поменялись. Она добавила, что стала больше работать и начала получать больше внимания общественности.

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Фигуристка отметила, что старается не обращать внимание на критику от «дурных или специально обученных людей».

«Они говорят всякие гадости и безуспешно пытаются спровоцировать меня на какую-то реакцию. Есть и те, кто ведется на чужое мнение, не разбираясь в ситуации. Я стараюсь не зацикливаться на том, кто, как и что во мне видит», — добавила она.

Песков и Навка поженились летом 2015 года. У пары есть общая дочь Надежда.

Фигуристка вместе с Романом Костомаровым завоевала золото на Олимпиаде 2006 года в танцах на льду.. Также она является двукратной чемпионкой мира.

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