Опасны ли четверные прыжки, реальны ли пятерные, функции родителей. Тренеры ЦСКА о главном в фигурке
Особенный выпуск шоу «Фигурка».
Особенный выпуск шоу «Фигурка».
Новый выпуск шоу «Фигурка» с Эммой Гаджиевой на
Из интервью тренеров вы узнаете: — Почему Давыдов решил определить всех мальчиков в отдельную группу;— Пускают ли в ЦСКА на тренировки родителей;— Что хуже — плохой фигурист или плохие родители;— Правильно ли переманивать спортсмена из одной школы в другую;— Опасны ли четверные прыжки;— Стоит ли допускать юниоров на взрослый чемпионат России;— Пятерной 12-летнего Максима Белявского — что это было;— Какими они хотят быть в глазах учеников.
Фигуристы честно рассказали про своих тренеров и поделились мнениями о четверных прыжках.
— Сколько часов в день вы проводите на льду? Александра Кравцова: От четырех до восьми.
— Как получилось, что вы стали тренировать вместе? Сергей Давыдов: Так сложилось. Александра ко мне попала, мы стали работать. Не все получилось, как у тренера и ученицы. Сейчас у нас тренерский тандем.
— И все идет неплохо. С. Д.: В общем, да. Но что такое хороший тренер? Это специалист, который не останавливается. Ему надо больше и больше.
— Сколько у вас групп?— А. К.: Три.— С. Д.: Старшие девочки, девочки подрастающие, и в этом году мы сделали отдельную группу мальчиков. Их набралось 12−14 человек, и мы постарались их отделить. Делаем с ними немного другую работу. Поскольку с мужским катанием у нас трудно, а с мальчиками сложнее работать, мы постарались создать для них
— Чем отличаются тренировки мальчиков и девочек? С. Д.: Отношением фигуристов. С мальчиками надо вести разговор, а девочки более исполнительные. Парни же ленивее, с ними надо находить общий язык.
— Судя по социальным сетям, у вас в группе есть хорошие мальчики… С. Д.: Потенциально есть. А реально они будут, когда покажут
— Учитывая уровень конкуренции, складывается ощущение, что нашим фигуристкам надо тренироваться круглые сутки, переходя со льда в зал. Как у ваших учениц строится график? На примере 12-летней спортсменки. С. Д.: График
— Пересекаетесь с другими тренерами ЦСКА. Например, здесь работает Елена
— Бывает такое, что более опытный тренер забирает к себе перспективных спортсменов? С. Д.: Бывает. Но у нас пока никто никого не забирал. Что вообще значит «забирает»? Ты же не можешь взять человека за шиворот и насильно передать. Должно быть желание самого спортсмена. У нас в стране все свободны — где хочешь, там и катаешься. А переход — личное дело каждого.
— Что нужно уметь делать, чтобы попасть к вам в группу? А. К.: Зависит от возраста и того, насколько ребенок работоспособен. Зачастую мы смотрим не на то, что ребенок умеет, а на то, как он развивается, может ли он сделать скачок. Иногда можно взять ребенка, который ничего не умеет. А есть дети, которые многое могут, но приходят на лед и ничего не хотят. Надо смотреть все в совокупности. С. Д.: Плюс, немаловажный фактор — родители.
— Как раз видела, что у вас на тренировках они присутствуют. С. Д.: Да, с этого сезона так.
— Кто принял такое решение? С. Д.: Я принял такое решение. Уже делали это в прошлом году в экспериментальном формате. Но не все получилось.
Вообще, родители должны видеть, что ребенок
Настраивать его должны не мы, он должен уже быть готовым. Иначе будет трата времени, которого, как вы понимаете, в фигурном катании нет. Льда по 6−7 часов на человека не дают. У нас старшие катаются две тренировки по часу. Больше льда нет. И чтобы эти 60 минут продуктивно работать, мы в этом году подключили родителей.
— Вы сказали, что в прошлом году не все получилось. В каком смысле? Они
— Бывало такое, что спортсмен хороший, а родители невыносимые? А. К.: Очень часто. С. Д.: Это, как правило, сопутствующие вещи. Либо хороший спортсмен и плохой родитель, либо хороший родитель и плохой спортсмен. Бывает, конечно, что все ровно.
— А что выбирать? Кого терпеть? С. Д.: Если начинать терпеть родителя, то работа идет насмарку. Взрослых надо учить, как и детей. Они тоже должны участвовать в работе, чтобы все было в такт.
— Сегодня я видела, как мама отчитывала свою дочь за то, что она халявила, недопрыгала… С. Д.: Это как раз не вникание в процесс, а та самая требовательность. Ребенок вышел с тренировки, родитель сказал: «Я ничего не понимаю в фигурном катании, но ты не сделала вот это. Я не говорю, почему ты это не сделала, а обращаю внимание, что ты недоработала».
— Как родителю выбрать тренера? А. К.: Это очень сложный вопрос, потому что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Метод проб и ошибок — не вариант. Наверное, надо смотреть на результаты других детей, как идет работа в группе. С. Д.: Так родители в основном и выбирают. Если есть результат, то они идут. А. К.: Если у специалиста нет результативных детей, то какой смысл к нему идти?
— Представим ситуацию. Вы на соревнованиях, видите ребенка, который потрясающе катается. Можно подойти к родителям и предложить заниматься у вас? С. Д.: Мы этим никогда не занимались. И вряд ли будем. Это не норма, а вмешательство в работу другого тренера. Спортсмен же не сам по себе таким стал?
— И как быть в таких моментах? Когда уходит спортсмен, это больно? А. К.: Время лечит. Надо работать дальше, придут другие. К этому важно относиться как к работе и не привязываться, потому что можно остаться в принципе без себя. Да, мы трудимся с учениками на полную, отдаем себя целиком. Но бывает всякое. Ты либо принимаешь это, либо выбираешь другую профессию. С. Д.: А лучше выводить спортсмена на высокий результат, чтобы не захотелось уходить.
— Например, Аня Тарусина. Она уже столько лет с вами. С. Д.: Много было всего — и плохого, и хорошего. Но человек выбирает, а мы трудимся. Объемы работы, конечно, выросли. Появились четверные прыжки. И обычными уговорами работать с фигуристами трудно, нужно очень много требовать. Спортсмены должны понимать, что без полной отдачи не будет результата.
— Возникает ощущение, что психологическое давление на детей сейчас больше, чем раньше. Была недавно на первенстве Москвы и видела детей, которые плакали от досады. Они все сделали в прокатах и не понимали, почему проиграли. Ведь они все хорошие, но нужно выбрать одного, который лучше всех. Наверное, это тяжело. С. Д.: Мы ух учим, что если ты проиграл, значит,
— В вашей группе работает психолог? С. Д.: Я считаю, что психология — наука достаточно сложная. И не все ее принимают. Еще когда я катался, я не встречал тех фигуристов среди моих знакомых, кому бы психолог глобально помог.
— Сергей, вы тренируете достаточно давно. В какой момент стало понятно, что элементы
— И куда теперь идет фигурное катание? С. Д.: Туда, куда его ведут. Такой уровень нам диктуют правила фигурного катания. У тебя спортсмен определенного возраста и соревнования, на которых он может выступать. И ты тренируешь его на максимум.
— Много дискуссий относительно того, стоит ли на взрослый чемпионат России допускать 14-летних фигуристов, которые не смогут попасть на главные старты. Каково ваше мнение по этому поводу? А. К.: Эти дети выполняют те элементы, которые многие взрослые выполнить не могут. И соревнование от этого становится интереснее. С. Д.: Поэтому фигурное катание и стало таким популярным. Последний чемпионат России собрал полный зал. Люди приходят смотреть
— Насколько тяжело держать форму фигуристу, который уже умеет исполнять сложные элементы, но ему еще ждать несколько лет до выхода во взрослые? А. К.: Покажет только время. Ты не знаешь, что может случиться со спортсменом дальше. С. Д.: У каждого свой уровень терпения.
— То есть сейчас на детском уровне ты прыгаешь каскад
С. Д.: Следующий шаг — это четверные. Уже все доказали, что это не за горами. Что прыжки в четыре оборота — это наше время, это сейчас.
— В вашей группе недавно 12-летний Максим Белявский исполнил прыжок в пять оборотов на удочке. Практикуете такие элементы? С. Д.: Мы же тоже стараемся побеждать и для этого трудимся, пробуем
— Чем будете удивлять в следующем сезоне? А. К.: Спортсменами, программами и чистым катанием. Будем делать все на максимум. С. Д.: И, конечно, постараемся удивить четверными прыжками.
— Кто у вас разучивает четверные? А. К.: Большинство. Учат те, кто умеет все тройные. Иначе никак, даже по младшему возрасту.
Что думают о четверных спортсмены из группы Давыдова.
Анна Тарусина, 16 лет, призер этапов ЮГП.
«Четверной прыжок — это сложно. Я учила четверной тулуп в прошлом и позапрошлом сезоне, в
Софья Самоделкина, 12 лет, победитель первенства Москвы в младшем возрасте.
«Четверной прыжок — сложный элемент, который не каждому может даться. Сейчас четверной и тройной аксель — одна из самых важных частей женского катания, без них там делать нечего.
Когда мне сказали попробовать аксель, я сразу пошла. Мне было интересно — получится или нет. Да, может быть, я неудачно приземлилась, но мне понравилось".
Лев Лазарев, 9 лет, призер первенства России в младшем возрасте, участник шоу «Ледниковый период. Дети».
«Для меня четверной прыжок — способ попробовать
С. Д.: Очень тяжело внедрять это. Когда ты начинаешь это учить с детьми, они падают не очень приятно. Даже для нас. А. К.: Даже шорты не помогают. Они обклеивают себя с ног до головы. С. Д.: Несмотря на то, что мы используем максимум защиты, что возможна в фигурном катании. Поначалу падения не очень приятны. Потом фигуристы понимают и привыкают, что это обычный элемент и в нем ничего такого нет. И когда ты его исполняешь, то осознаешь, что по ощущениям от тройного он ничем не отличается.
— Кто самый отважный спортсмен в вашей группе? А. К.: Наверное, Самоделкина. Ей пофигу. Говоришь, она делает. С. Д.: Это характер. Она и маленькая такая была. А теперь растет, и это проявляется сильнее.
— Заставить прыгнуть четверной невозможно, когда у человека есть страх. Как быть в таком случае? С. Д.: Можно заставить работать над прыжком планомерно. Фигуристам не говорят: «Иди разбейся и сделай». Их подводят к этому планомерно. Выполняется множество упражнений, чтобы спортсмен подошел к сложному прыжку подготовленным.
— В вашей группе изучение четверных и тройного акселя обязательно? С. Д.: Да.
— Просто наверняка есть фигуристы, которые не готовы… С. Д.: Если не готов, значит, можешь смело заканчивать с фигурным катанием. Иначе с чем соревноваться собираешься? А. К.: Либо быть статистом. Получить свой разряд, выполнить свою цель и идти заниматься другим делом. Но если хочется достигать высоких результатов, то только так.
— Когда я смотрю детские соревнования, то обращаю внимание на то, кто стоит за бортиком. Если это Саша Кравцова или, например, Сергей Розанов из группы Этери Тутберидзе, то я уверена, что спортсмен готов хорошо. Но так могут думать и судьи. Как им от этого уйти? Ведь они тоже люди. С. Д.: Это присутствует. Но это часть нашей работы. Мы должны принять, что это есть. Надо стараться делать так, чтобы говорили о тебе, когда выходит твой спортсмен. Этери Георгиевна же не просто так получила это признание. Она годами на него работала.
— Что самое неприятное в работе тренера? А. К.: Психозы детей и родители, которые считают себя умнее. Бывает, что подходят, начинают диктовать свои условия или свое мнение, которое в данный момент не нужно… Мы же не приходим к ним на работу и не говорим как себя вести. Когда у детей переходный возраст, приходится брать на себя роль психолога или даже мамы. В остальном наша работа — кайф.
— Какими вы хотите быть в глазах ваших спортсменов? А. К.: Не знаю… Такой, какая я есть — настоящей и веселой. С. Д.: Отвечу так:
Какими видят тренеров их фигуристы.
Тарусина: Сергей Викторович для меня как второй папа, потому что я у него уже занимаюсь седьмой год. Он очень требовательный. Когда надо — добрый, когда надо — может поднажать. Например, сегодня я три раза катала произвольную. Первый раз исполнила ее чисто, он сказал: «Во второй раз катаешь чисто — уходишь, нет — еще раз». Я упала с последнего элемента… Пришлось начинать все заново (улыбается). Я по этому поводу не расстраиваюсь. Понимаю, что он хочет от меня результатов.
С Александрой Романовной я занимаюсь примерно три года. Помню ее еще как спортсменку. Когда пришла к Сергею Дмитриевичу, она еще тренировалась. Она тоже добрая и тоже требовательная, когда надо. Когда Сергей Дмитриевич уезжает на соревнования, она мне помогает.
Самоделкина: Сергей Дмитриевич — достаточно строгий тренер. Просто так от него похвалы не дождешься. Когда у него хорошее настроение, бывает, что он пошутит или посмеется. А когда суровый… Лучше не подходить к нему.
А Александра Романовна для меня как подружка, как вторая мама. Это человек, который постоянно меня поддерживает, помогает.
Лазарев: Сергей Дмитриевич для меня добрый, но требовательный. Но если его разозлить, то он будет позлее. Чем его можно разозлить? Падать с прыжков. Но я больше не буду падать, чтобы он всегда был добрым. Александра Романовна добрая. Она объяснит ошибку и не будет ругаться.
Василиса Рыжук, 8 лет: Сергей Дмитриевич и добрый, и злой. Может и пошутить, и выгнать. Александра Романовна помогает мне делать прическу. Она добрая и много шутит.
С. Д.: В этом году мы немного поменяли ракурс работы и добавили строгости. Именно строгости, не жесткости.
— В чем она проявляется? А. К.: У нас нет поблажек. Если ты не выполняешь свою работу, ты идешь домой. А на твое место приходит другой ребенок, который будет выполнять эту работу более качественно. С. Д.: Сейчас разговоров стало меньше. Мы просто говорим: «Делай».
— Это от того, что на улице стоит очередь из фигуристов? С. Д.: Нет. Просто заставить спортсмена вырабатывать максимум одними уговорами почти нереально. А. К.: Они расслабляются, уменьшается КПД.
— Каким вы себе представляете идеальный сезон? А. К.: С максимальной результативностью. Но я себе никогда не скажу, что сезон удался. Всегда можно прикопаться и найти
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