«Только лентяи и бездари завидуют Щербаковой и Трусовой». Воронов респектует ученицам Тутберидзе
Сергей готов удивлять в новом сезоне.
Сергей готов удивлять в новом сезоне.
Через несколько месяцев двукратному призеру ЧЕ Сергею Воронову исполнится 32 года. Для современного фигурного катания это много, в элите нет никого старше 28−29. Однако в первой половине прошлого сезона именно Воронов был лучшим российским одиночником: 2 подиума на этапах
На днях Воронов дал большое интервью Татьяне Фладе, в котором вспомнил прошлый сезон, рассказал о новых программах, а также затронул тему четверных прыжков в женском катании. Sport24 выделил самое интересное.
О работе с Денисом Теном.
В прошлом сезоне Денис мне очень помог, когда согласился поставить программу. С его стороны это был широкий жест, и я его оценил. Работать с Денисом было очень интересно. Потому что многие ставят то, что им удобно, а у Дениса был к каждому персональный подход. Он слушал спортсмена и подталкивал его к тому, чтобы он сам в первую очередь объяснял, что он хочет, как это видит. Жаль, что наше сотрудничество продолжалось недолго. Если бы не трагедия, то я уверен, Денис раскрылся бы и как классный постановщик.
Каждый раз, когда я вставал в начальную позу, то мысленно обращался к Денису: «Если ты меня слышишь, то, пожалуйста, хоть немного помоги», потому что ответственность сильно давила. Выходить на старт с такой программой — это не просто ее прокатать, а отдать дань уважения, памяти человеку.
Если честно, я до сих пор не могу понять, почему это случилось, как средь бела дня вот так можно убить человека?! Ни за что…
Как говорят, бог забирает лучших. И Денис был лучшим из нас… Мне хочется верить, что
О пропуске второй половины прошлого сезона.
Это было
Но прошло время, и знаете, слабых такие вещи ломают, а сильных делают сильнее. В моем случае я не опустил руки. И это хорошо. Сейчас я смотрю в будущее, не оглядываясь назад. Да, был сезон, классный сезон. Я рад, что получилось хорошо откататься на этапах
Программы для нового сезона Сергею поставил танцор Дмитрий Соловьев.
Для Димы это был первый опыт работы в качестве постановщика. Но он очень амбициозный, поэтому и нашу затею воспринял как вызов. Отдался работе целиком и полностью. Я видел, что ему это интересно и в новинку.
Мы еще в том году хотели, но не получилось состыковать наши графики. А в этом сезоне я очень благодарен Диме, что он нашел время. Мы оба доросли до того, чтобы поработать вместе. И программы получились отличными. У меня давно не было такого, чтобы две программы доставляли такой кайф. Обычно одна нравится больше, а тут обе. Это, наверное, впервые в моей карьере. Музыку для программ я выбирал сам.
О нововведениях.
То, что увеличили шкалу GOE — интересно. Больший гандикап. Сделал ошибку — соответственно, много потерял. Выполнил чисто — прилично получил. Но в этом и заключается составляющая спорта. То, что сократили программу — на мой взгляд, минус. Полет мысли, образность ужали в жесткие рамки. Но я играю по правилам, какие есть.
Без сложностей тоже неинтересно. А мы живем в новое время, когда появляются новые элементы, все становится сложнее, круче. Мы не можем вернуться обратно к тройным прыжкам, когда никто не будет прыгать ни четверных, ни тройных акселей. Так что все идет своим чередом, и это правильно.
О четверных прыжках в женском катании.
Мне не обидно, что наши девочки прыгают больше четверных, чем мальчики. Потому что за свою жизнь я прыгнул много четверных. Наоборот, я очень рад за наших девочек — Аню Щербакову, Сашу Трусову, Алену Косторную, которая пробует тройной аксель. Я знаю, какой ценой все это достается и сколько вложено сил и здоровья.
И я не испытываю зависти, потому что понимаю, какой это труд. Только лентяи и бездари могут испытывать зависть к таким спортсменам. Лично у меня результаты девчонок вызывают только уважение. Они очень много работают. Поверьте мне, это действительно так. Без работы ничего не бывает.
О четверном акселе.
Я видел на тренировке, как его пробовал исполнить Киган Мессинг. Юдзуру Ханю работал над этим прыжком, но
Я же от четверного акселя воздержусь. Дело тут даже не в физике. Если у опытного спортсмена хорошая физическая форма, то главное отличие от молодых, возможно, в более длительном восстановлении. Проблема в другом — в психологии, ментальности. В зрелом возрасте все делаешь более осознанно. И в этом есть как свои плюсы, так и минусы.
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