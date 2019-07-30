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30 июля, источник: ТАСС

Фигурист Гуменник выступит на этапе Гран-при среди юниоров в США

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник заявлен для участия во втором этапе Гран-при среди юниоров сезона-2019/20 в американском Лейк-Плэсиде. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне Гуменник пробился в финал юниорского Гран-при в Ванкувере, где занял второе место. Также он становился победителем Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в турецком Эрзуруме в 2017 году.

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В мужском одиночном катании Россию также представит Матвей Ветлугин. В женском одиночном катании на лед выйдут Ксения Синицына и Анастасия Тараканова. В парном катании выступят Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, а также Алина Пепелева и Роман Плешков.

В танцах на льду Россию представят Екатерина Андреева и Иван Десятов, а также дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным.

Всего для участия в американском этапе Гран-при заявлены 21 одиночник, 33 одиночницы, 11 пар и 15 танцевальных дуэтов. Состав участников юниорских этапов может меняться. Этап Гран-при в Лейк-Плэсиде пройдет с 28 по 31 августа.

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