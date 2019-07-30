Фигурист Гуменник выступит на этапе Гран-при среди юниоров в США
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник заявлен для участия во втором этапе
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник заявлен для участия во втором этапе
В прошлом сезоне Гуменник пробился в финал юниорского
В мужском одиночном катании Россию также представит Матвей Ветлугин. В женском одиночном катании на лед выйдут Ксения Синицына и Анастасия Тараканова. В парном катании выступят Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, а также Алина Пепелева и Роман Плешков.
В танцах на льду Россию представят Екатерина Андреева и Иван Десятов, а также дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным.
Всего для участия в американском этапе
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