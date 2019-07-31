Смена образа и танцы на корте: как дочь Тутберидзе живет в США
В конце августа стартуют этапы
В конце августа стартуют этапы
1 августа в Новогорске стартуют контрольные прокаты среди фигуристов юниорской сборной России накануне нового сезона, который начнется уже в конце августа. С новыми номерами в Подмосковье должна выступить и дочь именитого российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис. Фигуристка, специализирующаяся в танцах на льду, весь прошлый сезон провела в паре с Глебом Смолкиным — сыном актера театра и кино Бориса Смолкина.
Сменив партнера, которым ранее был Федор Варламов, Дэвис сумела показать лучшие результаты в своей карьере, а именно завоевав бронзовую награду на этапе юниорского
Всю свою карьеру в танцах на льду Диана Дэвис под руководством Ольги Рябининой, Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой соответственно. Пробиться в одиночном катании фигуристка не сумела
«Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить», — говорила Тутберидзе в интервью «Матч ТВ».
После дебютного сезона международном уровне Диана Дэвис вместе с Глебом Смоликным приняли решение кардинально сменить обстановку. В результате пара переехала тренироваться в США, где к новому сезону фигуристов будет готовить именитый специалист Игорь Шпильбанд. Об этом Дэвис сообщила еще в середине июля.
«Мы благодарны тренерам, благодаря которым мы достигли этого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда!» — написала фигуристка в своем инстаграме.
Фигура Шпильбанда является особенной в мире танцев на льду. Во время своей карьеры он в паре с Татьяной Гладковой становился чемпионом мира среди юниоров в 1983 году, однако спустя три года был вынужден повесить коньки на гвоздь
В скором времени показать себя предстоит и Дэвис со Смолкиным. С 1 по 9 августа состоятся контрольные прокаты. Спустя менее месяца у пары уже начнутся официальные соревнования. Так, фигуристы выступят сразу на двух этапах юниорского
Во время своего пребывания в США Диана Дэвис помимо тренировочного процесса не отказывала себе в развлечениях. Например, перед отъездом за океан фигуристка кардинально сменила имидж. Если в прошлом сезоне 16-летняя спортсменка выступала в образе блондинки со светлыми волосами, то теперь Диана перекрасилась в брюнетку. Хотя еще в детстве фигуристка также ходила с темными волосами.
В свободное время Дэвис не забывает и о танцах. Так, спортсменка в своем инстаграме опубликовала видеозапись, показав танец… на теннисном корте. Подписчики фигуристки, впрочем, номер Дианы оценили в максимально позитивном ключе.
«Так музыку чувствовать может не каждый, скорее, даже редко кто. Браво, Диана. Этери такую крутышку космическую вырастила! Хорошая пластика, ритм, экспрессия», — пишут пользователи в комментариях под публикацией.
Однако больше всех старания Дианы Дэвис оценивает, конечно же, ее мать. Проблем с доступом в США у Этери Тутберидзе, которая провела в Америке несколько лет и собственно родила своего ребенка именно за океаном, нет. Потому именитый тренер, найдя свободный день в плотном графике, сумела выбраться с «Хрустального» и навестила свою дочь на другом полушарии Земли.
«Побыла с моей лапой денек», — написала Тутберидзе в своем инстаграме под фотографией с дочерью.
Семен Андреев