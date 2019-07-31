Ягудин: Был уверен, что Тарасова даёт мне допинг

Источник: РИА "Новости"

«Помню, как Тарасова обманула меня с допингом. У меня рука болит, четверной прыжок пропал, не понимаю, что делать. Обратился к ней. Она говорит: «На таблетку». «Чего это?» — «Лёш, я работаю с очень умными людьми, бери, не спрашивай».

Я съел эту таблетку, попёрло, через полчаса уже чувствую нереальное количество сил, восстановились четверные прыжки. Она мне давала несколько дней её.