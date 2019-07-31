Ягудин: Был уверен, что Тарасова даёт мне допинг
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, как его тренер Татьяна Тарасова давала ему аспирин вместо допинга.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, как его тренер Татьяна Тарасова давала ему аспирин вместо допинга.
«Помню, как Тарасова обманула меня с допингом. У меня рука болит, четверной прыжок пропал, не понимаю, что делать. Обратился к ней. Она говорит: «На таблетку». «Чего это?» — «Лёш, я работаю с очень умными людьми, бери, не спрашивай».
Я съел эту таблетку, попёрло, через полчаса уже чувствую нереальное количество сил, восстановились четверные прыжки. Она мне давала несколько дней её.
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