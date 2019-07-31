Текущие события
Футбол. Еврокубки
31.07
Чукарички
Мольде
13
Футбол. Еврокубки
31.07
Копенгаген
ТНС
10
Футбол. Еврокубки
31.07
Русенборг
БАТЭ
20
Футбол. Еврокубки
31.07
Карабах
Дандолк
30
Футбол. Еврокубки
31.07
АИК
Марибор
32
Футбол. Еврокубки
31.07
ХИК
Црвена Звезда
21
Все события
Фоторепортажи
15Черенков. Навсегда
11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
31 июля, источник: Чемпионат.com

Ягудин: Был уверен, что Тарасова даёт мне допинг

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, как его тренер Татьяна Тарасова давала ему аспирин вместо допинга.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Помню, как Тарасова обманула меня с допингом. У меня рука болит, четверной прыжок пропал, не понимаю, что делать. Обратился к ней. Она говорит: «На таблетку». «Чего это?» — «Лёш, я работаю с очень умными людьми, бери, не спрашивай».

Я съел эту таблетку, попёрло, через полчаса уже чувствую нереальное количество сил, восстановились четверные прыжки. Она мне давала несколько дней её.

Приезжаем на какой-то турнир. Говорю: «Татьяна Анатольевна, где?» — «Что?» — «Ну, вы мне допинг давали…» — «Лёш, ты же взрослый человек. Ты дебил, что ли? Это просто аспирин». А я был уверен, что это допинг. Ментально, психологически. Она ж там с медиками, как сказала, — рассказал Ягудин в программе «Тает лёд».

 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Потрясающая девушка игрока, который превзошёл Месси!
Шюррле перешел в «Спартак», Малком пройдет медосмотр в «Зените»
РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» — «Динамо»
Ефимова: Не люблю, когда обнимают пьяные фанаты
«Реал Мадрид» обыграл «Фенербахче» в матче за 3-е место Audi Cup
«Арсенал» в Баку: спастись от позора
Как лучший русский лыжник готовится к новому сезону
Поветкин узнал имя следующего соперника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь