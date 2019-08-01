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1 августа, источник: Sport24

Туктамышева предложила взять пример с НБА для увеличения заработков фигуристов

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева предложила взять пример с американцев для увеличения заработков фигуристов. В пример 22-летняя спортсменка привела Национальную баскетбольную лигу (НБА).

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По мнению Туктамышевой, если Международный союз конькобежцев (ИСУ) или Федерация фигурного катания на коньках (ФФКР) организуют подобное мероприятие, билеты будут распроданы моментально.

Фигуристка вместе с командой смонтировали ролик, в котором показали элементы из фигурного катания и вероятную реакцию фанатов, которые приходят на шоу НБА.

«Любой спортсмен хочет зарабатывать больше. Наш доход напрямую зависит от клубов и федераций, и без разницы говорим мы о футболе, баскетболе или фигурном катании. Чем больше у вашего спорта/лиги ТВ-контракт, чем больше у вас аудитория, тем больше вы зарабатываете и это логично. Так почему бы фигурному катанию не перенять успешный американский опыт топ-лиг. Например, в НБА, лучшей баскетбольной лиге мира, делают шоу каждый день: даже в межсезонье очень жарко и интересно. Но прямо сейчас я говорю только о звездном уикенде, во время которого проходит матч всех звезд и множество различных соревнований: на броски сверху, на трехочковые, на умения. Так почему бы нам не сделать тоже самое в фигурном катании? Если ИСУ или ФФКР организуют подобное мероприятие я первая соглашусь в нем участвовать. И я уверена, что все билеты будут распроданы моментально.

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Мы, с моей командой, смонтировали небольшое видео, где представили, как выглядел бы конкурс прыжков и совместили его с реакциями со звездного уикенда НБА. Мне кажется, что именно такие ходы позволят привлечь новую аудиторию в наш спорт. Что вы думаете об этом? Купили бы билет на такое мероприятие? — написала Туктамышева в Инстаграме.

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