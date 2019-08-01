Туктамышева предложила взять пример с НБА для увеличения заработков фигуристов

«Любой спортсмен хочет зарабатывать больше. Наш доход напрямую зависит от клубов и федераций, и без разницы говорим мы о футболе, баскетболе или фигурном катании. Чем больше у вашего спорта/лиги ТВ-контракт, чем больше у вас аудитория, тем больше вы зарабатываете и это логично. Так почему бы фигурному катанию не перенять успешный американский опыт топ-лиг. Например, в НБА, лучшей баскетбольной лиге мира, делают шоу каждый день: даже в межсезонье очень жарко и интересно. Но прямо сейчас я говорю только о звездном уикенде, во время которого проходит матч всех звезд и множество различных соревнований: на броски сверху, на трехочковые, на умения. Так почему бы нам не сделать тоже самое в фигурном катании? Если ИСУ или ФФКР организуют подобное мероприятие я первая соглашусь в нем участвовать. И я уверена, что все билеты будут распроданы моментально.