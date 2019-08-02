Дочь Тутберидзе рассказала о преимуществах работы в США

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Дэвис сообщила, что в прошлом сезоне они вместе с партнером Глебом Смолкиным приняли решение уехать из России и тренироваться в США у Игоря Шпильбанда, Натальи Анненко и Паскуале Камерленго. По ее словам, тренеры относятся к ним потрясающе, с удовольствием приняв их в команду.

Фигуристка отметила, что работа в США отличается разнообразием. «Там процесс очень организованный, конкретное время работает один тренер, потом другой, затем могут дать задание покататься поодиночке», — заявила она, добавив, что в команде Шпильбанда представлен широкий спектр специалистов.

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