Текущие события
Футбол. Еврокубки
1.08
Стьярнан
Эспаньол
13
Футбол. Еврокубки
1.08
Крусейдерс
Вулверхэмптон Уондерерс
14
Футбол. Еврокубки
1.08
Витория Гимарайнш
Женесс Эш
40
Футбол. Еврокубки
1.08
Партизан
Конна'с Куэй
30
Футбол. Еврокубки
1.08
Спартак Тр
Локомотив Пл
31
Футбол. Еврокубки
1.08
Осиек
ЦСКА Сф
П 3:4
10
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
10:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Дочь Тутберидзе рассказала о преимуществах работы в США

Фигуристка Диана Дэвис, дочь российского тренера Этери Тутберидзе, рассказала о преимуществах работы в США. Ее слова приводит агентство РИА Новости.

Наверх
Источник: Instagram

Дэвис сообщила, что в прошлом сезоне они вместе с партнером Глебом Смолкиным приняли решение уехать из России и тренироваться в США у Игоря Шпильбанда, Натальи Анненко и Паскуале Камерленго. По ее словам, тренеры относятся к ним потрясающе, с удовольствием приняв их в команду.

Фигуристка отметила, что работа в США отличается разнообразием. «Там процесс очень организованный, конкретное время работает один тренер, потом другой, затем могут дать задание покататься поодиночке», — заявила она, добавив, что в команде Шпильбанда представлен широкий спектр специалистов.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах

Дэвис родилась в США, но сейчас выступает за сборную России. В прошлом сезоне Дэвис и Смолкин работали в группе Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой и заняли девятое место в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате России. Перед началом нынешнего сезона фигуристы перешли в группу Шпильбанда.

 Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Костя Цзю: о виновных в гибели Дадашева
Неймар в «Барселоне»? 10 самых ожидаемых трансферов августа
«Арсенал» объявил о трансфере за рекордную сумму в истории клуба
Устюгов проиграл летний марафон. Почему норвежцы его боятся
ПСЖ лишил Неймара пятимиллионной премии
Судья в матче ЛЕ покинул поле из-за попавшей в голову петарды
Converse: от баскетбольных площадок до моды улиц
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь