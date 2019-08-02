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2 августа, источник: Спорт РИА Новости

Губанова считает, что Загитова не заслуживала золотой медали на Олимпиаде

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Фигуристка Анастасия Губанова в прямом эфире в своем аккаунте Instagram пообщалась с болельщиками, отметив, что Евгения Медведева больше заслуживала золота Олимпийских игр в Корее.

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За победу в Пхенчхане боролись две ученицы Этери Тутберидзе — Алина Загитова и Медведева.

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Губанова также отметила, что не понимает, за счет чего Загитова так резко прибавила перед олимпийским сезоном.

В позапрошлом сезоне я ее делала на раз-два, а потом она как-то за лето просто выстрелила. Хотя была у того же тренера — Этери Тутберидзе. Может, стала больше работать, а может, и химия.
Анастасия Губанова
российская фигуристка

«Я считаю, что Медведева заслужила золото. Она ведь уже выигрывала. У Алины же был только первый сезон. Она ведь еще маленькая, ребенок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль. Ничего против нее не имею, но мое мнение такое», — заключила Губанова.

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