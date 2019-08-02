Губанова считает, что Загитова не заслуживала золотой медали на Олимпиаде

Губанова также отметила, что не понимает, за счет чего Загитова так резко прибавила перед олимпийским сезоном.

В позапрошлом сезоне я ее делала на раз-два, а потом она как-то за лето просто выстрелила. Хотя была у того же тренера — Этери Тутберидзе. Может, стала больше работать, а может, и химия.

«Я считаю, что Медведева заслужила золото. Она ведь уже выигрывала. У Алины же был только первый сезон. Она ведь еще маленькая, ребенок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль. Ничего против нее не имею, но мое мнение такое», — заключила Губанова.