Загитову обвинили в допинге. Почему это бред
Бывшая соперница олимпийской чемпионки Анастасия Губанова выступила со скандальными рассуждениями о прогрессе Алины Загитовой.
Бывшая соперница олимпийской чемпионки Анастасия Губанова выступила со скандальными рассуждениями о прогрессе Алины Загитовой.
Поклонники Алины Загитовой обрушились на другую российскую фигуристку — Анастасию Губанову. Словосочетание «завистливая тварь» сейчас — одно из самых мягких высказываний в соцсетях 16-летней фигуристки. Причиной стала запись общения Губановой c поклонниками в Instagram, в которой девушка из Петербурга делает смелые заявления в адрес своей сверстницы Алины Загитовой. Общение состоялось достаточно давно, однако обратили на него внимание только сейчас. Все же Анастасия — не самая известная спортсменка нашей страны, и фанатов у нее не так много. А теперь наверняка станет еще меньше.
Собственно, ярких заявлений у Губановой оказалось всего два. И первое из них вполне может сойти за частное мнение по одной из самых больных тем нашего женского фигурного катания. «Я считаю, что Медведева заслужила золото. Она ведь уже выигрывала, — заявила Анастасия по поводу распределения медалей на Олимпиаде в Пхенчхане. — У Алины же был только первый сезон. Она ведь еще маленькая, ребенок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль. Ничего против нее не имею, но мое мнение такое».
А вот по другому пункту высказывание выглядит гораздо серьезнее и тянет на криминал.
Собственно, слово «допинг» в скандальной тираде фигуристки отсутствует. В конце концов, «химией» в спорте иногда называют и атмосферу в раздевалке, отношения между спортсменом и его тренерским штабом. Однако намек выглядит очень прозрачным, особенно в контексте всего, что происходит в российском спорте.
16-летняя Губанова начинала свою карьеру в Петербурге и до марта 2018 года тренировалась у Ангелины Туренко и становилась серебряным призером юниорского финала «Гран-при». В марте прошлого года она переехала в Москву в группу Елены Буяновой в ЦСКА, и на последнем чемпионате России она заняла 9-е место с результатом 203,76 балла. По лучшему результату в сезоне Анастасия имела право на участие в серии «Гран-при», но в итоговый список из 10 российских участниц не попала.
Больше того, появилась информация, что девушку отчислили из ЦСКА после сбора «за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам». Такая информация очень удивила саму Губанову, которая в прошлом сезоне
— Из уст тренера я ни разу не слышала, что я отчислена, — приводит РИА «Новости» слова фигуристки. — Мы с Еленой Германовной спокойно поговорили, поняли, что, к сожалению, надо прекратить нашу совместную работу. Все происходило абсолютно нормально. Это было обоюдное решение. Я не увидела никакой злости. Просто Буяновой надо все и сразу. Но
В итоге спортсменка решила вернуться в Петербург и продолжить карьеру у тренера Евгения Рукавицына. Хотя после того, как ее скандальные высказывания разошлись столь широко, спокойно готовиться к соревнованиям ей станет намного сложнее.
К сожалению, история с выступлением в Instagram 13-летней российской фигуристки Анастасии Шаботовой никого ничему не научила. Во время общения с поклонниками эта девушка рассказала о «правильном допинге» на катке «Хрустальный», где работает Тутберидзе. В результате разгоревшегося скандала Шаботова была вынуждена взять свои слова обратно, а потом и вовсе пошла на смену спортивного гражданства, перейдя под флаг Украины. Казалось бы, после этого фигуристы должны стать очень осторожными в своих высказываниях в соцсетях. Однако этого не происходит.
В 13 лет Губанова действительно считалась одной из надежд нашего женского одиночного катания, но в 2016-м она уже по всем статьям проигрывала Загитовой, а потом и вовсе остановилась в прогрессе. Алина подходила к своему олимпийскому триумфу не вдруг, а через многочисленные юниорские титулы, и в прошлом сезоне доказала обоснованность своего успеха в Пхенчхане красивой победой на чемпионате мира в Сайтаме. Так что разговоры про «химию» надо рассматривать разве что как предположения менее успешной конкурентки, которая не может совладать со своими эмоциями.
В истории фигурного катания было множество случаев, когда спортсмены достигали своих главных успехов в первый же взрослый сезон, обыгрывая более опытных соперников. Наверное, некоторых поклонников Евгении Медведевой и греют мысли о том, что она больше «заслужила» олимпийское золото. Однако обстоятельства в Пхенчхане складывались явно не в пользу двукратной чемпионки мира, которая накануне пережила стресовый перелом стопы и каталась на Играх-2018 с травмой спины. В том числе из этого, а не из «химии» складывался триумф Загитовой.
Конечно, Анастасия Губанова, как любой причастный к фигурному катанию человек, имеет право на свое мнение. Однако в нынешнем контексте ее намеки на допинг выглядят неуместными и даже вредными. 16-летняя фигуристка явно переживает очень тяжелый этап в своей карьере, и ей имеет смысл в первую очередь сосредоточиться на своих проблемах, которых, судя по всему, в данный момент с избытком. Ну и поклонникам Загитовой также желательно умерить пыл и отказаться о травли спортсменки, которая в данный момент просто находится в расстроенных чувствах и выступает в другой лиге по отношению к их кумиру.