Текущие события
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Балтика
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Спартак-2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Ростов
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Енисей
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Химки
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
15Черенков. Навсегда
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
00:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская фигуристка выступит на турнире в США в составе сборной мира

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская фигуристка Станислава Константинова получила приглашение выступить на коммерческом турнире Aurora Games, который пройдет в американском городе Олбани (штат Нью-Йорк).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как сообщается на официальном сайте, новый турнир призван подчеркнуть все самое лучшее, что есть в женском спорте, культуре и сфере развлечений. «Он был создан как платформа, на которой женщины смогут занять центральное место», — говорится на сайте турнира, приглашения на который получили исключительно представительницы прекрасного пола.

Читайте также
Российская фигуристка Константинова ответила на вопрос о смене спортивного гражданства

Все спортсмены, приглашенные на Aurora Games, будут разделены на две команды: сборная Америки и сборная мира. Зрители увидят соревнования гимнасток, фигуристок, теннисисток, пляжных волейболисток и хоккеисток.

По словам организаторов, на всех прославленных спортсменок, которые примут участие в Aurora Games, приходится более 100 медалей Олимпиад, чемпионатов мира и национальных первенств. Капитаном сборной Америки стала трехкратная олимпийская чемпионка и 4-кратная чемпионка мира Жаклин Джойнер-Керси, а первым номером сборной мира была выбрана пятикратная олимпийская чемпионка, прославленная румынская гимнастка Надя Команечи.

Aurora Games пройдут в США с 20 по 25 августа.

В минувшем сезоне Константинова выиграла бронзовую медаль на Универсиаде в Красноярске, а также заняла четвертое место на чемпионате России.

Смотрите также: Самые красивые фигуристки чемпионата мира

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Самые красивые фигуристки чемпионата мира
 Ягудин рассказал, как Тарасова обманула его с допингом
Выглядит как бомж: где сейчас экс-футболисты сборной России
Трансферная бомба «Зенита» и «Барселоны»: кто такой Малком
Новичок «Спартака»: Я горд быть «мясом»
РФС дисквалифицировал стадион «Ростова»
Старейшее дерби Москвы: «Спартак» и «Динамо» сыграют в 4 туре ЧР
Загитову обвинили в допинге. Почему это бред
«Постараемся взять трофеи»: в «Спартаке» презентация новичков
Кеды, которые покорили мир
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь