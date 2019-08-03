Российская фигуристка выступит на турнире в США в составе сборной мира

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается на официальном сайте, новый турнир призван подчеркнуть все самое лучшее, что есть в женском спорте, культуре и сфере развлечений. «Он был создан как платформа, на которой женщины смогут занять центральное место», — говорится на сайте турнира, приглашения на который получили исключительно представительницы прекрасного пола.

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Все спортсмены, приглашенные на Aurora Games, будут разделены на две команды: сборная Америки и сборная мира. Зрители увидят соревнования гимнасток, фигуристок, теннисисток, пляжных волейболисток и хоккеисток.

По словам организаторов, на всех прославленных спортсменок, которые примут участие в Aurora Games, приходится более 100 медалей Олимпиад, чемпионатов мира и национальных первенств. Капитаном сборной Америки стала трехкратная олимпийская чемпионка и 4-кратная чемпионка мира Жаклин Джойнер-Керси, а первым номером сборной мира была выбрана пятикратная олимпийская чемпионка, прославленная румынская гимнастка Надя Команечи.

Aurora Games пройдут в США с 20 по 25 августа.

В минувшем сезоне Константинова выиграла бронзовую медаль на Универсиаде в Красноярске, а также заняла четвертое место на чемпионате России.

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