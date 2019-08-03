Почему идея Туктамышевой не так уж хороша. Нужны ли изменения в фигурном катании?
Фигуристка предложила проводить турниры по прыжкам. Но это будет не интересно болельщикам.
Фигуристка предложила проводить турниры по прыжкам. Но это будет не интересно болельщикам.
Елизавета Туктамышева хочет приобщить еще большее число зрителей к фигурному катанию. Для этого она предлагает проводить звездный
Каждого фигуриста за сезон можно увидеть на сравнительно небольшом количестве турниров. Это не футбол, хоккей или баскетбол, где как практически каждую неделю проходит матч. В таких условиях еще большую привлечь аудиторию трудно.
А подобное мероприятие, где спортсмены соревновались бы исключительно в отдельных навыках, таких как прыжки или вращения, интересно посмотреть. Возможно, зрителям будет проще понять, кто лучше, а кто хуже владеет коньком. Ведь даже несмотря на введение новой системы судейства и ежегодные модернизации, многие вещи способны оценить только профессионалы и судьи.
Но так ли интересно зрителю длительное время смотреть, как участники такого действа один за другим выходят, исполняют прыжки и уходят?
Подобные баттлы уже проводятся. Не на уровне федераций или Международного союза конькобежцев (ISU), а в шоу. Например, в Японии. И фигуристы участвую в них с удовольствием. Соревнуются в прыжках и даже в танцах.
В шоу «Чемпионы на льду», которое проводила Этери Тутберидзе в Краснодаре, ее юные воспитанницы участвовали в конкурсе четверных прыжков. Но шоу — это
Сравнивать устройство мира фигурного катания с НБА не совсем уместно. Хотя бы потому, что в лиге, насчитывающей 30 клубов,
Тем более просить государственные организации вроде Федерации фигурного катания России (ФФКР) провести такой турнир (а Елизавета говорит о том, что фигуристы должны зарабатывать больше) просто некорректно. В той же Японии — это чисто коммерческие проекты, да и наши ледовые шоу — частная история.
Предложение Елизаветы наводит на забавную мысль о неизбежной цикличности. Ведь по своей сути именно с исполнения отдельных элементов зародилось фигурное катание. До 1990 спортсмены на льду чертили фигуры — это называлось «школой». А после судьи оценивали рисунок. Собственно именно это и дало название виду спорта. Сегодня не многим известно, что такое крюки, скобки и параграфы с петлями, а в те времена именно эта часть соревнований имела больший вес в итоговом результате. Зрелищности в этом немного, зато сразу ясны базовые навыки фигуриста.
О том, как разнообразить фигурное катание, можно рассуждать долго. Наталья Забияко и Александр Энберт в интервью «СЭ» предположили, что если бы на льду было можно использовать предметы, то интерес к просмотру соревнований возрос бы: «Разрешение инвентаря точно бы добавило зрелищности. Мне нравится, что сейчас делает ISU, особые представления фигуристов, подсветка. Это шоу, как в Америке, в эту сторону нужно развиваться. Пока киберспорт нас не вытеснил».
Предметы на льду — интересная мысль, но не в качестве дополнения к программе, а чтобы показать умение работать с предметом.
Или вращение с лентой. Тоже неплохо. Но стоит ли идти на такие меры? Не потеряет ли фигурное катание в таких условиях свою индивидуальность как вид? Не факт.
Изменения в любом случае неизбежны, и они появляются. Для программ разрешили выбирать музыку со словами, что в некоторых моментах добавляет выразительности. После Олимпиады в Ванкувере из программы танцев убрали обязательное выступление, ведь иногда зрителям трудно было смотреть программы с одинаковыми элементами и музыкой. Теперь в программы просто вставляют обязательный паттерн.
Одной из самых прогрессивных идей стало создание системы «IceScope», которая была опробована на последнем чемпионате мира. С ее помощью можно определять высоту прыжка, длину пролета и скорость вращения. А еще программа способна моделировать траекторию перемещения фигуриста по льду.
Появился командный турнир, который позволяет спортсменам вносить вклад в общее дело и чувствовать ответственность не только за себя, но и за товарищей.
Благодаря всему этому фигурное катание эволюционирует и становится более привлекательным для зрителя. И вполне возможно не стоит искусственно создавать прогресс. Ведь можно потерять ту особенную магию, за которую люди любят этот прекрасный вид спорта.