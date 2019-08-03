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16:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему идея Туктамышевой не так уж хороша. Нужны ли изменения в фигурном катании?

Фигуристка предложила проводить турниры по прыжкам. Но это будет не интересно болельщикам.

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Елизавета Туктамышева хочет приобщить еще большее число зрителей к фигурному катанию. Для этого она предлагает проводить звездный уик-энд, как в NBA. Чтобы фигуристы имели возможность показать свои умения не только в процессе классических соревнований, а болельщики бы еще раз увидели своих любимцев.

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Каждого фигуриста за сезон можно увидеть на сравнительно небольшом количестве турниров. Это не футбол, хоккей или баскетбол, где как практически каждую неделю проходит матч. В таких условиях еще большую привлечь аудиторию трудно.

А подобное мероприятие, где спортсмены соревновались бы исключительно в отдельных навыках, таких как прыжки или вращения, интересно посмотреть. Возможно, зрителям будет проще понять, кто лучше, а кто хуже владеет коньком. Ведь даже несмотря на введение новой системы судейства и ежегодные модернизации, многие вещи способны оценить только профессионалы и судьи.

Но так ли интересно зрителю длительное время смотреть, как участники такого действа один за другим выходят, исполняют прыжки и уходят?

Шоу

Подобные баттлы уже проводятся. Не на уровне федераций или Международного союза конькобежцев (ISU), а в шоу. Например, в Японии. И фигуристы участвую в них с удовольствием. Соревнуются в прыжках и даже в танцах.

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В шоу «Чемпионы на льду», которое проводила Этери Тутберидзе в Краснодаре, ее юные воспитанницы участвовали в конкурсе четверных прыжков. Но шоу — это все-таки немного другое. И прыжковые состязания — только небольшая часть того, что происходит на представлении. Шоу — это, скорее, спектакль на льду. Больше про искусство, а не про спорт. Чаще в таких постановках участвуют спортсмены, завершившие любительскую карьеру. И потом: за яркими костюмами, гримом, декорациями и спецэффектами трудно распознать фигуриста как спортивную единицу.

Кто мог бы участвовать

Сравнивать устройство мира фигурного катания с НБА не совсем уместно. Хотя бы потому, что в лиге, насчитывающей 30 клубов, игроков-трюкачей заведомо больше. Есть из кого выбирать. В фигурном катании в нашей стране на данный момент очень многие спортсмены, прежде всего в женском одиночном катании, находятся на высоком уровне, и не все попадают на главные старты. Но даже прыжковые шоу не помогут фигуристам заявить о себе и получить известность или контракт. В шоу приглашают тех, что уже на вершине, а значит, и выяснять, кто эффектнее прыгает, будут все те же условные Туктамышева, Загитова и Медведева.

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Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда

Тем более просить государственные организации вроде Федерации фигурного катания России (ФФКР) провести такой турнир (а Елизавета говорит о том, что фигуристы должны зарабатывать больше) просто некорректно. В той же Японии — это чисто коммерческие проекты, да и наши ледовые шоу — частная история.

Школа фигурного катания

Предложение Елизаветы наводит на забавную мысль о неизбежной цикличности. Ведь по своей сути именно с исполнения отдельных элементов зародилось фигурное катание. До 1990 спортсмены на льду чертили фигуры — это называлось «школой». А после судьи оценивали рисунок. Собственно именно это и дало название виду спорта. Сегодня не многим известно, что такое крюки, скобки и параграфы с петлями, а в те времена именно эта часть соревнований имела больший вес в итоговом результате. Зрелищности в этом немного, зато сразу ясны базовые навыки фигуриста.

Художественное катание

О том, как разнообразить фигурное катание, можно рассуждать долго. Наталья Забияко и Александр Энберт в интервью «СЭ» предположили, что если бы на льду было можно использовать предметы, то интерес к просмотру соревнований возрос бы: «Разрешение инвентаря точно бы добавило зрелищности. Мне нравится, что сейчас делает ISU, особые представления фигуристов, подсветка. Это шоу, как в Америке, в эту сторону нужно развиваться. Пока киберспорт нас не вытеснил».

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Предметы на льду — интересная мысль, но не в качестве дополнения к программе, а чтобы показать умение работать с предметом. Что-то вроде того, как это делается в художественной гимнастике. Спортсмен, подбрасывающий в воздух условные булавы, исполняет прыжок и ловит их при приземлении. Захватывающе звучит?

Или вращение с лентой. Тоже неплохо. Но стоит ли идти на такие меры? Не потеряет ли фигурное катание в таких условиях свою индивидуальность как вид? Не факт.

Нововведения

Изменения в любом случае неизбежны, и они появляются. Для программ разрешили выбирать музыку со словами, что в некоторых моментах добавляет выразительности. После Олимпиады в Ванкувере из программы танцев убрали обязательное выступление, ведь иногда зрителям трудно было смотреть программы с одинаковыми элементами и музыкой. Теперь в программы просто вставляют обязательный паттерн.

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Одной из самых прогрессивных идей стало создание системы «IceScope», которая была опробована на последнем чемпионате мира. С ее помощью можно определять высоту прыжка, длину пролета и скорость вращения. А еще программа способна моделировать траекторию перемещения фигуриста по льду.

Появился командный турнир, который позволяет спортсменам вносить вклад в общее дело и чувствовать ответственность не только за себя, но и за товарищей.

Благодаря всему этому фигурное катание эволюционирует и становится более привлекательным для зрителя. И вполне возможно не стоит искусственно создавать прогресс. Ведь можно потерять ту особенную магию, за которую люди любят этот прекрасный вид спорта.

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