Почему идея Туктамышевой не так уж хороша. Нужны ли изменения в фигурном катании?

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Елизавета Туктамышева хочет приобщить еще большее число зрителей к фигурному катанию. Для этого она предлагает проводить звездный уик-энд, как в NBA. Чтобы фигуристы имели возможность показать свои умения не только в процессе классических соревнований, а болельщики бы еще раз увидели своих любимцев.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0n9JSdnGhh/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0n9JSdnGhh/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Наш доход напрямую зависит от клубов и федераций, и без разницы говорим мы о футболе, баскетболе или фигурном катании. Чем больше у вашего спорта/лиги ТВ-контракт, чем больше у вас аудитория, тем больше вы зарабатываете и это логично. Так почему бы фигурному катанию не перенять успешный американский опыт топ-лиг. Например, в НБА, лучшей баскетбольной лиге мира, делают шоу каждый день: даже в межсезонье очень жарко и интересно. Но прямо сейчас я говорю только о звёздном уикенде, во время которого проходит матч всех звёзд и множество различных соревнований: на броски сверху, на трехочковые, на умения. Так почему бы нам не сделать тоже самое в фигурном катании? Если ИСУ или ФФКР организуют подобное мероприятие я первая соглашусь в нем участвовать. И я уверена, что все билеты будут распроданы моментально. Мы, с моей командой, смонтировали небольшое видео, где представили как выглядел бы конкурс прыжков и совместили его с реакциями со звездного уикенда НБА. Мне кажется, что именно такие ходы позволят привлечь новую аудиторию в наш спорт. Что вы думаете об этом? Купили бы билет на такое мероприятие? ———————————— Any athlete wants to earn more. And our income depends from clubs and federations, and it doesn’t matter if we’re talking about football, basketball or figure skating. If you have a big TV-contract, if you have a big audience, you’re earning more, and it’s logical. So may be figure skating should take successful experience from US major leagues? In NBA, the best basketball league around the globe, making a show everyday: even in the midseason really hot and interesting. But right now I’m talking only about all-star weekend: where all-star game is held and also a lot of other competitions: slam-dunk contest, 3-point contest, skills challenge. So why we couldn’t do the same weekend in figure skating? If ISU or Russian figure skating federation will held an event like these I’ll be first who’ll agree to participate there. And I’m pretty sure that it will be sold-out. We, with my team make a little video where imagine jump-contest with the best skaters in the field. I think that with the moves like that we’ll engage new</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/liza_tuktik/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Elizaveta Tuktamysheva</a> (@liza_tuktik) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-01T14:40:39+00:00">1 Авг 2019 в 7:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Каждого фигуриста за сезон можно увидеть на сравнительно небольшом количестве турниров. Это не футбол, хоккей или баскетбол, где как практически каждую неделю проходит матч. В таких условиях еще большую привлечь аудиторию трудно.

А подобное мероприятие, где спортсмены соревновались бы исключительно в отдельных навыках, таких как прыжки или вращения, интересно посмотреть. Возможно, зрителям будет проще понять, кто лучше, а кто хуже владеет коньком. Ведь даже несмотря на введение новой системы судейства и ежегодные модернизации, многие вещи способны оценить только профессионалы и судьи.

Но так ли интересно зрителю длительное время смотреть, как участники такого действа один за другим выходят, исполняют прыжки и уходят?

Шоу

Подобные баттлы уже проводятся. Не на уровне федераций или Международного союза конькобежцев (ISU), а в шоу. Например, в Японии. И фигуристы участвую в них с удовольствием. Соревнуются в прыжках и даже в танцах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0nrIDzo7Rr/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0nrIDzo7Rr/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0nrIDzo7Rr/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova’s Fanpage (@teamzagitova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-01T11:39:35+00:00">1 Авг 2019 в 4:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В шоу «Чемпионы на льду», которое проводила Этери Тутберидзе в Краснодаре, ее юные воспитанницы участвовали в конкурсе четверных прыжков. Но шоу — это все-таки немного другое. И прыжковые состязания — только небольшая часть того, что происходит на представлении. Шоу — это, скорее, спектакль на льду. Больше про искусство, а не про спорт. Чаще в таких постановках участвуют спортсмены, завершившие любительскую карьеру. И потом: за яркими костюмами, гримом, декорациями и спецэффектами трудно распознать фигуриста как спортивную единицу.

Кто мог бы участвовать

Сравнивать устройство мира фигурного катания с НБА не совсем уместно. Хотя бы потому, что в лиге, насчитывающей 30 клубов, игроков-трюкачей заведомо больше. Есть из кого выбирать. В фигурном катании в нашей стране на данный момент очень многие спортсмены, прежде всего в женском одиночном катании, находятся на высоком уровне, и не все попадают на главные старты. Но даже прыжковые шоу не помогут фигуристам заявить о себе и получить известность или контракт. В шоу приглашают тех, что уже на вершине, а значит, и выяснять, кто эффектнее прыгает, будут все те же условные Туктамышева, Загитова и Медведева.

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда

Тем более просить государственные организации вроде Федерации фигурного катания России (ФФКР) провести такой турнир (а Елизавета говорит о том, что фигуристы должны зарабатывать больше) просто некорректно. В той же Японии — это чисто коммерческие проекты, да и наши ледовые шоу — частная история.

Школа фигурного катания

Предложение Елизаветы наводит на забавную мысль о неизбежной цикличности. Ведь по своей сути именно с исполнения отдельных элементов зародилось фигурное катание. До 1990 спортсмены на льду чертили фигуры — это называлось «школой». А после судьи оценивали рисунок. Собственно именно это и дало название виду спорта. Сегодня не многим известно, что такое крюки, скобки и параграфы с петлями, а в те времена именно эта часть соревнований имела больший вес в итоговом результате. Зрелищности в этом немного, зато сразу ясны базовые навыки фигуриста.

Художественное катание

О том, как разнообразить фигурное катание, можно рассуждать долго. Наталья Забияко и Александр Энберт в интервью «СЭ» предположили, что если бы на льду было можно использовать предметы, то интерес к просмотру соревнований возрос бы: «Разрешение инвентаря точно бы добавило зрелищности. Мне нравится, что сейчас делает ISU, особые представления фигуристов, подсветка. Это шоу, как в Америке, в эту сторону нужно развиваться. Пока киберспорт нас не вытеснил».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0a2DRfJ1xc/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0a2DRfJ1xc/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0a2DRfJ1xc/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Aleksandr Enbert (@aleksandr_enbert)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-27T12:01:18+00:00">27 Июл 2019 в 5:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Предметы на льду — интересная мысль, но не в качестве дополнения к программе, а чтобы показать умение работать с предметом. Что-то вроде того, как это делается в художественной гимнастике. Спортсмен, подбрасывающий в воздух условные булавы, исполняет прыжок и ловит их при приземлении. Захватывающе звучит?

Или вращение с лентой. Тоже неплохо. Но стоит ли идти на такие меры? Не потеряет ли фигурное катание в таких условиях свою индивидуальность как вид? Не факт.

Нововведения

Изменения в любом случае неизбежны, и они появляются. Для программ разрешили выбирать музыку со словами, что в некоторых моментах добавляет выразительности. После Олимпиады в Ванкувере из программы танцев убрали обязательное выступление, ведь иногда зрителям трудно было смотреть программы с одинаковыми элементами и музыкой. Теперь в программы просто вставляют обязательный паттерн.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0QmXbtnJno/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0QmXbtnJno/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0QmXbtnJno/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-23T12:33:24+00:00">23 Июл 2019 в 5:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Одной из самых прогрессивных идей стало создание системы «IceScope», которая была опробована на последнем чемпионате мира. С ее помощью можно определять высоту прыжка, длину пролета и скорость вращения. А еще программа способна моделировать траекторию перемещения фигуриста по льду.

Появился командный турнир, который позволяет спортсменам вносить вклад в общее дело и чувствовать ответственность не только за себя, но и за товарищей.