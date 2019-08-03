Появилось полное видео короткой программы Загитовой на новый сезон
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Сети опубликовано видео новой короткой программы фигуристки Алины Загитовой, с которой россиянка будет выступать в предстоящем сезоне.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Сети опубликовано видео новой короткой программы фигуристки Алины Загитовой, с которой россиянка будет выступать в предстоящем сезоне.
Впервые олимпийская чемпионка выступила с ней на шоу The Ice в Японии. В качестве музыки, как уже сообщалось ранее, команда Загитовой выбрала песню Yasmin Levy — Me voy.
Российской публике новая программа будет представлена на контрольных прокатах в сентябре. Планируется, что участие в прокатах также примут чемпионки мира и Европы Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка континентального первенства Софья Самодурова, призеры мирового чемпионата Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин.