Ученики Тутберидзе готовятся удивлять четверными

Источник: Спорт-Экспресс

Популярность фигурного катания меняет реальность не только на взрослом, но и на юниорском уровне. Как итог — трансляции на сайте Первого канала и повышенное внимание. Хотя еще в прошлом году контрольные прокаты юниоров не просто были закрытым мероприятием, случайных зрителей представители ФФКР убедительно просили ничего не выкладывать в сеть и не писать никаких оценочных отзывов, чтобы лишний не раз не травмировать психику спортсменов. Хотя короткие программы и не позволяют сделать этого в полной мере: четверные прыжки и у девушек, и у юношей запрещены, прыжковой контент у конкурентов практически идентичен, а о падениях речи даже не идет.

Удивительный «мальчик с пальчик»

У парней, которые и открывали контрольные прокаты одиночников, любопытнее всего было посмотреть на 14-летнего ученика Этери Тутберидзе Даниила Самсонова. Фигурист, ростом всего 140 сантиметров, уже успел запомниться многим, когда зимой в 13 лет выиграл первенство среди юниоров у более старших ребят, еще не имея возможности принимать участие в международных соревнованиях. В понедельник Самсонов представил короткую программу под Ezio Bosso «Дождь в твоих карих глазах», каждый прыжок в которой сопровождался аплодисментами. Как пояснил сам фигурист, он изображал мальчика, который находится в своем мире, и делает там, что хочет. В произвольной Даниил обещал попробовать исполнить четверной лутц, причем не исключено, что не только сольно, но и в каскаде.

— Воспринимал прокат короткой программы на прокатах как тренировку, поскольку костюмов пока нет, представители Федерации фигурного катания уже были у нас на тренировках, мы точно также исполняли перед ними свои программы, так что волнения не было, — поделился ощущениями Самсонов уже после проката.

Также он рассказал, почему между Юдзуру Ханю и Натаном Ченом выбирает Сому Уно: «Cома во время тренировок в нашей группе в Москве особо с нами не разговаривал, поскольку не очень хорошо знает английский. С ним были переводчики, которые переводили ему комментарии тренеров о его ошибках. А так все мальчики из нашей группы старались быть с ним наравне и не отставать. Особенно в нем нравится то, что он работает без остановки и летает буквально туда-сюда. У него особенная техника флипа — без «троек», сразу ходом вперед едет и прыгает. Старался перенять у него все сильные качества, надеюсь, получилось.

Скромная девочка на шаре

У девушек интригующих моментов в первый день контрольных прокатов одиночников было гораздо больше. Во-первых, какой предстанет в третьем юниорском сезоне Анастасия Тараканова, фигуристка вернувшаяся к своему первому тренеру Светлане Пановой, успев потренироваться под руководством Тутберидзе, так и позаниматься в академии Евгения Плющенко. Анастасия была все такой же, энергичной словно ураган, не растерявшей свои прыжковые способности, однако сама как-либо оценивать свой прокат отказалась: «Извините, пожалуйста, тренеры попросили нас не давать никаких комментариев, только потом по ходу соревнований».

Немного смущалась пока и давать интервью и подопечная Тутберидзе Камила Валиева — 13-летняя фигуристка, которая еще до выступления на международных юниорских соревнованиях успела многим понравиться и запасть в душу своей короткой программой «Девочка на шаре». Однако после напутствия кого-то из родных, подумав, согласилась на общение со СМИ.

«Перед выходом на лед старалась успокоить себя, настраивалась на то, чтобы все сделать. Обычно перед стартами я нервничаю, но пытаюсь это перебороть, говоря себе: «Я же все это делаю на тренировках, почему не выйти и сделать то же самое на соревнованиях?, — рассказала фигуристка после представления своей известной многим постановки, перешедшей с ней в новый сезон.

Камила пообещала исполнить в произвольной программе четверной тулуп и вспомнила, как начинала путь к этому элементу: «В первый страшно, ты думаешь: «А как же я приземлюсь?» и не знаешь, что будет. А потом уже заходишь как в обычный тройной и просто дольше крутишься. До исполнения четверного на льду где-то с неделю работала на удочке, а потом мне сказали: «Да ты сама уже делаешь без удочки. Стараюсь много раз на них не заходить, сделала три раза из четырех или из пяти, то хватит».

Также девушка добавила, что пока внимание и подарки от поклонников — это приятно, а комментарии про нее в социальных сетях читает только мама, которая и советует дочери, что можно выложить, а чем делиться не стоит.

Амбициозная Канышева

А вот одногруппница Валиевой Алена Канышева, перешедшая весной к Тутберидзе от Светланы Пановой, выглядела гораздо увереннее и заявила, что ставит для себя целью стать лучшей в юниорах, при этом попробует добиться этого без четверных прыжков.

«С четверными дела обстоят хорошо, но пока решили обойтись без них в произвольной программе. У меня была травма, из-за которой я не могла прыгать. Ведь неизвестно что будет после падения. Если взять прошлогодний финал юниорской серии «Гран-при» та же Алена Косторная откаталась чисто и выиграла с одними тройными, а Саша Трусова упала.

Еще со Светланой Пановой мы начинали работу над четверными, но не над тулупом, а над сальховом. Плюс у меня всегда получался хорошо тройной тулуп. Перед переходом волновалась, так как понимала к какому тренеру я иду. Первое что у меня спросила Этери Георгиевна: «Почему ты ушла?» Я ответила, но на эту тему пока не могу говорить публично. Вообще меня давно звали в группу Тутберидзе. Сначала я отказывалась, а потом поняла, что делала это зря. Меня не то, чтобы прямо приглашали, но просто передали: «Этери Георгиевна не против видеть тебя в своей группе», — поведала фигуристка.