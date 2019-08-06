Сколько тратят фигуристы? Коньки и костюмы — ничто по сравнению с арендой льда и работой хореографа

Фигурное катание — дорогой спорт. Родители вкладывают десятки тысяч в тренировки детей, но отбить расходы (или просто минимизировать их), пробившись наверх, получается у единиц.

Недавно фигуристка Анастасия Тараканова начала поиск спонсора: по ее словам, за 12-летнюю карьеру семья потратила на спорт больше 20 миллионов рублей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bw1Yl_VoWep/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bw1Yl_VoWep/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bw1Yl_VoWep/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anastasiya Tarakanova (@anastasiyatar04)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-29T09:18:35+00:00">29 Апр 2019 в 2:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне сезона Настя вернулась к тренеру Светлане Пановой после года, проведенного в академии Евгения Плющенко — очевидно, дорогого мероприятия.

Вот список ежегодных затрат, составленный Таракановой:

• аренда квартиры в Москве (Настя родом из Волгограда);.

• спортивное питание;.

• оплата школьных репетиторов;.

• дополнительные занятия по хореографии, актерскому мастерству, растяжке и общефизической подготовке;.

• тренировки на удочке для обучения четверным;.

• пошив платьев для выступлений;.

• постановка программ;.

• транспортные расходы.

Разберемся, из чего складывается гигантская сумма.

Экипировка

Источник: AFP 2019

Базовая статья расходов — коньки.

Обычно на сезон хватает пары, но некоторые фигуристы одновременно разнашивают 2−3 — на случай, если ботинок испортится накануне соревнований. Профессиональные коньки стоят 40−60 тысяч рублей — членам сборной одну пару оплачивает Федерация, остальные покупают за свой счет. Лезвия обойдутся еще в 10−30 тысяч рублей.

Экономить нельзя: инвентарь — это качество элементов и страховка от глупых травм.

Юные фигуристы катаются на более простых моделях, но чаще меняют ботинки: детская нога быстро растет, а коньки на вырост — прямой путь к травме. Раздвижные коньки не годятся — разве что для сеансов массового катания.

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Еще одна неизбежная трата — костюм. Речь не о тренировочной форме (здесь вполне бюджетные варианты), а о паре нарядов для выступлений в программах (у топ-спортсменов есть третий — для показательного). Иногда костюм переделывают несколько раз за год: убирают тяжелые украшения, перешивают юбку или меняют концепцию образа целиком.

Платье от российского дизайнера Ольги Рябенко (шьет группе Тутберидзе, но работает и с обычными клиентами) стоит около 60 тысяч рублей. Ведущие иностранные ателье берут еще больше: например, ценник на наряды от Сатоми Ито (костюмер японских фигуристов) стартует от $2 тысяч.

Детские платья часто перепродают, чтобы вернуть часть расходов. Еще один способ экономить для новичков — заказ костюмов на китайских сайтах: там можно найти даже точные копии нарядов известных фигуристок.

Например, реплика платья Вакабы Хигучи всего за $425:

Источник: Sports.ru

А вот и оригинал этого платья:

Источник: РИА "Новости"

Постановки

Стандартный вариант — работа со штатным хореографом. Но часто фигуристы ищут развития у иностранных специалистов — там постановка обойдется в $1,5−5 тысяч (в стоимости техобслуживание — последующая шлифовка постановки). Дополнительно оплачивают перелет к хореографу, проживание за границей и нарезку музыки (в США — от $100 при заказе у безымянного студента, дешевле — сделать самому).

Подкатки

Подкатки — главная статья расходов для юных фигуристов и возможность заработать для завершивших карьеру. На деле это репетиторство, дополнительные тренировки, на которых оттачивают элементы, накатывают программы, исправляют недостатки. Бывает, что подкатки проходят на площадках для массового катания — в торговых центрах или спортивных комплексах, тогда за выход на лед нужна дополнительная плата.

Цена репетитора зависит от города и имени тренера. Например, час индивидуальной тренировки с Кристиной Астаховой (8-е место на ЧМ-2018 в паре с Алексеем Рогоновым) стоит 3 тысячи рублей, а тренер с 25-летним стажем Елена Конюхова берет 4.

Индивидуальная часовая тренировка с Евгением Плющенко — подкаткой это называть неловко — стоит 60 тысяч.

Проживание

В России фигурное катание сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. Выйти на приличный уровень, конечно, можно в родном городе — но развитие реально только в столицах. Фигуристы, переезжая, рано взрослеют и сталкиваются с трудностями: например, Максим Траньков ночевал на трибуне и в тренерской, а Серафима Саханович жила в коммуналке, где ее травили за лишнюю трату воды.

Снимать квартиры иногда вынуждены и москвичи: если каток далеко от дома — лучше жить рядом, чем ежедневно стоять в пробках или убивать часы и здоровье на дорогу.

А как у иностранцев?

Зарубежным фигуристам сложнее — они платят за тренировки, лед и костюмы без поддержки государства. Час с тренером обходится в $65−120. Если есть деньги — можно заниматься даже у Брайана Орсера (он утверждает, что любит работу с новичками — это формирует терпение и улучшает преподавательские навыки). Спортсмены высшего класса оплачивают дополнительные уроки у специалистов по вращению, скольжению, актерскому мастерству; танцоры и парники отрабатывают поддержки с акробатами — и за все платят.

Отдельных денег стоит лед — $20−40 долларов за час. Это заставляет спортсменов концентрироваться на работе. Вспоминает Этери Тутберидзе: «Что касается канадцев и американцев, так они совершенно другие. За фигурное катание там платит сам спортсмен, более того, очень часто он на него и зарабатывает. И понимает, что каждая минута на льду стоит денег. И ценит эту минуту».

А как сделать, чтобы наши спортсмены начали свое время ценить, если у них этот лед просто есть и все? Они выходят, 5 минут чехлы с коньков снимают, 10 минут сморкаются, потом шнурки перевязывают. Потому что для них время — не деньги. Этери Тутберидзе

Поездка тренера на соревнования — тоже забота спортсмена. Некоторые специалисты требуют от спортсменов оплаты командировочных и компенсации денежных потерь за отмену занятий с другими учениками на время отсутствия.

Весомых трат требует медицина. Лечение, восстановление, консультации физиотерапевта, массаж — все это стоит больших денег и не всегда покрывается страховкой.

Вдумайтесь в цифры: когда победители ЮЧМ в танцах на льду Рейчел и Майкл Парсонс (на фото) начинали кататься, родители тратили около $2 тысяч в год. В 2016-м расходы выросли до $75 тысяч (чуть меньше 5 миллионов рублей), а спустя два сезона партнерша завершила карьеру из-за проблем со здоровьем.

Источник: AFP 2019

Чтобы оплатить счета, иностранцы в свободное от тренировок время работают: например, Александр Майоров — массажист (по образованию — физиотерапевт), Дэниел Итон — парковщик. Еще один выход — учеба в университете, который может выдать грант или хотя бы оплатить лед.

Кто-то из фигуристов мог бросить спорт без поддержки родителей: например, отец Хавьера Фернандеса работал в двух местах, чтобы сын тренировался за границей — реализоваться в далекой от фигурного катания Испании шансов не было.

Если личных и спонсорских денег не хватает, помогают болельщики. За границей краудфандинга не стесняются даже топ-спортсмены — фанаты охотно присылают деньги. Вот основные поводы, по которым фигуристы открывают сбор:

• поездка на соревнования. В небольших странах федерации не обеспечивают фигуристов — особенно тех, кто не привозит медалей. В прошлом сезоне на билет до Сайтамы, где проходил ЧМ, собирала румынка Юлия Саутер — 13 человек скинули ей $600, и спортсменка все-таки прилетела в Японию.

• билеты родственникам на соревнования. Даже если федерация оплатила расходы фигуристу, семья добирается за свой счет. Перед Играми-2018 Брейди Теннелл открыла сбор $20 тысяч на поездку в Корею братьев (собрала 12838). Американка объяснила, что ее мать-одиночка обеспечивает троих детей, поэтому лишних денег в семье нет.

7200 долларов получила от фанатов Мэдисон Хаббелл, чтобы брат (и бывший партнер в танцах на льду) поболел за нее в Пхенчхане.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd2sJW_F8dn/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd2sJW_F8dn/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bd2sJW_F8dn/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Madison Hubbell (@splashmadison)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-12T15:31:25+00:00">12 Янв 2018 в 7:31 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

• тренировки. Стажировки у лучших иностранных специалистов — реальный шанс вывести карьеру на новый уровень. В 2016-м благодаря краудфандингу Михал Бржезина уехал к Рафаэлю Арутюняну — и из увядающего ветерана снова превратился в элитного спортсмена.

Можно ли заработать в фигурном катании?

Члены сборной России получают зарплату — размер зависит от достижений, региона и клуба, который он представляет. Сергей Мозгов рассказывал, что получает около 30 тысяч рублей в месяц, но за звание действующего чемпиона мира среди юниоров ему платили 120 тысяч.

Алексей Ягудин считает, что маленькая зарплата — нормально: «Какой кошмар! Нам раньше ни зарплат, ни сборов, ничего не предлагали! И ведь как-то ведь живы и здоровы! Татьяна Тотьмянина носила с мамой одну пару обуви на двоих, спали на заводе в Перми, сдвигая стулья! Евгений Плющенко и Максим Маринин из Волгограда приехали, нечего было есть! Мы банки пивные собирали!».

Регионам иногда помогают грантами. В прошлом году около 2 миллионов рублей от президента получил проект по развитию фигурного катания в Ставрополье — деньги пошли на поддержку краевой сборной, группы ледового фитнеса и проведение соревнований.

Наконец, есть президентские стипендии: их получают не только призеры Игр, но и члены сборных по олимпийским видам — 52 тысячи рублей ежемесячно. Отбирает кандидатов комиссия Минспорта.

В фигурном катании неплохие призовые, правда, для избранных, а часть заработка уйдет бонусом тренеру и на налоги.

Источник: Sports.ru

Источник: Sports.ru

Показательные оплачиваются отдельно — правда, на этапах Гран-при гонорары за них включены в призовые. Если спортсмен занял места с 6-го по 12-е, но попал в гала-концерт, ставка фиксированная: $200 за номер одиночникам, $300 — парникам и танцорам. На чемпионатах ISU другая система: медалистам за показательный платят $900 ($1350 — дуэтам), остальным — 700/900.

Заработать можно и на подкатках, правда, уйдет время на поиск клиентов. Летом известных фигуристов приглашают на сборы и мастер-классы — отличная проба в роли тренера с прицелом на будущую карьеру.

Еще один способ заработка — шоу. Выступления проходят в мае и летние месяцы, но есть и новогодние мероприятия. По словам Лизы Туктамышевой, месяц гастролей обеспечит деньгами на неплохую машину.

Источник: Sports.Ru

Лучшие шоу — в Японии, но ледовые спектакли популярны и в России: постановки Навки, Авербуха и Плющенко, весной прошла премьера шоу Этери Тутберидзе. По рассказам Ильи Авербуха, в первых турах он платил $2−3 тысячи за выступление, гонорар Плющенко мог доходить до 8 тысяч. Сейчас Илья платит гастролерам в рублях и мечтает выйти на международный уровень.

Чтобы ездить в туры, необязательно иметь весомые титулы. Охотно приглашают любимцев публики — артистичных спортсменов, которые делают яркие показательные и хорошо работают с залом. Завсегдатаи шоу — акробаты: они крутят сальто и делают сумасшедшие вещи на льду.

Менее популярные спортсмены уходят в ледовые театры или выступают на кораблях во время круизов, как, например, Тутберидзе и Дудаков до начала тренерской карьеры.

Чемпионы неплохо зарабатывают на рекламе. Загитова представляет дорогую косметику и спортивную одежду, Медведева — экипировку и шампунь, Плющенко — элитные автомобили (хотя самый эпичный рекламный ролик с ним крутили на ТВ 15 лет назад).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xqMeEkBkx-I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В странах, где фигурное катание на слуху, можно попасть в телепроекты. На Играх-2018 Мираи Нагасу произнесла речь, показавшуюся абсурдной: «Я хочу участвовать в «Танцах со звездами», потому что звезда. Я создала историю только тем, что стала первой американкой, которая исполнила тройной аксель на Олимпиаде. Считаю, это уже подвиг. Надеюсь, у меня будет много шансов, чтобы засиять на небосводе еще ярче. Я улыбалась во время произвольной. Для меня это редкость, но я была довольна собой и думала о прокате, только как о просмотре перед «Танцами со звездами».

К радости Мираи ее пригласили на проект. Кроме нее в американских «Танцах со звездами» в разное время участвовали Адам Риппон, Мэрил Дэвис и Чарли Уайт. В России ледовые шоу тоже захватили телевизор и разные поколения звездных фигуристов — от Грищук и Казаковой до Сотниковой и Транькова.

Аделина Сотникова в шоу "Щелкунчик" | Источник: РИА "Новости"

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Фигурное катание — не самая выигрышная инвестиция в будущее. Олимпийский джек-пот срывают редкие герои, а большинство завершают карьеру, так и не съездив на главные турниры. Ради призрачных медальных шансов семьи спортсменов тратят суммы, на которые можно купить заграничную недвижимость или оплатить учебу в престижном университете.