Сколько тратят фигуристы? Коньки и костюмы — ничто по сравнению с арендой льда и работой хореографа
Считаем в рублях и долларах.
Считаем в рублях и долларах.
Фигурное катание — дорогой спорт. Родители вкладывают десятки тысяч в тренировки детей, но отбить расходы (или просто минимизировать их), пробившись наверх, получается у единиц.
Недавно фигуристка Анастасия Тараканова начала поиск спонсора: по ее словам, за 12-летнюю карьеру семья потратила на спорт больше 20 миллионов рублей.
Накануне сезона Настя вернулась к тренеру Светлане Пановой после года, проведенного в академии Евгения Плющенко — очевидно, дорогого мероприятия.
Вот список ежегодных затрат, составленный Таракановой:
• аренда квартиры в Москве (Настя родом из Волгограда);.
• спортивное питание;.
• оплата школьных репетиторов;.
• дополнительные занятия по хореографии, актерскому мастерству, растяжке и общефизической подготовке;.
• тренировки на удочке для обучения четверным;.
• пошив платьев для выступлений;.
• постановка программ;.
• транспортные расходы.
Разберемся, из чего складывается гигантская сумма.
Базовая статья расходов — коньки.
Обычно на сезон хватает пары, но некоторые фигуристы одновременно разнашивают 2−3 — на случай, если ботинок испортится накануне соревнований. Профессиональные коньки стоят 40−60 тысяч рублей — членам сборной одну пару оплачивает Федерация, остальные покупают за свой счет. Лезвия обойдутся еще в 10−30 тысяч рублей.
Экономить нельзя: инвентарь — это качество элементов и страховка от глупых травм.
Юные фигуристы катаются на более простых моделях, но чаще меняют ботинки: детская нога быстро растет, а коньки на вырост — прямой путь к травме. Раздвижные коньки не годятся — разве что для сеансов массового катания.
Еще одна неизбежная трата — костюм. Речь не о тренировочной форме (здесь вполне бюджетные варианты), а о паре нарядов для выступлений в программах (у
Платье от российского дизайнера Ольги Рябенко (шьет группе Тутберидзе, но работает и с обычными клиентами) стоит около 60 тысяч рублей. Ведущие иностранные ателье берут еще больше: например, ценник на наряды от Сатоми Ито (костюмер японских фигуристов) стартует от $2 тысяч.
Детские платья часто перепродают, чтобы вернуть часть расходов. Еще один способ экономить для новичков — заказ костюмов на китайских сайтах: там можно найти даже точные копии нарядов известных фигуристок.
Например, реплика платья Вакабы Хигучи всего за $425:
А вот и оригинал этого платья:
Стандартный вариант — работа со штатным хореографом. Но часто фигуристы ищут развития у иностранных специалистов — там постановка обойдется в $1,5−5 тысяч (в стоимости техобслуживание — последующая шлифовка постановки). Дополнительно оплачивают перелет к хореографу, проживание за границей и нарезку музыки (в США — от $100 при заказе у безымянного студента, дешевле — сделать самому).
Подкатки — главная статья расходов для юных фигуристов и возможность заработать для завершивших карьеру. На деле это репетиторство, дополнительные тренировки, на которых оттачивают элементы, накатывают программы, исправляют недостатки. Бывает, что подкатки проходят на площадках для массового катания — в торговых центрах или спортивных комплексах, тогда за выход на лед нужна дополнительная плата.
Цена репетитора зависит от города и имени тренера. Например, час индивидуальной тренировки с Кристиной Астаховой (8-е место на ЧМ-2018 в паре с Алексеем Рогоновым) стоит 3 тысячи рублей, а тренер с 25-летним стажем Елена Конюхова берет 4.
В России фигурное катание сосредоточено в Москве и
Снимать квартиры иногда вынуждены и москвичи: если каток далеко от дома — лучше жить рядом, чем ежедневно стоять в пробках или убивать часы и здоровье на дорогу.
А как у иностранцев?
Зарубежным фигуристам сложнее — они платят за тренировки, лед и костюмы без поддержки государства. Час с тренером обходится в $65−120. Если есть деньги — можно заниматься даже у Брайана Орсера (он утверждает, что любит работу с новичками — это формирует терпение и улучшает преподавательские навыки). Спортсмены высшего класса оплачивают дополнительные уроки у специалистов по вращению, скольжению, актерскому мастерству; танцоры и парники отрабатывают поддержки с акробатами — и за все платят.
Отдельных денег стоит лед — $20−40 долларов за час. Это заставляет спортсменов концентрироваться на работе. Вспоминает Этери Тутберидзе: «Что касается канадцев и американцев, так они совершенно другие. За фигурное катание там платит сам спортсмен, более того, очень часто он на него и зарабатывает. И понимает, что каждая минута на льду стоит денег. И ценит эту минуту».
А как сделать, чтобы наши спортсмены начали свое время ценить, если у них этот лед просто есть и все? Они выходят, 5 минут чехлы с коньков снимают, 10 минут сморкаются, потом шнурки перевязывают. Потому что для них время — не деньги.
Поездка тренера на соревнования — тоже забота спортсмена. Некоторые специалисты требуют от спортсменов оплаты командировочных и компенсации денежных потерь за отмену занятий с другими учениками на время отсутствия.
Весомых трат требует медицина. Лечение, восстановление, консультации физиотерапевта, массаж — все это стоит больших денег и не всегда покрывается страховкой.
Вдумайтесь в цифры: когда победители ЮЧМ в танцах на льду Рейчел и Майкл Парсонс (на фото) начинали кататься, родители тратили около $2 тысяч в год. В 2016-м расходы выросли до $75 тысяч (чуть меньше 5 миллионов рублей), а спустя два сезона партнерша завершила карьеру
Чтобы оплатить счета, иностранцы в свободное от тренировок время работают: например, Александр Майоров — массажист (по образованию — физиотерапевт), Дэниел Итон — парковщик. Еще один выход — учеба в университете, который может выдать грант или хотя бы оплатить лед.
Если личных и спонсорских денег не хватает, помогают болельщики. За границей краудфандинга не стесняются даже
• поездка на соревнования. В небольших странах федерации не обеспечивают фигуристов — особенно тех, кто не привозит медалей. В прошлом сезоне на билет до Сайтамы, где проходил ЧМ, собирала румынка Юлия Саутер — 13 человек скинули ей $600, и спортсменка
• билеты родственникам на соревнования. Даже если федерация оплатила расходы фигуристу, семья добирается за свой счет. Перед Играми-2018 Брейди Теннелл открыла сбор $20 тысяч на поездку в Корею братьев (собрала 12838). Американка объяснила, что ее
7200 долларов получила от фанатов Мэдисон Хаббелл, чтобы брат (и бывший партнер в танцах на льду) поболел за нее в Пхенчхане.
• тренировки. Стажировки у лучших иностранных специалистов — реальный шанс вывести карьеру на новый уровень. В 2016-м благодаря краудфандингу Михал Бржезина уехал к Рафаэлю Арутюняну — и из увядающего ветерана снова превратился в элитного спортсмена.
Члены сборной России получают зарплату — размер зависит от достижений, региона и клуба, который он представляет. Сергей Мозгов рассказывал, что получает около 30 тысяч рублей в месяц, но за звание действующего чемпиона мира среди юниоров ему платили 120 тысяч.
Алексей Ягудин считает, что маленькая зарплата — нормально: «Какой кошмар! Нам раньше ни зарплат, ни сборов, ничего не предлагали! И ведь
Регионам иногда помогают грантами. В прошлом году около 2 миллионов рублей от президента получил проект по развитию фигурного катания в Ставрополье — деньги пошли на поддержку краевой сборной, группы ледового фитнеса и проведение соревнований.
Наконец, есть президентские стипендии: их получают не только призеры Игр, но и члены сборных по олимпийским видам — 52 тысячи рублей ежемесячно. Отбирает кандидатов комиссия Минспорта.
В фигурном катании неплохие призовые, правда, для избранных, а часть заработка уйдет бонусом тренеру и на налоги.
Показательные оплачиваются отдельно — правда, на этапах
Заработать можно и на подкатках, правда, уйдет время на поиск клиентов. Летом известных фигуристов приглашают на сборы и
Еще один способ заработка — шоу. Выступления проходят в мае и летние месяцы, но есть и новогодние мероприятия. По словам Лизы Туктамышевой, месяц гастролей обеспечит деньгами на неплохую машину.
Лучшие шоу — в Японии, но ледовые спектакли популярны и в России: постановки Навки, Авербуха и Плющенко, весной прошла премьера шоу Этери Тутберидзе. По рассказам Ильи Авербуха, в первых турах он платил $2−3 тысячи за выступление, гонорар Плющенко мог доходить до 8 тысяч. Сейчас Илья платит гастролерам в рублях и мечтает выйти на международный уровень.
Чтобы ездить в туры, необязательно иметь весомые титулы. Охотно приглашают любимцев публики — артистичных спортсменов, которые делают яркие показательные и хорошо работают с залом. Завсегдатаи шоу — акробаты: они крутят сальто и делают сумасшедшие вещи на льду.
Менее популярные спортсмены уходят в ледовые театры или выступают на кораблях во время круизов, как, например, Тутберидзе и Дудаков до начала тренерской карьеры.
Чемпионы неплохо зарабатывают на рекламе. Загитова представляет дорогую косметику и спортивную одежду, Медведева — экипировку и шампунь, Плющенко — элитные автомобили (хотя самый эпичный рекламный ролик с ним крутили на ТВ 15 лет назад).
В странах, где фигурное катание на слуху, можно попасть в телепроекты. На Играх-2018 Мираи Нагасу произнесла речь, показавшуюся абсурдной: «Я хочу участвовать в «Танцах со звездами», потому что звезда. Я создала историю только тем, что стала первой американкой, которая исполнила тройной аксель на Олимпиаде. Считаю, это уже подвиг. Надеюсь, у меня будет много шансов, чтобы засиять на небосводе еще ярче. Я улыбалась во время произвольной. Для меня это редкость, но я была довольна собой и думала о прокате, только как о просмотре перед «Танцами со звездами».
К радости Мираи ее пригласили на проект. Кроме нее в американских «Танцах со звездами» в разное время участвовали Адам Риппон, Мэрил Дэвис и Чарли Уайт. В России ледовые шоу тоже захватили телевизор и разные поколения звездных фигуристов — от Грищук и Казаковой до Сотниковой и Транькова.
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Фигурное катание — не самая выигрышная инвестиция в будущее. Олимпийский
Впрочем, мама бывшего фигуриста Джереми Эббота сформулировала мотив любого родителя: «Видеть, что твой ребенок занимается тем, что он действительно любит, — лучшая отдача, которую можно пожелать».