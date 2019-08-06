Валиева бросилась в погоню за Трусовой и Щербаковой. Она тоже выполнила четверной

Источник: Спорт-Экспресс

Во время контрольных прокатов в Новогорске ученица Этери Тутберидзе стала третьей российской фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на официальном мероприятии.

Прокат 13-летней Камилы Валиевой во вторник ожидался как с нетерпением, так и опасением: неужели эта невесомая девочка выполнит свое невероятное обещание? «В произвольной попробую сделать четверной», — говорила она после короткой программы. И у Валиевой все получилось. Четверной тулуп мгновенно сорвал аплодисменты зрителей ледовой арены. Особенно громко рукоплескали юные фигуристы, которые знали цену этому элементу. На их глаза писалась история.

Да, двукратная чемпионка среди юниоров Александра Трусова уже делала три четверных прыжка в произвольной программе, причем все разные: тулуп, сальхов и лутц. Но, во-первых, Валиева стала лишь третьей российской фигуристкой, исполнившей четверной прыжок не на тренировке, а на официальном мероприятии. А во-вторых, Камила просто обезоруживает тех, кто настроен против четверных прыжков, аргументируя это тем, что им не хватает красивого катания.

Произвольная программа под Muse была исполнена так, словно никакого четверного прыжка и не было: с мягкими бесшумными приземлениями, невероятно пластично и легко.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ASV2l7y7eec" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Феноменальной растяжкой Валиева кому-то могла напомнить Юлию Липницкую, хотя скорее их схожесть наблюдалась в другом: своим катанием Камиле удалось буквально заворожить, заставив неотрывно наблюдать за ней и неожиданно заметить: прокат то завершен. Фигуристке удалась та самая магия, о которой часто говорит Татьяна Тарасова, эмоционально зааплодировавшая Валиевой в едином порыве со зрителями по окончании программы. Девушке, с которой наперебой хотели сфотографироваться чуть ли не все фигуристки, находившиеся на арене.

— Четверной сделала спокойно, как тройной, — со смущенной улыбкой рассказала Камила. — Нервничала меньше, чем вчера. В момент захода на прыжок думаю о том, как его лучше сделать с учетом замечаний тренеров. Пока они меня похвалили, но сказали, что выезд с четверного прыжка пока не очень, а так я — «молодец». Пока готова на 7 из 10, точно можно лучше.

Услышав вопрос о весе, фигуристка сначала недоверчиво и хитро прищурилась, а потом все же приоткрыла тайну: 35 килограммов при росте 150 сантиметров. Именно столько весит маленькое четверное чудо.

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Счастливчики без четверных

— Контрольные прокаты и чемпионат России еще во времена наших выступлений с Марией Бутырской были самыми нервными стартами, — сказала Виктория Буцаева, чей 15-летний ученик Илья Яблоков не очень удачно исполнил произвольную программу. Ведь именно нервами и началом августа можно было объяснить все падения и не очень удачные приземления юношей. Хотя у 14-летнего ученика Тутберидзе Даниила Самсонова, успевшего сверкнуть в короткой программе, прокат откровенно не пошел совсем по другой причине — у фигуриста просто свело ногу. Однако говорить о том, что Даниил что-то сорвал или с чем-то не справился уж точно нельзя, поскольку вспомнить российских одиночников, исполнявших и заходивших на четверной лутц в 13−14 лет едва ли удастся.

И все же среди юношей все же нашлись те, для кого вторник в каком-то роде стал счастливым днем, им удались относительно чистые эмоциональные прокаты, с одной оговоркой — в их программах не было четверных прыжков.

Так, серебряный призер юниорского чемпионата мира-2018 15-летний Артур Даниелян эмоционально и ярко представил программу на тему «Гладиатор» с одной лишь ошибкой, строив сальхов, который задумывался четверным.

— Сюжет моей программы сделан по фильму, сначала я в заложниках с цепями на руках, я их разрываю и иду в бой. Потом я иду искать свою семью, понимаю, что ее убили, но продолжаю бороться. Сейчас я готов только на 50−60 процентов, но зато со здоровьем больше нет проблем. Когда достигну максимальной готовности, буду исполнять в произвольной программе два четверных сальхова. После прошлого неудачного сезона, когда давали о себе знать травмы, появилось предстартовое волнение: все-таки не хочется выходить и показывать средние прокаты. Но в нем был и плюс — я смог кататься через травмы, причем не совсем уж плохо, — рассказал Даниелян.

Без выходных в день рождения

Еще одним приятным впечатлением от произвольных программ юношей стал 15-летний ученик Тутберидзе Егор Рухин, который обошелся без четверного прыжка, однако постарался зажечь в своей постановке «Мулен Руж».

— Четверной сальхов пока решили в программу не вставлять, хотя он готов где-то на 70 процентов, в произвольной планирую исполнять в этом сезоне 2−3 четверных.

Дело в том, что программу мне поставили лишь полторы недели назад. Почему так вышло? У Этери Георгиевны очень много спортсменов, поэтому до меня дошла очередь только сейчас.

Спортсмен с большой теплотой рассказал о работе в группе известного тренера:

— Мы работаем вместе уже четвертый год, Этери Георгиевна — великолепный человек, таких фанатов фигурного катания я еще не видел, потому что она работает без выходных и требует от всех выкладываться на 100 процентов. У нас разный график, кто-то катается 5 дней, а кто-то 6, поэтому с выходным в день рождения бывает по-разному. Если выходной попал на него — отдохнешь, нет — обычная тренировка. Егор Рухин

Екатерина БЕСПАЛОВА

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