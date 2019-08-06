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20:33 (мск), источник: ТАСС

Тарасова: Юниорская команда российских фигуристов в предстоящем сезоне будет сильной

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 августа. /ТАСС/. Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию в одиночном разряде в подмосковном Новогорске показали, что команда в предстоящем сезоне будет очень сильной. Таким мнением с ТАСС поделилась во вторник тренер Татьяна Тарасова.

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Источник: РИА "Новости"

Прокаты одиночников прошли в Новогорске 5—6 августа. Первыми программы представили танцоры (1—2 августа), завершат программу прокатов пары (8—9 августа).

«В целом мне понравилось то, что я увидела — были открытия, мы этих детей знаем. В целом я хочу сказать, что эти прокаты, встречи спортсменов, тренеров и специалистов, все это — очень важная работа, которую делает Федерация фигурного катания на коньках России. Многие из нас прошли в этом виде спорта долгий путь, кто-то больше 50 лет в нем. Я могу сказать — у нас будет очень сильная юниорская команда», — подчеркнула Тарасова.

На прошлом юниорском чемпионате мира в Загребе российские юниоры завоевали восемь медалей — серебряную в мужском одиночном катании, золотую и серебряную в женском одиночном катании, серебряную и бронзовую в танцах на льду и заняли весь пьедестал почета в парном катании.

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