Тарасова: Юниорская команда российских фигуристов в предстоящем сезоне будет сильной

«В целом мне понравилось то, что я увидела — были открытия, мы этих детей знаем. В целом я хочу сказать, что эти прокаты, встречи спортсменов, тренеров и специалистов, все это — очень важная работа, которую делает Федерация фигурного катания на коньках России. Многие из нас прошли в этом виде спорта долгий путь, кто-то больше 50 лет в нем. Я могу сказать — у нас будет очень сильная юниорская команда», — подчеркнула Тарасова.