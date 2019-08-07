Загитова и Кихира продолжают битву. Лидеры прошлого сезона подготовили сюрпризы

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Чем ближе начало сезона, тем больше информации о новых программах фигуристов. Кто-то объявляет музыку и постановщиков, кто-то делится в социальных сетях фрагментами тренировок. А некоторые спортсмены радуют болельщиков, демонстрируя полные номера на шоу.

На шоу «The Ice» в Японии Алина Загитова представила новую короткую программу. Для номера выбрана композиция израильской певицы Ясмин Леви «Me Voy», о чем ранее рассказал хореограф Даниил Глейхенгауз. Это чувственная композиция о любви с мощным вокалом на испанском языке, оттого трудно было представить, как все будет выглядеть на льду. Тем более что ранее фигуристы не использовали эту песню в своих выступлениях, а значит сравнить не с чем. И вот теперь можно сказать, что вышло, по крайней мере, очень необычно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lZqVb1qFxH0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Совершенно новая Алина

Для Алины это совсем новый образ, ведь болельщики привыкли видеть ее в классических, известных всем ролях. «Кармен», «Призрак оперы», «Дон Кихот», «Лебединое озеро». Программы, с которыми Загитова выигрывала главные турниры. Программы, сюжет которых знаком зрителю. Но одновременно на фигуристку и постановщика часто обрушивалась критика, что для дивы в фигурном катании можно выбрать, что-то более оригинальное и незаезженное. И вот теперь этот момент настал.

До стартов еще много времени, но какие-то выводы можно сделать уже сейчас. Ведь некоторое представление о программе мы получили.

Как минимум, это не набор элементов под музыку, как в последнее время часто случается, а цельный номер со смыслом и сюжетом. И это не предыдущая короткая, переложенная на новую музыку.

«Me Voy» очень органично смотрится на льду, слова вовсе не мешают, а дополняют картину, придают надрыва и драмы. А Загитовой с ее удивительной грацией и пластикой удается отлично передать настроение. «Я постараюсь показать и передать зрителем то, о чем я катаю. Мне очень нравится этот образ, который подбирал тренеры. Он мне одновременно и близок, и нет», — так Загитова охарактеризовала свои ощущения от программы.

Что изменилось

Пока рано говорить о конкретных элементах, тем более что в Японии Алина исполнила три отдельных прыжка — лутц, аксель и флип. Тогда как в короткой программе обязательно должен быть исполнен один каскад. Но можно заметить, что в сравнении с прошлым сезоном расстановка прыжков изменилась — за каскадом (а к лутцу скорее всего будет добавлен тройной риттбергер), теперь стоит аксель, который выполняется с нового захода. Раньше Загитова делал перед ним «Шарлотту» (спираль, во время которой корпус прижат к опорной ноге, а другая нога выпрямлена вверх в шпагате). Сейчас же аксель она прыгает с обратной спирали, когда нога поднимается вверх и чуть вбок. Но и от фирменного захода не отказались, просто теперь его добавили к флипу.

Вообще, в программе очень много сложных моментов. Помимо того, что все прыжки выполняются со сложных заходов и завершаются сложными выездами, которые мало кто в мире исполняет. Каждое движение поставлено так, чтобы получить от него наибольшее количество баллов. Даже бауэр, который так радует глаз, в этой программе мелькает лишь на пару секунд. Но и это неспроста, в короткой программе нельзя тратить лишнее время на простые элементы, пусть и красивые.

Тренерский штаб Алины прекрасно понимает, что для того чтобы бороться с великолепной тройкой вчерашних юниорок — Щербаковой, Трусовой и Косторной, имеющих фору в виде технической базы, Загитовой нужно демонстрировать свои преимущества.

В этом контексте высшим пилотажем является дорожка шагов, которая теперь стоит практически в самом конце перед финальным комбинированным вращением. И пусть при первом показе программы она смотрелась сыроватой, а Алина суетилась, и где-то не хватило раската. Поставлена она так, чтобы ни один судья просто не смог поставить уровень ниже четвертого. С каждым шагом Загитова буквально говорит: «Смотрите, вот вам вращение в обоих направлениях, вот работа корпусом, вот сложные повороты и шаги, все в ритм».

Загитовой очень подходит эта программа, в ней она демонстрирует плавное, женское катание. Удачно подобранно черное гипюровое платье без особых наворотов, оно не отвлекает, а подчеркивает красоту линий фигуристки и идеально завершает образ, хотя пока неизвестно будет ли Алина соревноваться в этом костюме или выберет к стартам что-то новое.

Одним словом, постановка, достойная чемпионки, но как будет она выглядеть выкатанной, когда Загитова наберет форму, будет понятно по ходу сезона.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OWBaLlws2UQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Японский ангел

На шоу «The Ice» состоялась премьера не только программы Загитовой. Свою произвольную представила публике японка Рика Кихира, которая была основной конкуренткой наших спортсменок в прошлом сезоне. Ей прочили звание чемпионки мира, но в Сайтаме ее подвел тройной аксель.

Программа Рики поставлена американским хореографом Томом Диксоном и называется «Международный ангел мира». Музыка представляет собой спокойную композицию, которая переходит в микс из различных религиозных мотивов. По задумке тема программы — объединение различных религий мира.

В отличии от программы Загитовой, у Кихиры нет резкого перехода к новому образу. И местами новый номер чем-то отдаленно напоминает прошлогодний «Шторм». Перекликается работа руками, дорожка шагов и еще несколько фрагментов.

Но то, что уж точно не стоит оставлять без внимания — это прыжковый контент. Первым элементом в программе исполнен тройной сальхов. Поскольку в начало программы стремятся вынести наиболее сложные прыжки, это дает повод думать, что на этом месте по планам будет тоже сальхов, только уже четверной. Тем более, что Кихира активно тренирует его и по словам самой спортсменки после того как начнет стабильно исполнять, подумает о том, чтобы вставить в произвольную.

Кроме того Рика прыгнула два сольных тройных акселя, один из них в сезоне будет исполняться в каскаде. Все вместе это серьезная заявка. Но прыжки еще нужно выполнить. Без них программа кажется немного скучной, хотя идея любопытная. Возможно, Рика просто пока не доросла до нее как исполнитель.