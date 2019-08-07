Загитова и Кихира продолжают битву. Лидеры прошлого сезона подготовили сюрпризы
Алина Загитова и Рика Кихира показали новые программы на шоу «The Ice».
Алина Загитова и Рика Кихира показали новые программы на шоу «The Ice».
Чем ближе начало сезона, тем больше информации о новых программах фигуристов.
На шоу «The Ice» в Японии Алина Загитова представила новую короткую программу. Для номера выбрана композиция израильской певицы Ясмин Леви «Me Voy», о чем ранее рассказал хореограф Даниил Глейхенгауз. Это чувственная композиция о любви с мощным вокалом на испанском языке, оттого трудно было представить, как все будет выглядеть на льду. Тем более что ранее фигуристы не использовали эту песню в своих выступлениях, а значит сравнить не с чем. И вот теперь можно сказать, что вышло, по крайней мере, очень необычно.
Для Алины это совсем новый образ, ведь болельщики привыкли видеть ее в классических, известных всем ролях. «Кармен», «Призрак оперы», «Дон Кихот», «Лебединое озеро». Программы, с которыми Загитова выигрывала главные турниры. Программы, сюжет которых знаком зрителю. Но одновременно на фигуристку и постановщика часто обрушивалась критика, что для дивы в фигурном катании можно выбрать,
Как минимум, это не набор элементов под музыку, как в последнее время часто случается, а цельный номер со смыслом и сюжетом. И это не предыдущая короткая, переложенная на новую музыку.
«Me Voy» очень органично смотрится на льду, слова вовсе не мешают, а дополняют картину, придают надрыва и драмы. А Загитовой с ее удивительной грацией и пластикой удается отлично передать настроение. «Я постараюсь показать и передать зрителем то, о чем я катаю. Мне очень нравится этот образ, который подбирал тренеры. Он мне одновременно и близок, и нет», — так Загитова охарактеризовала свои ощущения от программы.
Пока рано говорить о конкретных элементах, тем более что в Японии Алина исполнила три отдельных прыжка — лутц, аксель и флип. Тогда как в короткой программе обязательно должен быть исполнен один каскад. Но можно заметить, что в сравнении с прошлым сезоном расстановка прыжков изменилась — за каскадом (а к лутцу скорее всего будет добавлен тройной риттбергер), теперь стоит аксель, который выполняется с нового захода. Раньше Загитова делал перед ним «Шарлотту» (спираль, во время которой корпус прижат к опорной ноге, а другая нога выпрямлена вверх в шпагате). Сейчас же аксель она прыгает с обратной спирали, когда нога поднимается вверх и чуть вбок. Но и от фирменного захода не отказались, просто теперь его добавили к флипу.
Вообще, в программе очень много сложных моментов. Помимо того, что все прыжки выполняются со сложных заходов и завершаются сложными выездами, которые мало кто в мире исполняет. Каждое движение поставлено так, чтобы получить от него наибольшее количество баллов. Даже бауэр, который так радует глаз, в этой программе мелькает лишь на пару секунд. Но и это неспроста, в короткой программе нельзя тратить лишнее время на простые элементы, пусть и красивые.
В этом контексте высшим пилотажем является дорожка шагов, которая теперь стоит практически в самом конце перед финальным комбинированным вращением. И пусть при первом показе программы она смотрелась сыроватой, а Алина суетилась, и
Загитовой очень подходит эта программа, в ней она демонстрирует плавное, женское катание. Удачно подобранно черное гипюровое платье без особых наворотов, оно не отвлекает, а подчеркивает красоту линий фигуристки и идеально завершает образ, хотя пока неизвестно будет ли Алина соревноваться в этом костюме или выберет к стартам
Одним словом, постановка, достойная чемпионки, но как будет она выглядеть выкатанной, когда Загитова наберет форму, будет понятно по ходу сезона.
На шоу «The Ice» состоялась премьера не только программы Загитовой. Свою произвольную представила публике японка Рика Кихира, которая была основной конкуренткой наших спортсменок в прошлом сезоне. Ей прочили звание чемпионки мира, но в Сайтаме ее подвел тройной аксель.
Программа Рики поставлена американским хореографом Томом Диксоном и называется «Международный ангел мира». Музыка представляет собой спокойную композицию, которая переходит в микс из различных религиозных мотивов. По задумке тема программы — объединение различных религий мира.
Но то, что уж точно не стоит оставлять без внимания — это прыжковый контент. Первым элементом в программе исполнен тройной сальхов. Поскольку в начало программы стремятся вынести наиболее сложные прыжки, это дает повод думать, что на этом месте по планам будет тоже сальхов, только уже четверной. Тем более, что Кихира активно тренирует его и по словам самой спортсменки после того как начнет стабильно исполнять, подумает о том, чтобы вставить в произвольную.
Кроме того Рика прыгнула два сольных тройных акселя, один из них в сезоне будет исполняться в каскаде. Все вместе это серьезная заявка. Но прыжки еще нужно выполнить. Без них программа кажется немного скучной, хотя идея любопытная. Возможно, Рика просто пока не доросла до нее как исполнитель.
В любом случае каждая фигуристка в новом сезоне выберет свою тактику.