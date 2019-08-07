Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Валлетта
Футбол. Еврокубки
7.08
Марибор
Русенборг
13
Футбол. Еврокубки
7.08
Слован Бр
Дандолк
10
Футбол. Еврокубки
7.08
ЧФР
Селтик
11
Футбол. Еврокубки
7.08
Базель
ЛАСК
12
Футбол. Еврокубки
7.08
Истанбул Башакшехир
Олимпиакос П
01
Футбол. Еврокубки
7.08
Краснодар
Порту
01
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Гент
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
19:00
Спарта П
Трабзонспор
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
7 августа, источник: Спорт-Экспресс

Загитова и Кихира продолжают битву. Лидеры прошлого сезона подготовили сюрпризы

Алина Загитова и Рика Кихира показали новые программы на шоу «The Ice».

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Чем ближе начало сезона, тем больше информации о новых программах фигуристов. Кто-то объявляет музыку и постановщиков, кто-то делится в социальных сетях фрагментами тренировок. А некоторые спортсмены радуют болельщиков, демонстрируя полные номера на шоу.

На шоу «The Ice» в Японии Алина Загитова представила новую короткую программу. Для номера выбрана композиция израильской певицы Ясмин Леви «Me Voy», о чем ранее рассказал хореограф Даниил Глейхенгауз. Это чувственная композиция о любви с мощным вокалом на испанском языке, оттого трудно было представить, как все будет выглядеть на льду. Тем более что ранее фигуристы не использовали эту песню в своих выступлениях, а значит сравнить не с чем. И вот теперь можно сказать, что вышло, по крайней мере, очень необычно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Совершенно новая Алина

Для Алины это совсем новый образ, ведь болельщики привыкли видеть ее в классических, известных всем ролях. «Кармен», «Призрак оперы», «Дон Кихот», «Лебединое озеро». Программы, с которыми Загитова выигрывала главные турниры. Программы, сюжет которых знаком зрителю. Но одновременно на фигуристку и постановщика часто обрушивалась критика, что для дивы в фигурном катании можно выбрать, что-то более оригинальное и незаезженное. И вот теперь этот момент настал.

До стартов еще много времени, но какие-то выводы можно сделать уже сейчас. Ведь некоторое представление о программе мы получили.

Как минимум, это не набор элементов под музыку, как в последнее время часто случается, а цельный номер со смыслом и сюжетом. И это не предыдущая короткая, переложенная на новую музыку.

«Me Voy» очень органично смотрится на льду, слова вовсе не мешают, а дополняют картину, придают надрыва и драмы. А Загитовой с ее удивительной грацией и пластикой удается отлично передать настроение. «Я постараюсь показать и передать зрителем то, о чем я катаю. Мне очень нравится этот образ, который подбирал тренеры. Он мне одновременно и близок, и нет», — так Загитова охарактеризовала свои ощущения от программы.

Что изменилось

Пока рано говорить о конкретных элементах, тем более что в Японии Алина исполнила три отдельных прыжка — лутц, аксель и флип. Тогда как в короткой программе обязательно должен быть исполнен один каскад. Но можно заметить, что в сравнении с прошлым сезоном расстановка прыжков изменилась — за каскадом (а к лутцу скорее всего будет добавлен тройной риттбергер), теперь стоит аксель, который выполняется с нового захода. Раньше Загитова делал перед ним «Шарлотту» (спираль, во время которой корпус прижат к опорной ноге, а другая нога выпрямлена вверх в шпагате). Сейчас же аксель она прыгает с обратной спирали, когда нога поднимается вверх и чуть вбок. Но и от фирменного захода не отказались, просто теперь его добавили к флипу.

Вообще, в программе очень много сложных моментов. Помимо того, что все прыжки выполняются со сложных заходов и завершаются сложными выездами, которые мало кто в мире исполняет. Каждое движение поставлено так, чтобы получить от него наибольшее количество баллов. Даже бауэр, который так радует глаз, в этой программе мелькает лишь на пару секунд. Но и это неспроста, в короткой программе нельзя тратить лишнее время на простые элементы, пусть и красивые.

Тренерский штаб Алины прекрасно понимает, что для того чтобы бороться с великолепной тройкой вчерашних юниорок — Щербаковой, Трусовой и Косторной, имеющих фору в виде технической базы, Загитовой нужно демонстрировать свои преимущества.

В этом контексте высшим пилотажем является дорожка шагов, которая теперь стоит практически в самом конце перед финальным комбинированным вращением. И пусть при первом показе программы она смотрелась сыроватой, а Алина суетилась, и где-то не хватило раската. Поставлена она так, чтобы ни один судья просто не смог поставить уровень ниже четвертого. С каждым шагом Загитова буквально говорит: «Смотрите, вот вам вращение в обоих направлениях, вот работа корпусом, вот сложные повороты и шаги, все в ритм».

Загитовой очень подходит эта программа, в ней она демонстрирует плавное, женское катание. Удачно подобранно черное гипюровое платье без особых наворотов, оно не отвлекает, а подчеркивает красоту линий фигуристки и идеально завершает образ, хотя пока неизвестно будет ли Алина соревноваться в этом костюме или выберет к стартам что-то новое.

Одним словом, постановка, достойная чемпионки, но как будет она выглядеть выкатанной, когда Загитова наберет форму, будет понятно по ходу сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Японский ангел

На шоу «The Ice» состоялась премьера не только программы Загитовой. Свою произвольную представила публике японка Рика Кихира, которая была основной конкуренткой наших спортсменок в прошлом сезоне. Ей прочили звание чемпионки мира, но в Сайтаме ее подвел тройной аксель.

Программа Рики поставлена американским хореографом Томом Диксоном и называется «Международный ангел мира». Музыка представляет собой спокойную композицию, которая переходит в микс из различных религиозных мотивов. По задумке тема программы — объединение различных религий мира.

В отличии от программы Загитовой, у Кихиры нет резкого перехода к новому образу. И местами новый номер чем-то отдаленно напоминает прошлогодний «Шторм». Перекликается работа руками, дорожка шагов и еще несколько фрагментов.

Но то, что уж точно не стоит оставлять без внимания — это прыжковый контент. Первым элементом в программе исполнен тройной сальхов. Поскольку в начало программы стремятся вынести наиболее сложные прыжки, это дает повод думать, что на этом месте по планам будет тоже сальхов, только уже четверной. Тем более, что Кихира активно тренирует его и по словам самой спортсменки после того как начнет стабильно исполнять, подумает о том, чтобы вставить в произвольную.

Кроме того Рика прыгнула два сольных тройных акселя, один из них в сезоне будет исполняться в каскаде. Все вместе это серьезная заявка. Но прыжки еще нужно выполнить. Без них программа кажется немного скучной, хотя идея любопытная. Возможно, Рика просто пока не доросла до нее как исполнитель.

В любом случае каждая фигуристка в новом сезоне выберет свою тактику. Кто-то будет бороться, используя сложнейшую технику, а кто-то сделает ставку на выразительность и компонентность.

 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Зе Луиш вышел и похоронил «Краснодар»
Многоходовка. Последний день трансферов в АПЛ сломает вам мозг
«Побеждают не деньги». Кононов – о «Туне» и покупках «Спартака»
Клуб АПЛ даст больше денег за нападающего ЦСКА
СМИ: «Реал» предложил «ПСЖ» 120 млн и Модрича за Неймара
Португалия сократила отставание от РФ в таблице коэффициентов
Гол Азара принес мадридскому «Реалу» победу над «Зальцбургом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь