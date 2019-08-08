Технический специалист ISU: Российские юниорки показывают катание мечты, не всем взрослым доступен такой уровень

«Наши юниоры стали кататься более качественно, зрело. В предыдущем сезоне были замечания, касающиеся незрелости катания. Сейчас мы видим, что большинство спортсменов переступили барьер детского катания и показывают хорошее владение коньком. Многие спортсмены показали такой уровень, который иногда даже не доступен взрослым фигуристам. Это касается и элементов, и связок. В первую очередь это касается девушек, которые уделяли внимание каждому жесту, каждому движению. Это очень хороший знак на будущее, потому что мы часто рассуждаем, что взрослые спортсмены несравнимо лучше катаются, а юниоры несравнимо лучше делают элементы, особенно прыжковые.

Сейчас я такого не могу сказать, потому что юниоры тоже показывают очень зрелое катание. Я не согласен с позицией того, что маленькие дети не могут кататься так, как взрослые. Некоторые дети катаются лучше, чем взрослые. Лет 10−15 назад большинство взрослых фигуристов так не катались. Уровень катания девочек впечатлил больше. Катание некоторых юниорок я воспринимаю как катание мечты. Когда я был тренером, мне казалось, что такой уровень технической и хореографической подготовки не доступен. А сейчас я вижу это вживую, и это удивительно. Юниорки показывают катание будущего, это то, что будет тенденцией мирового фигурного катания в ближайшие 4 года или даже 8 лет. К сожалению, в Новогорске было немного девочек, но они показали всю гамму красоты женского фигурного катания, сделали фантастические элементы и сдобрили это великолепным художественным мастерством. Конечно, не все эти дети дорастут до состояния взрослых спортсменов по независящим от них причинам, но есть надежда на то, что определенное количество детей встанут на позиции наших фигуристов и фигуристок во взрослых. Это касается не только великолепной Камилы Валиевой, но и еще 3−4 девочек. Отрадно, что они представляют разные тренерские школы, действуют в разных направлениях, но все показывают отличное фигурное катание", — сказал Кузнецов в интервью ФФКР.