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11:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученица Тутберидзе рассказала о главных уроках тренера

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе. Ее слова приводятся на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

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Источник: РИА "Новости"

«В группе Этери Георгиевны я научилась не бросать элементы и терпеть до конца: раз уж начал, то должен и закончить. Я стала делать больше попыток, чтобы все было на автомате», — заявила Валиева. Она отметила, что тренировки для нее являются и работой, и праздником.

13-летняя фигуристка также добавила, что в новом сезоне хочет показывать стабильный результат. «Чтобы и короткую, и произвольную я катала чисто на каждом старте. Хочу попасть в финал юниорского Гран-при и на чемпионат мира среди юниоров», — подытожила она.

Валиева занимается в группе тренера Тутберидзе с сезона-2018/2019. 6 августа во время контрольных прокатов в подмосковном Новогорске она исполнила четверной тулуп в произвольной программе.

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