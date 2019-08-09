Ученица Тутберидзе рассказала о главных уроках тренера

«В группе Этери Георгиевны я научилась не бросать элементы и терпеть до конца: раз уж начал, то должен и закончить. Я стала делать больше попыток, чтобы все было на автомате», — заявила Валиева. Она отметила, что тренировки для нее являются и работой, и праздником.