«Противостояния Загитовой и Медведевой нет, Алина ушла вперед». Интервью чемпиона ОИ Костомарова
Примерно обо всем.
Примерно обо всем.
Олимпийский чемпион Турина-2006 и двукратный чемпион мира Роман Костомаров, выступавший в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой, дал интервью Sport24. Фигурист рассказал о нынешних отношениях с партнершой, современных танцах на льду, а также объяснил прорыв российских одиночниц и неудачи мужчин.
Мы встретились с Романом на трассе Формулы-1 в Сочи. Костомаров является фанатом гонок и регулярно приезжает в курортный город, чтобы погонять на треке в Олимпийском парке.
Сочи Автодром — первая и единственная трасса, принимающая
— Что мы делаем в Олимпийском парке?
— Мы очень рады, что уже шестой год приезжаем сюда, Сочи стал для нас уже практически родным. Мы здесь выступаем с нашим мюзиклом «Кармен».
Еще я очень рад побывать на сочинском автодроме, так как люблю скорость и адреналин, обожаю машины.
— Бывали
— Один раз нам удалось посмотреть. И с крыши ледового дворца «Айсберг» смотрели, и здесь в боксах смотрели, по телевизору и с балкона. Это очень зрелищное и масштабное событие, недаром гонки Формулы-1 считаются самыми престижными и популярными.
— Как можно сравнить скорость в машине со скоростью на льду?
— Скорости, конечно, несопоставимы. Но ощущение потока ветра в твое лицо совпадает, на льду тоже достаточно быстро можно разогнаться. Не так, как в автомобиле, но это компенсируется холодным воздухом.
— Круто выглядите. Как удается держать себя в хорошей форме?
— Я много занимаюсь спортом, это неотъемлемая часть моей жизни. Я обожаю играть в футбол, большой теннис, много плаваю, бегаю. Стараюсь поддерживать себя в хорошей физической форме. Ну и, наверное, еще и заморозка на льду.
— Много проводите шоу за год?
— Порядка 150 выступлений в год.
— Какие планы на остаток сезона?
— Сейчас у нас в Сочи до 21-го сентября «Кармен», в нашем «Айсберге». А в октябре начнется тур по городам России.
— С какими чувствами вспоминаете свои выступления на Играх?
— Нам в прошлом году удалось выступать на том олимпийском туринском льду, спустя 12 лет после нашей победы на ОИ. Мы выступали с мюзиклом «Ромео и Джульетта», что, конечно, всколыхнуло
Было волнительно выступать. Конечно, те ощущения, тот накал и та борьба, которые были тогда в Турине, со временем забываются, но, когда ты попадаешь в ту атмосферу, внутри
— Сохраняете отношения с вашей партнершей Татьяной Навкой?
— В последний раз мы с ней общались на проекте «Ледниковый период. Дети». Еще ездили выступать в Ташкент, вместе катались.
Сейчас так сложилось, что Татьяна делает свои шоу отдельно, я же работаю с Ильей Авербухом. Поэтому видимся гораздо реже.
— Смотрите сейчас фигурное катание?
— Когда есть возможность, смотрю с удовольствием. Это неотъемлемая часть моей жизни.
— Главное отличие ваших танцев на льду от современных?
— Наверное, в наше время было чуть попроще технически, но было больше именно танцев. Было больше передачи характеров, эмоций. Сейчас же все ушло в техническую сторону, гораздо усложнилось.
Но
— Понимаете, как сейчас ставят оценки в танцах?
— Честно говоря, нет. Сейчас система чуть ли не каждый год меняется, следить за этим мне нет никакого смысла. Тем более я пока сам продолжаю выступать в различных шоу, а не занимаюсь тренерской карьерой.
— Есть ли у российских дуэтов шансы навязать борьбу французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону?
— Эти шансы начинают появляться. Еще года два назад никто не мог рядом стоять с французами. Кроме канадского дуэта Тессы Вертью и Скотта Моира, который выиграл Олимпиаду и закончил. Тогда наши были далеко позади.
Прошедший сезон показал, что в следующем году и к Олимпиаде-2022 наши ребята будут кусаться, цепляться и бороться. Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин подтягиваются к французам. Думаю, к Играм в Пекине будет борьба.
— В прошлом сезоне сразу несколько российских фигуристов катались под «Кармен». Вам тоже эта музыка прекрасна знакома. Чья версия понравилась больше? Или ваша круче всех?
— Понятно, что моя круче (смеется). Если серьезно, то эта музыка вечна и под нее трудно плохо кататься, она буквально всю душу из тебя вынимает. Под нее каталась даже Алина Загитова. Поэтому, эта вещь достаточно популярна. Ее всегда будут брать и использовать.
— Как думаете, почему случился такой прорыв в женском одиночном катании?
— Да, действительно, сейчас наши девчонки лидируют в мировом фигурном катании, хотя 10 лет назад этого не было. Похоже, в группе Этери Тутберидзе нашли
— Могли представить 15 лет назад, что девушки будут исполнять четверные?
— Нет, ни в коем случае. Фигурное катание развивается очень быстро. Девушки в 13−14 лет прыгают четверные — это
— У наших мужчин результаты похуже. Как преодолеть кризис?
— Это вопрос времени и характера. В последнее время мужское катание стало
Сейчас нет таких ребят, у наших фигуристов нет стабильности. Дай бог, скоро она появится. Ведь так же в свое время не было и девчонок. Наверное, сейчас вырастет другое поколение.
— В последний год в СМИ и соцсетях идет жаркое противостояние болельщиков Загитовой и Медведевой. Это идет на пользу фигурному катанию?
— Думаю, что между этими фигуристками уже никакого противостояния нет. Загитова немного ушла вперед, и они не конкурируют друг с другом. Хотя я даже не знаю, кто в следующем году будет лидировать на чемпионате России… Теперь фигуристки с четверными прыжками вышли во взрослые и могут поехать на Европу и мир.
— Как объясните огромный интерес к нашим фигуристкам в Японии?
— Они красивые девчонки, чемпионки. Что Женя, что Алина. Наши фигуристки выглядят потрясающе и катаются здорово.
— Почему некоторые фанаты фигурного катания ведут себя агрессивно?
— Всегда есть люди, которые тебя поддерживают, а есть те, кто будет против. Мне злые почти не встречались. Они же не в лицо говорят, а
— Когда фигурное катание было популярнее — сейчас или в 2000-х?
— Думаю, оно было популярным и тогда, и сейчас. Было провальное время в 90-х, но сейчас оно на высоком уровне. Победы наших девушек притягивают очень большую аудиторию.
— Что можете пожелать читателям Sport24?
— Занимайтесь спортом, смотрите и читайте Sport24 и будьте здоровы.