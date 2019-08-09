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20:17 (мск), источник: Sport24

Два фигуриста сменили Россию на Белоруссию. Они попадали на подиум ЧР и побеждали за рубежом

Константин Милюков и Виктория Сафонова могут зажечь за новую страну.

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Фигуристы, которые уезжают из России в страны ближнего зарубежья, встречаются нередко, особенно в последние годы. Этим летом громких переходов было два. До недавнего времени.

Во-первых, сменила свое спортивное гражданство на украинское Анастасия Шаботова, которая прославилась в январе знаменитым эфиром о «правильном допинге». Во-вторых, получила официальное разрешение от ISU выступать за Польшу Екатерина Куракова, которая вместе с Евгенией Медведевой и Юдзуру Ханю тренируется в Канаде у Брайана Орсера. Мы уже писали об этих трансферах.

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На этом переходы не закончились. На официальном сайте Белорусского союза конькобежцев (БСК) появилась информация, что экс-россияне Виктория Сафонова и Константин Милюков уже 9—10 августа примут участие в первых соревнованиях под новым флагом. Одиночники посоревнуются на летнем Кубке БСК. Рассказываем о ребятах подробнее.

Милюкову 25 лет. Несмотря на свой солидный по меркам фигурного катания возраст, громче всего он заявил о себе на чемпионате России — 2019, когда после короткой программы неожиданно оказался в тройке. Тогда пресс-атташе ФФККР Ольге Ермолиной даже пришлось немного рассказать журналистам о Константине, который участвовал в пресс-конференции вместе с более известными Максимом Ковтуном и Михаилом Колядой.

Милюков занимался фигурным катанием в школе «Авангард» (Мытищи). На протяжении всей карьеры он был середняком внутрироссийских турниров и почти не выезжал за рубеж. Забраться на предварительный подиум ЧР ему помогло чистое катание, а также четверной сальхов, который фигурист исполнил на хорошие плюсы. Он был единственным из 16 одиночников, кто провел свой прокат без ошибок, чем вызвал восхищение Татьяны Тарасовой и Алексея Ягудина в эфире Первого канала.

В произвольной программе Константин попытался исполнить четверной сальхов дважды: сольно и в комбинации из трех прыжков. Обе попытки были неудачными — падение в первом случае и степ-аут во втором. Еще одно падение с каскада тройной лутц + тройной тулуп отправила Милюкова с третьего места на шестое.

Однако в итоговом протоколе он все равно проиграл лишь известным фигуристам, которые имеют большой международный опыт: Ковтуну, Коляде, Андрею Лазукину, Александру Самарину и Дмитрию Алиеву.

Также Милюков принимал участие в финале Кубка России — 2019, где выступил чуть хуже и стал седьмым, хотя после короткой программы шел вторым.

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Константин достаточно возрастной фигурист, но четверной сальхов и отсутствие серьезной конкуренции в Белоруссии могут позволить ему, наконец, сверкнуть на международных турнирах.

Виктории Сафоновой только 16 лет. В прошлом сезоне она выступала на юниорском уровне и даже одержала победу на международном турнире Ice Star, который проходил в Минске. Она занималась фигурным катанием в знаменитой школе «Самбо-70», но не в «Хрустальном», а в отделении «Конек Чайковской» у тренера Оксаны Матвеевой.

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Ее личный рекорд в прошлом сезоне 192,62 балла. С таким результатом она была бы четвертой на взрослом ЧЕ-2018. Вика занимала второе и третье места на этапах Кубка России и стала шестой в финале серии.

Сафонова владеет всеми тройными прыжками, кроме акселя. Ее стандартный набор на короткую программу — двойной аксель, сольный тройной флип, а также тройной лутц + тройной тулуп. Причем каскад она делает во второй половине.

Для попадания в сборную России такого технического набора мало, но в Белоруссии она может стать звездой. Тем более что невысокий средний уровень европейских фигуристок волне позвонит ей забраться в десятку или даже пятерку взрослого ЧЕ.

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