Два фигуриста сменили Россию на Белоруссию. Они попадали на подиум ЧР и побеждали за рубежом
Константин Милюков и Виктория Сафонова могут зажечь за новую страну.
Константин Милюков и Виктория Сафонова могут зажечь за новую страну.
Фигуристы, которые уезжают из России в страны ближнего зарубежья, встречаются нередко, особенно в последние годы. Этим летом громких переходов было два. До недавнего времени.
На этом переходы не закончились. На официальном сайте Белорусского союза конькобежцев (БСК) появилась информация, что
Милюкову 25 лет. Несмотря на свой солидный по меркам фигурного катания возраст, громче всего он заявил о себе на чемпионате России — 2019, когда после короткой программы неожиданно оказался в тройке. Тогда
Милюков занимался фигурным катанием в школе «Авангард» (Мытищи). На протяжении всей карьеры он был середняком внутрироссийских турниров и почти не выезжал за рубеж. Забраться на предварительный подиум ЧР ему помогло чистое катание, а также четверной сальхов, который фигурист исполнил на хорошие плюсы. Он был единственным из 16 одиночников, кто провел свой прокат без ошибок, чем вызвал восхищение Татьяны Тарасовой и Алексея Ягудина в эфире Первого канала.
В произвольной программе Константин попытался исполнить четверной сальхов дважды: сольно и в комбинации из трех прыжков. Обе попытки были неудачными — падение в первом случае и
Однако в итоговом протоколе он все равно проиграл лишь известным фигуристам, которые имеют большой международный опыт: Ковтуну, Коляде, Андрею Лазукину, Александру Самарину и Дмитрию Алиеву.
Также Милюков принимал участие в финале Кубка России — 2019, где выступил чуть хуже и стал седьмым, хотя после короткой программы шел вторым.
Константин достаточно возрастной фигурист, но четверной сальхов и отсутствие серьезной конкуренции в Белоруссии могут позволить ему, наконец, сверкнуть на международных турнирах.
Виктории Сафоновой только 16 лет. В прошлом сезоне она выступала на юниорском уровне и даже одержала победу на международном турнире Ice Star, который проходил в Минске. Она занималась фигурным катанием в знаменитой школе «Самбо-70», но не в «Хрустальном», а в отделении «Конек Чайковской» у тренера Оксаны Матвеевой.
Ее личный рекорд в прошлом сезоне 192,62 балла. С таким результатом она была бы четвертой на взрослом ЧЕ-2018. Вика занимала второе и третье места на этапах Кубка России и стала шестой в финале серии.
Сафонова владеет всеми тройными прыжками, кроме акселя. Ее стандартный набор на короткую программу — двойной аксель, сольный тройной флип, а также тройной лутц + тройной тулуп. Причем каскад она делает во второй половине.
Для попадания в сборную России такого технического набора мало, но в Белоруссии она может стать звездой. Тем более что невысокий средний уровень европейских фигуристок волне позвонит ей забраться в десятку или даже пятерку взрослого ЧЕ.