Мозер о прокатах фигуристов: Это была настоящая порка молодых тренеров

Источник: РИА "Новости"

Три пары команды Мозер Алина Пепелева/Роман Плешков, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, работающие под руководством Владислава Жовнирского, Арины Ушаковой и Филиппа Тарасова, представили программы нового сезона на контрольных прокатах фигуристов юниорской сборной России, прошедших в подмосковном Новогорске.

Надо давать дорогу молодым тренерам

«Алина Пепелева и Роман Плешков на сегодня владеют всеми элементами парного катания наивысшего уровня сложности. Амплитуда, гармония в движении, красота — то, что с опытом станет козырем этой пары», — сказала Мозер по телефону.

«Диана Мухаметзянова и Илья Миронов первые в мире исполняют в произвольной программе параллельные тройные флип и лутц. За год выучили тройной подкрут и выброс, в летний период усложнили все поддержки. Превосходное владение коньком, надежность в катании, динамика — в этом их превосходство», — продолжила руководитель группы.

Мухортову/Евгеньева она назвала «совсем юным дуэтом, но с большим потенциалом». «Настя и Дима учат элементы наивысшей сложности, но пока сложность элементов мы им определяем соответственно их возможностям, нельзя за период меньше года сделать невозможное. Легкость в катании, эстетика движения, чувство ритма — это все то, что уже есть у ребят. Самое главное — они все современны, и у них есть перспектива стать взрослыми спортсменами», — добавила Мозер.

Понимаете, есть правила жизни, и не надо от них отступать. Время — хороший подсказчик. Нина Мозер

«Думая о нашем парном катании сегодняшнего дня, на ум приходит афоризм “Мозгом наделен каждый, но не все разобрались с инструкцией”. Понимаете, есть правила жизни, и не надо от них отступать. Время — хороший подсказчик. Пытаясь воспринимать поступающую информацию о нашем виде спорта, анализируя, наблюдая, внимательно пересматривая записи последних лет, я прихожу к мнению, что всему свое время», — отметила собеседница агентства.

Мозер считает, что «всем причастным к парному катанию людям надо отдавать отчет в своих действиях и поступках». «Поэтому отчетливо понимаю, что надо давать дорогу молодым, талантливым и не очень, но обязательно дать им шанс быть самостоятельными, креативными и современными, — подчеркнула она. — Не надо им бояться ошибаться, обманываться, учиться принимать решения, брать инициативу и ответственность на себя, доказывать свою правоту».

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Ветераны будоражат мозги

«Хочу сказать всем спасибо. В первую очередь — спортсменам, с которыми я проработала эти годы; тренерам и специалистам, которые работали и работают со мной в одной команде; соперникам, которые заставляли двигаться вперед и бороться за право называться сильнейшими в нашей дисциплине; мировому сообществу почитателей фигурного катания и особая благодарность ветеранам российского фигурного катания, которые продолжают будоражить мозги», — добавила тренер.

«Да, может быть, они уже очень давно не являются практиками, а особенно в парном катании, не стоят у бортика, не занимаются и не знают современные правила фигурного катания, но их энергия заставляет думать, как сохранить ребят для будущего российского парного катания. Не дать уничтожить, как это случилось с танцорами и мальчиками (одиночниками) в нашей стране. Не затащить их в болото, трясину, грязь, а иметь главную цель — быть мировыми лидерами фигурного катания», — заметила Мозер.

Также она отметила вклад профильных технических специалистов и судей, принимавших участие в разборе программ фигуристов в первый день прокатов. «Им от меня отдельные слова благодарности, — сказала Мозер. — Это был серьезный разговор об элементах, стиле, владении коньком, программе в рамках грамотного, высококвалифицированного разбора с каждой парой».

Отдельно хочу поблагодарить своих ребят — молодых тренеров, профессионалов, энтузиастов и фанатиков, живущих целыми днями на катке. Нина Мозер

Тренер отметила, что ее команда проделала огромную работу с момента обновления тренерского состава группы Мозер.

«Отдельно хочу поблагодарить своих ребят — молодых тренеров, профессионалов, энтузиастов и фанатиков, живущих целыми днями на катке. За полтора года вы сделали фантастическую работу, из одиночников создали команду парников, которая еще не все умеет показать на публичных прокатах, явившихся самой настоящей поркой молодых тренеров, но жаждущих побед на Олимпиаде в Италии», — подчеркнула специалист.