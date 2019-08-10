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20:55 (мск), источник: ТАСС

Юлия Липницкая провела мастер-класс на фестивале «Спорт — норма жизни» в Костроме

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая провела мастер-класс в рамках фестиваля «Спорт — норма жизни», который проводится в Костроме по нацпроекту «Демография», сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Костромской области.

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«В Костроме я проведу четыре мастер-класса, пока поработала только с детьми. Могу сказать, что воспринимают информацию отлично, откликаются на все мои советы и призывы. На льду я делюсь с ними своими секретами мастерства, а пожелание только одно — пусть все будут здоровы, пусть у них все запланированное получается и они растут дальше. Условия для этого в Костроме есть», — сказала Липницкая.

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По данным пресс-службы костромской администрации, работали около 15 развлекательных и спортивных площадок, посвященные баскетболу, теннису, мини-футболу и другим видам спорта. В них участвовали жители и гости города всех возрастов.

Более 42% жителей Костромской области систематически занимаются физической культурой и спортом. В пресс-службе администрации отмечают, что этому способствовало развитие спортивной инфраструктуры: в течение последних семи лет в регионе построили и отремонтировали 95 спортивных объектов. В 2019 году планируется завершить реконструкцию базы гребного спорта и спортивной школы олимпийского резерва им. А. В. Голубева. Еще семь спортобъектов по нацпроекту будут сданы до конца 2024 года.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019−2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице- премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем — глава Минтруда Максим Топилин.

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