Юлия Липницкая провела мастер-класс на фестивале «Спорт — норма жизни» в Костроме
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая провела
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая провела
«В Костроме я проведу четыре
По данным
Более 42% жителей Костромской области систематически занимаются физической культурой и спортом. В
Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019−2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице- премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем — глава Минтруда Максим Топилин.