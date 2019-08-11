Карьера не закончена: Сотникова уходит в парное катание

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Прославленная российская фигуристка и олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова не торопится вешать коньки на гвоздь. В конце июня этого года стало известно, что 23-летняя спортсменка примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» на гастролях в Турции. Само мероприятие, к слову, проходит в ледовом дворце в парке Land of Legends, построенном специально для подобных шоу. Для спектакля в Анталию привезли более 8 тонн различных декораций и в 10 раз больше ледового оборудования. Помимо известных фигуристов на шоу были приглашены Филипп Киркоров, Ани Лорак и Александр Панайотов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bz54zRpov_S/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bz54zRpov_S/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bz54zRpov_S/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Аделина Сотникова (@adelina_sotnikova14)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-14T16:51:21+00:00">14 Июл 2019 в 9:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается Сотниковой, то первый намек на «переход» в парное катание россиянка сделала в июле, поддержав популярный на тот момент флешмоб под названием Bottle Cap Challenge. На видеозаписи, которую Аделина разместила у себя в инстаграме, видно, как фигуристка сделала несколько элементов на льду, а затем подняла на руки маленькую девочку и помогла ей лезвием конька открутить крышку бутылки. Официальное же подтверждение попробовать себя в парниках поступило от самой Аделины чуть позже. Так, она сообщила своим подписчикам в инстаграме намерение выучить несколько элементов из данного разряда.

«Учиться новому никогда не поздно. В планах выучить элементы парного катания. Думаю, я смогу», — написала Сотникова, которая на опубликованном видео выполнила поддержку вместе с Рогоновым, с сезона-2014/15 выступающим в паре с Кристиной Астаховой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0QGCSQoVli/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0QGCSQoVli/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0QGCSQoVli/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Аделина Сотникова (@adelina_sotnikova14)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-23T07:53:16+00:00">23 Июл 2019 в 12:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Позднее сам Рогонов поведал об успехах совместных занятий с олимпийской чемпионкой. Так, пара успешно выполнила двойной выброс с риттбергером.

«Как и обещала Аделина Сотникова, вставили в программу двойной выброс! Выучили выброс риттбергер буквально за три тренировки по технике Артура Дмитриева. Аделина — молодец! Ничего не боится… Сразу чувствуется чемпионский характер! Так же добавили две верхние поддержки. Учим тодес. Усложняем контент!» — заявил Рогонов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0_Dv8In0Xb/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0_Dv8In0Xb/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0_Dv8In0Xb/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexey Rogonov (@rogonov_alex)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-10T13:34:51+00:00">10 Авг 2019 в 6:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Свою карьеру в фигурном катании Аделина Сотникова начала еще в четыре года, когда поступила в детско-юношескую спортивную школу № 5 в Москве, где занималась под руководством Анны Патрикеевой. Спустя четыре года юная фигуристка перешла в школу ЦСКА, где транзитом через Инну Гончаренко попала в руки к Елене Буяновой. Именно под руководством Буяновой и помощи Татьяны Тарасовой, которая отвечала за хореографию спортсменки, Сотникова сумела максимально раскрыться.

В 13-летнем возрасте Аделина владела каскадами тройной лутц + тройной риттбергер, а также тройной сальхов + тройной риттбергер, причем выполняла данные элементы в одной программе.

Всего в своей карьере Сотникова четырежды становилась чемпионкой России, а также по разу выигрывала юниорские финал Гран-при и чемпионат мира. Однако большая слава к ней пришла после триумфа на Олимпиаде-2014 в Сочи.

На Играх россиянка после короткой программы в личном турнире одиночниц занимала второе место, уступая фигуристке из Южной Кореи Ким Юн А всего лишь 0,28 балла. Кореянка вышла в лидеры благодаря лучшим баллам за компоненты: чувство музыки, интерпретацию образа, артистизм, красивые переходы между элементами. В произвольной программе по компонентам также выигрывала Ким Юн А, однако в технических элементах выше значилась именно Сотникова, хотя оценки судей стали тогда причиной громких споров. В своем прокате Аделина исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, а также прыгнула тройной флип, риттбергер в три оборота, дополнив его каскадом двойной аксель + тройной тулуп и завершив комбинацией тройной флип + двойной тулуп + двойной лутц и сольным акселем в два оборота. Однако эксперты заметили у Сотниковой недокрут при тройном тулупе в первом каскаде, а также ошибки при флипе и на дорожке шагов, после чего сборная Кореи подала протест на результат.

Несмотря на это, жалоба принята не была, а Аделина Сотникова набрала суммарно 224,59 балла, выиграв золотую медаль и став первой в истории отечественного женского одиночного фигурного катания олимпийской чемпионкой.

Насколько громким был успех, настолько сильным оказался спад в карьере фигуристки. Постолимпийский сезон она пропустила по состоянию здоровья: перед первым этапом Гран-при Аделина получила серьезную травму голеностопа, который по сути и поставил крест на дальнейшем будущем спортсменки. Начиная с сезона-2015/16 россиянка так и не выступила ни на одном соревновании.

Перезапустить карьеру фигуристка попробовала в 2017 году, перейдя в академию Евгения Плющенко, однако до сегодняшнего дня реализовать свою цель ей так и не удалось.

Во многом, по мнению Сотниковой, в ее неудаче виновата не столько травма, сколько стремительный рост уровня женского одиночного катания.

«Мне нравится, что наш спорт развивается. Но он сейчас как-то очень сильно начал развиваться в плане прыжковой части. Возможно, это классно, но что будет к 18 годам? Никто не знает. Никто не застрахован от травм. Может, для девочек, которые эти прыжки отработали, четверные — это не too much. Не умею я эти четверные. Но я не сказала всем “пока” в спорте. Я не понимаю, чего мне хочется в жизни. Хочется ли возвращаться в колею, где сейчас монстры — в прямом смысле этого слова? Либо все-таки сказать “прощай”?» — сказала Сотникова в шоу COMMANDOS.

Намекнула на повышенную травмоопасность в современном женском одиночном катании чемпионка Олимпиады-2014, ответив одному из своих подписчиков в инстаграме, который спросил, какими навыками должна владеть 11-летняя фигуристка.

«Раньше достаточно было уметь все тройные прыжки. Я умела, но они были недокрученными. За год я подтянула их, выучила каскад двойной аксель — тройной тулуп и выиграла взрослый чемпионат России. На сегодняшний день надо уметь все каскады 3−3 и, видимо, уже изучать четверные прыжки. Главное — чтобы здоровье осталось у всех малышей на будущее. Спорт спортом, а жизнь дальше продолжается. В данный момент фигурное катание стало очень жестоким видом спорта», — заявила Аделина.