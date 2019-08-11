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00:03 (мск), источник: Газета.Ру

Карьера не закончена: Сотникова уходит в парное катание

Чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова пробует себя в парном катании. Российская фигуристка в паре с Алексеем Рогоновым выполнила двойной выброс с риттбергером на ледовом шоу Татьяны Навки.

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Прославленная российская фигуристка и олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова не торопится вешать коньки на гвоздь. В конце июня этого года стало известно, что 23-летняя спортсменка примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» на гастролях в Турции. Само мероприятие, к слову, проходит в ледовом дворце в парке Land of Legends, построенном специально для подобных шоу. Для спектакля в Анталию привезли более 8 тонн различных декораций и в 10 раз больше ледового оборудования. Помимо известных фигуристов на шоу были приглашены Филипп Киркоров, Ани Лорак и Александр Панайотов.

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Что касается Сотниковой, то первый намек на «переход» в парное катание россиянка сделала в июле, поддержав популярный на тот момент флешмоб под названием Bottle Cap Challenge. На видеозаписи, которую Аделина разместила у себя в инстаграме, видно, как фигуристка сделала несколько элементов на льду, а затем подняла на руки маленькую девочку и помогла ей лезвием конька открутить крышку бутылки. Официальное же подтверждение попробовать себя в парниках поступило от самой Аделины чуть позже. Так, она сообщила своим подписчикам в инстаграме намерение выучить несколько элементов из данного разряда.

«Учиться новому никогда не поздно. В планах выучить элементы парного катания. Думаю, я смогу», — написала Сотникова, которая на опубликованном видео выполнила поддержку вместе с Рогоновым, с сезона-2014/15 выступающим в паре с Кристиной Астаховой.

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Позднее сам Рогонов поведал об успехах совместных занятий с олимпийской чемпионкой. Так, пара успешно выполнила двойной выброс с риттбергером.

«Как и обещала Аделина Сотникова, вставили в программу двойной выброс! Выучили выброс риттбергер буквально за три тренировки по технике Артура Дмитриева. Аделина — молодец! Ничего не боится… Сразу чувствуется чемпионский характер! Так же добавили две верхние поддержки. Учим тодес. Усложняем контент!» — заявил Рогонов.

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Свою карьеру в фигурном катании Аделина Сотникова начала еще в четыре года, когда поступила в детско-юношескую спортивную школу № 5 в Москве, где занималась под руководством Анны Патрикеевой. Спустя четыре года юная фигуристка перешла в школу ЦСКА, где транзитом через Инну Гончаренко попала в руки к Елене Буяновой. Именно под руководством Буяновой и помощи Татьяны Тарасовой, которая отвечала за хореографию спортсменки, Сотникова сумела максимально раскрыться.

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В 13-летнем возрасте Аделина владела каскадами тройной лутц + тройной риттбергер, а также тройной сальхов + тройной риттбергер, причем выполняла данные элементы в одной программе.

Всего в своей карьере Сотникова четырежды становилась чемпионкой России, а также по разу выигрывала юниорские финал Гран-при и чемпионат мира. Однако большая слава к ней пришла после триумфа на Олимпиаде-2014 в Сочи.

На Играх россиянка после короткой программы в личном турнире одиночниц занимала второе место, уступая фигуристке из Южной Кореи Ким Юн А всего лишь 0,28 балла. Кореянка вышла в лидеры благодаря лучшим баллам за компоненты: чувство музыки, интерпретацию образа, артистизм, красивые переходы между элементами. В произвольной программе по компонентам также выигрывала Ким Юн А, однако в технических элементах выше значилась именно Сотникова, хотя оценки судей стали тогда причиной громких споров. В своем прокате Аделина исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, а также прыгнула тройной флип, риттбергер в три оборота, дополнив его каскадом двойной аксель + тройной тулуп и завершив комбинацией тройной флип + двойной тулуп + двойной лутц и сольным акселем в два оборота. Однако эксперты заметили у Сотниковой недокрут при тройном тулупе в первом каскаде, а также ошибки при флипе и на дорожке шагов, после чего сборная Кореи подала протест на результат.

Несмотря на это, жалоба принята не была, а Аделина Сотникова набрала суммарно 224,59 балла, выиграв золотую медаль и став первой в истории отечественного женского одиночного фигурного катания олимпийской чемпионкой.

Насколько громким был успех, настолько сильным оказался спад в карьере фигуристки. Постолимпийский сезон она пропустила по состоянию здоровья: перед первым этапом Гран-при Аделина получила серьезную травму голеностопа, который по сути и поставил крест на дальнейшем будущем спортсменки. Начиная с сезона-2015/16 россиянка так и не выступила ни на одном соревновании.

Перезапустить карьеру фигуристка попробовала в 2017 году, перейдя в академию Евгения Плющенко, однако до сегодняшнего дня реализовать свою цель ей так и не удалось.

Во многом, по мнению Сотниковой, в ее неудаче виновата не столько травма, сколько стремительный рост уровня женского одиночного катания.

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«Мне нравится, что наш спорт развивается. Но он сейчас как-то очень сильно начал развиваться в плане прыжковой части. Возможно, это классно, но что будет к 18 годам? Никто не знает. Никто не застрахован от травм. Может, для девочек, которые эти прыжки отработали, четверные — это не too much. Не умею я эти четверные. Но я не сказала всем “пока” в спорте. Я не понимаю, чего мне хочется в жизни. Хочется ли возвращаться в колею, где сейчас монстры — в прямом смысле этого слова? Либо все-таки сказать “прощай”?» — сказала Сотникова в шоу COMMANDOS.

Намекнула на повышенную травмоопасность в современном женском одиночном катании чемпионка Олимпиады-2014, ответив одному из своих подписчиков в инстаграме, который спросил, какими навыками должна владеть 11-летняя фигуристка.

«Раньше достаточно было уметь все тройные прыжки. Я умела, но они были недокрученными. За год я подтянула их, выучила каскад двойной аксель — тройной тулуп и выиграла взрослый чемпионат России. На сегодняшний день надо уметь все каскады 3−3 и, видимо, уже изучать четверные прыжки. Главное — чтобы здоровье осталось у всех малышей на будущее. Спорт спортом, а жизнь дальше продолжается. В данный момент фигурное катание стало очень жестоким видом спорта», — заявила Аделина.

Семен Андреев

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