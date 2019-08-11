Карьера не закончена: Сотникова уходит в парное катание
Чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова пробует себя в парном катании. Российская фигуристка в паре с Алексеем Рогоновым выполнила двойной выброс с риттбергером на ледовом шоу Татьяны Навки.
Чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова пробует себя в парном катании. Российская фигуристка в паре с Алексеем Рогоновым выполнила двойной выброс с риттбергером на ледовом шоу Татьяны Навки.
Прославленная российская фигуристка и олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова не торопится вешать коньки на гвоздь. В конце июня этого года стало известно, что 23-летняя спортсменка примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» на гастролях в Турции. Само мероприятие, к слову, проходит в ледовом дворце в парке Land of Legends, построенном специально для подобных шоу. Для спектакля в Анталию привезли более 8 тонн различных декораций и в 10 раз больше ледового оборудования. Помимо известных фигуристов на шоу были приглашены Филипп Киркоров, Ани Лорак и Александр Панайотов.
Что касается Сотниковой, то первый намек на «переход» в парное катание россиянка сделала в июле, поддержав популярный на тот момент флешмоб под названием Bottle Cap Challenge. На видеозаписи, которую Аделина разместила у себя в инстаграме, видно, как фигуристка сделала несколько элементов на льду, а затем подняла на руки маленькую девочку и помогла ей лезвием конька открутить крышку бутылки. Официальное же подтверждение попробовать себя в парниках поступило от самой Аделины чуть позже. Так, она сообщила своим подписчикам в инстаграме намерение выучить несколько элементов из данного разряда.
«Учиться новому никогда не поздно. В планах выучить элементы парного катания. Думаю, я смогу», — написала Сотникова, которая на опубликованном видео выполнила поддержку вместе с Рогоновым, с сезона-2014/15 выступающим в паре с Кристиной Астаховой.
Позднее сам Рогонов поведал об успехах совместных занятий с олимпийской чемпионкой. Так, пара успешно выполнила двойной выброс с риттбергером.
«Как и обещала Аделина Сотникова, вставили в программу двойной выброс! Выучили выброс риттбергер буквально за три тренировки по технике Артура Дмитриева. Аделина — молодец! Ничего не боится… Сразу чувствуется чемпионский характер! Так же добавили две верхние поддержки. Учим тодес. Усложняем контент!» — заявил Рогонов.
Свою карьеру в фигурном катании Аделина Сотникова начала еще в четыре года, когда поступила в
В 13-летнем возрасте Аделина владела каскадами тройной лутц + тройной риттбергер, а также тройной сальхов + тройной риттбергер, причем выполняла данные элементы в одной программе.
Всего в своей карьере Сотникова четырежды становилась чемпионкой России, а также по разу выигрывала юниорские финал
На Играх россиянка после короткой программы в личном турнире одиночниц занимала второе место, уступая фигуристке из Южной Кореи Ким Юн А всего лишь 0,28 балла. Кореянка вышла в лидеры благодаря лучшим баллам за компоненты: чувство музыки, интерпретацию образа, артистизм, красивые переходы между элементами. В произвольной программе по компонентам также выигрывала Ким Юн А, однако в технических элементах выше значилась именно Сотникова, хотя оценки судей стали тогда причиной громких споров. В своем прокате Аделина исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, а также прыгнула тройной флип, риттбергер в три оборота, дополнив его каскадом двойной аксель + тройной тулуп и завершив комбинацией тройной флип + двойной тулуп + двойной лутц и сольным акселем в два оборота. Однако эксперты заметили у Сотниковой недокрут при тройном тулупе в первом каскаде, а также ошибки при флипе и на дорожке шагов, после чего сборная Кореи подала протест на результат.
Несмотря на это, жалоба принята не была, а Аделина Сотникова набрала суммарно 224,59 балла, выиграв золотую медаль и став первой в истории отечественного женского одиночного фигурного катания олимпийской чемпионкой.
Перезапустить карьеру фигуристка попробовала в 2017 году, перейдя в академию Евгения Плющенко, однако до сегодняшнего дня реализовать свою цель ей так и не удалось.
Во многом, по мнению Сотниковой, в ее неудаче виновата не столько травма, сколько стремительный рост уровня женского одиночного катания.
«Мне нравится, что наш спорт развивается. Но он сейчас
Намекнула на повышенную травмоопасность в современном женском одиночном катании чемпионка Олимпиады-2014, ответив одному из своих подписчиков в инстаграме, который спросил, какими навыками должна владеть 11-летняя фигуристка.
«Раньше достаточно было уметь все тройные прыжки. Я умела, но они были недокрученными. За год я подтянула их, выучила каскад двойной аксель — тройной тулуп и выиграла взрослый чемпионат России. На сегодняшний день надо уметь все каскады 3−3 и, видимо, уже изучать четверные прыжки. Главное — чтобы здоровье осталось у всех малышей на будущее. Спорт спортом, а жизнь дальше продолжается. В данный момент фигурное катание стало очень жестоким видом спорта», — заявила Аделина.
Семен Андреев