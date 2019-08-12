Тутберидзе растит новую звезду. Ей прочат победу на следующей Олимпиаде

Источник: РИА "Новости"

В подмосковном Новогорске завершились контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию.

Сильнейшие юниоры страны представили программы на новый сезон, который стартует 21 августа этапом Гран-при во французском Куршевеле. Посмотреть на выступления молодых фигуристов стоило: не секрет, что многие из них дадут фору любому взрослому спортсмену, особенно, если речь идет о девочках. Убедительнее других смотрелась 13-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, которая дебютирует в юниорах. Своим мягким катанием и эмоциональностью она привлекла к себе внимание специалистов и болельщиков еще в прошлом сезоне, а теперь и вовсе выехала с четверного прыжка. «Лента.ру» — о фигуристке, которой уже сейчас вешают на шею золотую медаль Олимпийских игр-2022.

«Четверной [тулуп] дался легко. Тренеры пока похвалили, но сказали, что выезд не очень был. Форма пока, наверное, на 70 процентов», — после произвольной программы заявила журналистам Камила Валиева. Во время контрольных прокатов она не допустила ни одного срыва. Кроме четверного тулупа она исполнила три каскада (тройной флип — двойной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип — ойлер — тройной сальхов). Из самых трудных и дорогих прыжковых связок не хватает только тройного лутца с риттбергером.

Валиевой всего 13 лет, и сейчас она самая перспективная юниорка страны. В Новогорске спортсменка выглядела куда увереннее соперниц, причем не только ровесниц, но и тех, кто старше: 14-летней Анны Фроловой, 15-летних Ксении Синицыной, Виктории Васильевой и Анастасии Таракановой, 16-летней Анны Тарусиной… Больше года фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе и совсем не теряется в этой звездной компании.

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С кем поведешься

Известно, что для учениц Тутберидзе выполнять элементы, на которые не всегда решаются мужчины, — часть ежедневной рутины. Совсем недавно на весь мир гремело имя другой спортсменки этой группы, Александры Трусовой, которая впервые в истории прыгнула четверной прыжок на официальных соревнованиях. Это был лутц на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе в сентябре 2018-го. К концу сезона Трусова чисто выехала с двух четверных в одной программе и завоевала второе в карьере золото чемпионата мира среди юниоров. Естественно, с мировым рекордом.

Чуть меньше лавров получила Анна Щербакова, тоже тренирующаяся у Тутберидзе. Едва оправившись от тяжелой травмы ноги, Щербакова принялась догонять Трусову в изучении «квадов». И это ей удалось, просто на официальном турнире фигуристка представила их чуть позже. Впрочем, и в ее арсенале есть историческое достижение. В октябре 2018 года на Кубке России в Йошкар-Оле она стала первой в мире спортсменкой, чисто исполнившей два четверных лутца в одной программе. Именно Щербакова в конце декабря выиграла взрослый чемпионат России, превзойдя не только Трусову, но и олимпийскую чемпионку Пхенчхана Алину Загитову и вице-чемпионку Игр Евгению Медведеву.

Третьей постоянной претенденткой на золото в прошлом сезоне была Алена Косторная — еще один феномен группы Тутберидзе. Косторная победила в финале юниорского Гран-при, а на взрослом чемпионате страны взяла бронзу.

Хотя она и не владеет четверными прыжками, на тренировках стабильно приземляет тройной аксель (самый сложный и дорогой прыжок в женском фигурном катании — прим. «Ленты.ру»). Его во взрослой сборной России прыгает только одна фигуристка — Елизавета Туктамышева. Именно за счет двух таких элементов в одной программе японка Рика Кихира могла легко обойти на взрослом чемпионате мира Загитову. Если бы справилась с нервами и не упала.

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«Валиева и Косторная — лучшее, что у нас есть»

Косторная, по мнению экспертов, показывает куда более зрелое и чувственное катание, чем Трусова и Щербакова. Последних упрекают в детскости и механичности, полном отсутствии женственности. Из-за этого-то и разгорелись споры о повышении возрастного ценза в фигурном катании: девочек предлагалось удерживать в юниорах до 16, а то и до 17 лет, чтобы дать им вырасти (правила допуска спортсменок на взрослый уровень в итоге остались без изменений — прим. «Ленты.ру»).

На эту тему не раз высказывался тренер Александр Жулин: «Интересно смотреть именно женское фигурное катание, когда соревнуется не подростковое население, а фигуристки со сформировавшимися женственными частями тела, на которые мужчинам приятно взглянуть. А так, получается, девочка плоская, как мальчик, и исполняет сложнейшие прыжки», — цитирует его sport.tut.by.

Но на Валиеву это не распространяется.

Камила собрала в себе лучшие качества, она крайне сбалансированная фигуристка. В этом плане ей проигрывают, пожалуй, все другие воспитанницы знаменитого тренера: от Липницкой до Загитовой.

Помимо мягкости скольжения, эта спортсменка обладает высоким прыжком и невероятными гибкостью и растяжкой. Подтверждение последнему — идеальный бильман (вращение на одной ноге, когда вторая поднята за спиной и удерживается двумя руками над головой за лезвие конька — прим. «Ленты.ру»). Что еще важно, Камила на льду умеет вживаться в образ.

Жулин признал: «То, что мне нравится смотреть на женщин, это хорошо. Но если на льду будет со своим красивым скольжением, например, Валиева, которую бог в макушечку поцеловал, на нее я буду смотреть с удовольствием. При прочих равных в эстетическом плане Валиева и Косторная, на мой взгляд, лучшее, что у нас есть».

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«Девочка на шаре»

Валиева начинала кататься в Казани, а в сентябре 2012 года переехала в Москву с мамой. Среди ее бывших тренеров — Сергей Лютиков, у которого когда-то тренировались Липницкая и Медведева, и Наталья Дубинская, воспитывавшая Елену Бережную, Елену Ильиных, Элизабет Турсынбаеву. В 2018 году Валиева присоединилась к школе «Самбо-70», отделению «Хрустальный».

Тутберидзе сразу отметила в девочке талант, а в апреле 2019-го дала добро на изучение четверных прыжков. «Поначалу было страшно — не знаешь, куда полетишь дальше. Потом становилось все легче и легче. Теперь уже просто захожу на прыжок, делаю и получаю удовольствие», — подчеркнула фигуристка. Валиева добавила, что серьезная мотивация — стремление походить на более взрослых и уже сделавших себе имя в фигурном катании подруг по катку: «Мой кумир — Алина Загитова. Вообще, мне очень нравятся все девочки из нашей группы. Каждая по-своему. Хочу равняться на них. В группе Этери Георгиевны я больше не бросаю элементы, стала терпеть до конца: раз уж начал, то должен и закончить. Делаю больше попыток, чтобы все было на автомате». Ничего нового: так ведь и звучит главный принцип работы тренера.

Этот настрой дал плоды: в прошлом сезоне в своей возрастной категории Камила, несмотря на длительную паузу из-за перелома ноги, победила на чемпионате России и Кубке Москвы, а также выиграла два этапа Кубка.

Там она очаровала всех короткой программой «Девочка на шаре». Постановка действительно очень подходит худенькой и хрупкой Валиевой. Высоко оценила ее и внучка Пабло Пикассо Диана: по ее словам, Камила «сияет на льду» и поражает грациозностью. «Это благословение, видеть ее катание», — добавила Диана и пригласила Валиеву в Париж для посещения музея, который носит имя художника.

Тутберидзе тоже назвала программу Валиевой любимой среди всех постановок группы (что, по признанию спортсменки, ее удивило), так что «Девочку на шаре» решено было оставить на второй сезон. «Не показать короткую программу Камилы на международной арене было бы глупо», — объяснил хореограф группы Даниил Глейхенгауз. А вот произвольную поменяли: фигуристка будет кататься под музыку группы Muse.

В сети давно вовсю идут споры, кто возьмет золото Олимпиады-2022. Конечно, рассуждать об этом рано, но соблазн слишком велик. Среди потенциальных чемпионок называют исключительно учениц Тутберидзе. Действующую победительницу в расчет уже не берут (слабо верится, что Алина сможет выдержать такую конкуренцию — ей слишком во многом нужно прибавлять). Трусова, Щербакова, Косторная, а теперь еще и Валиева. Причем в успех последней пользователи верят охотнее всего. Она в 2022-м как раз должна дебютировать на взрослом уровне, как перед Пхенчханом это сделала Загитова. «Олимпиада — моя цель», — уже сейчас признается фигуристка.

Планами на сезон-2019/2020 Валиева тоже уже поделилась. Выйти в финал Гран-при, отобраться на чемпионат мира среди юниоров… Она еще никогда не участвовала в международных соревнованиях: для детей столь серьезных турниров не устраивают. Дебют назначен на третий этап юниорского Гран-при, который пройдет в Риге с 4 по 7 сентября. Чтобы победить, четверной тулуп прыгать Валиевой совсем необязательно — достаточно чисто исполнить все остальные элементы. Но что-то подсказывает: она обязательно рискнет.

Ангелина Никитина

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