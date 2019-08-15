  Так еще никто не делал: Самодурова о новой программе — Новости Фигурного катания — Зимние - Спорт Mail.ru
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15 августа, источник: Газета.Ру

«Так еще никто не делал»: Самодурова о новой программе

Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась подробностями подготовки к новому сезону. Действующая чемпионка Европы намерена выучить тройной аксель — один из самых сложных прыжковых элементов.

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Источник: РИА "Новости"

Старт очередного сезона фигурного катания уже не за горами. 7 и 8 сентября в «Лужниках» фигуристы сборной России в рамках контрольных прокатов продемонстрируют свои новые программы, с которыми будут выступать на грядущих соревнованиях. В Москву приедет и действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, для которой прошлый сезон был дебютным на взрослом уровне. 17-летней уроженке Красноярска предстоит принять участие в двух этапах Гран-при. С 8 по 10 ноября Самодурова выступит вместе со своей партнершей по группе Алексея Мишина Елизаветой Туктамышевой, а также дебютанткой Анной Щербаковой, а затем Софья отправится в Японию в компании подопечных Этери Тутберидзе Алены Косторной и Алины Загитовой.

Менее чем за месяц до контрольных предсезонных прокатов чемпионка Европы поделилась подробностями о ходе своей подготовки. Так, короткая программа фигуристки поставлена под композицию «Bamboleo» группы Gipsy Kings, а произвольная — под «Roxanne» из мюзикла «Мулен Руж».

После отпуска мы восстанавливались, приходили в форму, ставили программы и работали над ними. Короткую программу под Bamboleo группы Gypsy Kings мы хотели поставить давно, хореограф Татьяна Прокофьева предлагала сделать это еще два года назад, но тогда я не рискнула попробовать.
Софья Самодурова
российская фигуристка
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Особое внимание стоит обратить на техническую составляющую данной программы. По словам спортсменки, она намерена выучить аксель в три оборота, который является одним из сложнейших элементов в женском одиночном катании. Из известных фигуристок на взрослом уровне им владеют Туктамышева и японка Рика Кихира.

«Я просто знаю, что это необходимо. Мне нужно преодолеть страх в первый раз, и потом я сделаю это. Мы начнем с акселя, а потом посмотрим. Для вращений мы нашли одну интересную позицию — так раньше еще никто не делал. В начале прошлого сезона на тренировках мы работали над вращениями, я вращалась в необычных позициях, и так мы нашли что-то новое. Мне нужно кататься более свободно, давать больше экспрессии для зрителей и судей. Я должна максимально улучшить свое катание. Для этого мне нужно серьезно подойти к характеру моих программ, больше работать над навыками катания», — сказала Софья.

Самодурова громко заявила о себе еще в прошлом сезоне. У фигуристки отмечали не столько ее прыжковый арсенал, сколько стабильность в их выполнении. Благодаря этому россиянка завоевала серебро и бронзу на двух этапах Гран-при, а также выиграла чемпионат Европы в Минске, опередив Алину Загитову. Тогда же ученица Мишина подчеркнула, что намерена существенно усложнить свою программу, и при этом отметила, что обращает внимание на уровень подготовки Загитовой и, например, двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой.

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Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда

«Мы точно придумаем что-то новое. Пока что планы грандиозные, но не уверена, что все поместится в программу. Номер точно усложним. Я настроена на чистое катание, усложнение программ», — говорила она.

Все номера фигуристке ставит известнейший хореограф из группы Алексея Мишина Татьяна Прокофьева. Она же готовит программы Елизавете Туктамышевой. Та, к слову, считает специалиста одной из лучших в России.

В прошлом сезоне короткая программа Самодуровой включала в себя каскад тройной флип + тройной тулуп, а также тройной риттбергер и двойной аксель с сериями вращений. Данный номер, который фигуристка катала под саундтрек из фильма «Миссия невыполнима», дал Софье 72,88 балла на чемпионате Европы, что стало вторым результатом после Загитовой, набравшей ровно 75 баллов. В произвольной же программе олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 совершила ряд грубых ошибок и падений, что сыграло на руку Самодуровой.

Ученица Мишина чисто прыгнула каскад тройной флип + тройной тулуп, а также сольные тройной лутц и тройной риттбергер, завершив программу чистым тройным сальховом, каскадом двойной аксель + тройной тулуп и тройным флипом.

За данный номер Софья получила 140,96 балла, а в сумме — 213,84. Загитова же отстала от своей соотечественницы на 15,5 балла, уступив ей золото Европы.

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