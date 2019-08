Клеопатра и гейша: новые образы российских фигуристок

«Наконец-то закончили. Новая произвольная программа. Клеопатра. Музыка: Питер Гэбриэл — The Feelings Begin, Морис Жарр — увертюра Lawrence d’Arabie, Хатир Хичам — Ramses», — говорилось в сообщении.

Короткая же программа Алины поставлена под песню израильской певицы Ясмин Леви Me Voy («Я ухожу» в переводе с испанского). Ее Загитова показала на шоу The Ice в японской Осаке.