Соперницам не поздоровится: Загитова показала видео силовой тренировки

На видео фигуристка делает приседы с гирей, а также упражняется в ударах по боксерской груше.

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве в сентябре. Планируется, что участие в прокатах примут Загитова, чемпионки мира и Европы Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка континентального первенства Софья Самодурова, призеры мирового чемпионата Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин.