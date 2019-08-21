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19:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соперницам не поздоровится: Загитова показала видео силовой тренировки

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем аккаунте Instagram фрагменты силовой тренировки в тренажерном зале.

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На видео фигуристка делает приседы с гирей, а также упражняется в ударах по боксерской груше.

В минувшем сезоне Загитова завоевала золото чемпионата мира.

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве в сентябре. Планируется, что участие в прокатах примут Загитова, чемпионки мира и Европы Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка континентального первенства Софья Самодурова, призеры мирового чемпионата Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин.

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