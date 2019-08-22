Текущие события
Футбол. Еврокубки
22.08
Слован Бр
ПАОК
10
Футбол. Еврокубки
22.08
Торино
Вулверхэмптон Уондерерс
23
Футбол. Еврокубки
22.08
Эспаньол
Заря Лг
31
Футбол. Еврокубки
22.08
Партизан
Мольде
21
Футбол. Еврокубки
22.08
Селтик
АИК
20
Футбол. Еврокубки
22.08
Линфилд
Карабах
32
Футбол. Еврокубки
22.08
Брага
Спартак
10
Футбол. Еврокубки
22.08
Стяуа
Витория Гимарайнш
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Гент
Риека
21
Футбол. Еврокубки
22.08
ПСВ
Аполлон
30
Футбол. Еврокубки
22.08
Страсбур
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Еврокубки
22.08
АЗ
Антверпен
11
Футбол. Еврокубки
22.08
АЕК
Трабзонспор
13
Футбол. Еврокубки
22.08
Легия
Рейнджерс
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Копенгаген
Рига
31
Футбол. Еврокубки
22.08
Лудогорец
Марибор
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Фейеноорд
Хапоэль Беэр-Шева
30
Футбол. Еврокубки
22.08
Судува
Ференцварош
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Мальме
Бней-Иегуда
30
Футбол. Еврокубки
22.08
Арарат-Армения
Дюделанж
21
Футбол. Еврокубки
22.08
Астана
БАТЭ
30
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
15Самая красивая волейболистка России
22 августа, источник: Спорт-Экспресс

Тарасова — про Загитову и Медведеву

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «РИА Новости» оценила перспективы россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в новом сезоне.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

— Сейчас много говорят о том, что Алина Загитова, не имеющая в своем арсенале ни тройного акселя, ни четверного прыжка, может попасть в положение человека, для которого станет проблематичным отобраться в сборную, конкурируя со спортсменками своей же группы.

— Я так не считаю. Потому что уровень мастерства, катания, интерпретации программ не позволят Алине по второй оценке уйти низко.

— То же самое, вероятно, можно сказать и о Евгении Медведевой? Ведь в части катания она ничем Загитовой не проигрывает?

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

— Не проигрывает. Не знаю, выучит ли она лутц-ритбергер, но это не слишком принципиально: она делает сальхов-ритбергер, и делает его очень хорошо. Жаль, что не прыгнула на Олимпийских играх.

— Она, насколько мне известно, хотела.

— Да, я об этом тоже знаю. Но подчинилась тому, что ей было написано. Конечно, на больной ноге это был бы риск, возможно, неоправданный. Плюс позвоночник еще был сильно не в порядке, между нами говоря. Такая ерунда, да?

Сейчас я вижу, что Медведева стала еще лучше скользить. Я видела, как она работает с Брайаном Орсером, как работала одна, когда приезжала в Москву. Но с самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на мой взгляд, заканчивать. Знаю, что показательные номера Женя ставила себе сама, а это никуда не годится. Каждый показательный номер должен что-то в тебе открывать. Должен чем-то удивлять: концепцией, новыми элементами, новыми подходами, новой хореографией, в конце концов.

Читайте также
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Беспроигрышная серия Кононова прервалась в Португалии
Мадридский «Реал» отдал в аренду «японского Месси»
Новая реальность РПЛ: цены на игроков вырастут, зарплаты — тоже
«Спартак» пропустил пять шайб от ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы
Португалия сократила отставание от России в таблице УЕФА
Чемпион мира из Украины проведет бой с российским тяжеловесом
Быстрейшего человека планеты обвинили в обмане допинг-офицеров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь