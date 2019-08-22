Тарасова — про Загитову и Медведеву

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— Сейчас много говорят о том, что Алина Загитова, не имеющая в своем арсенале ни тройного акселя, ни четверного прыжка, может попасть в положение человека, для которого станет проблематичным отобраться в сборную, конкурируя со спортсменками своей же группы.

— Я так не считаю. Потому что уровень мастерства, катания, интерпретации программ не позволят Алине по второй оценке уйти низко.

— То же самое, вероятно, можно сказать и о Евгении Медведевой? Ведь в части катания она ничем Загитовой не проигрывает?

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— Не проигрывает. Не знаю, выучит ли она лутц-ритбергер, но это не слишком принципиально: она делает сальхов-ритбергер, и делает его очень хорошо. Жаль, что не прыгнула на Олимпийских играх.

— Она, насколько мне известно, хотела.

— Да, я об этом тоже знаю. Но подчинилась тому, что ей было написано. Конечно, на больной ноге это был бы риск, возможно, неоправданный. Плюс позвоночник еще был сильно не в порядке, между нами говоря. Такая ерунда, да?