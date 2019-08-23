Туктамышева показала новую короткую программу на сезон

В интернете появилось видео с проката учеников Евгения Мишина в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, где чемпионка мира 2015 года и продемонстрировала номер.

Новый сезон в фигурном катании стартует контрольными прокатами фигуристов сборной России, запланированным на сентябрь. Планируется, что участие в прокатах примут олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира и Европы Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка континентального первенства Софья Самодурова, призеры мирового чемпионата Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин.