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23 августа, источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева показала новую короткую программу на сезон

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала на тренировке новую короткую программу на сезон.

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В интернете появилось видео с проката учеников Евгения Мишина в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, где чемпионка мира 2015 года и продемонстрировала номер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новый сезон в фигурном катании стартует контрольными прокатами фигуристов сборной России, запланированным на сентябрь. Планируется, что участие в прокатах примут олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира и Европы Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка континентального первенства Софья Самодурова, призеры мирового чемпионата Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин.

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