Туктамышева показала новую короткую программу на сезон
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала на тренировке новую короткую программу на сезон.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала на тренировке новую короткую программу на сезон.
В интернете появилось видео с проката учеников Евгения Мишина в СК «Юбилейный» в
Новый сезон в фигурном катании стартует контрольными прокатами фигуристов сборной России, запланированным на сентябрь. Планируется, что участие в прокатах примут олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира и Европы Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка континентального первенства Софья Самодурова, призеры мирового чемпионата Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин.