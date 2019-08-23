Туктамышева: Тренирую два тройных акселя в новой произвольной программе

Туктамышева в Санкт-Петербурге в пятницу показала на тренировке новые короткую и произвольную программы на сезон.

«На тренировке решили после короткой (программы) не делать, а так я тренирую два тройных акселя в произвольной программе. Хочется повторить успех прошлого и остаться в хорошей кондиции, кататься чисто, показывать программы. Что любой фигурист хочет, того хочу и я», — сказала Туктамышева журналистам.