Туктамышева: Тренирую два тройных акселя в новой произвольной программе
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что в новой произвольной программе тренирует два тройных акселя.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что в новой произвольной программе тренирует два тройных акселя.
Туктамышева в
«На тренировке решили после короткой (программы) не делать, а так я тренирую два тройных акселя в произвольной программе. Хочется повторить успех прошлого и остаться в хорошей кондиции, кататься чисто, показывать программы. Что любой фигурист хочет, того хочу и я», — сказала Туктамышева журналистам.