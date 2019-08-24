Фигуристка Валиева победила на этапе юниорского Гран-при во Франции
ТАСС, 23 августа. Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ на первом этапе юниорского
ТАСС, 23 августа. Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ на первом этапе юниорского
13-летняя россиянка набрала в сумме 200,71 балла. Второй стала фигуристка из Южной Кореи Со Ён Ви (191,07), на третьей строчке расположилась россиянка Майя Хромых (179,32), которая заняла первое место по итогам короткой программы.
В танцах на льду после
Турнир в Куршевеле стал для Валиевой и Хромых международным дебютом. Ранее они не выступали на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU)
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