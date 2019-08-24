Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Динамо
Футбол. Зарубежный
14:30
Норвич
Челси
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Осасуна
Эйбар
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:00
Реал
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23.08
Леванте
Вильярреал
21
Все события
Фоторепортажи
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
10:50 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Валиева победила на этапе юниорского Гран-при во Франции

ТАСС, 23 августа. Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ на первом этапе юниорского Гран-при. Соревнования проходят во французском Куршевеле.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

13-летняя россиянка набрала в сумме 200,71 балла. Второй стала фигуристка из Южной Кореи Со Ён Ви (191,07), на третьей строчке расположилась россиянка Майя Хромых (179,32), которая заняла первое место по итогам короткой программы.

В танцах на льду после ритм-танца первую строчку занимают французы Люсия Демогё и Тео Лё Мерсье, набравшие 63,78 балла, на втором месте расположились россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (63,76), на третьем месте еще одна российская пара — Екатерина Каташинская и Александр Васькович (60,89).

Турнир в Куршевеле стал для Валиевой и Хромых международным дебютом. Ранее они не выступали на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за возрастных ограничений.

Этап Гран-при в Куршевеле завершится 24 августа произвольной программой среди юношей и произвольным танцем в танцах на льду.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ковалев отказался от боя с Альваресом из-за убеждений
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Лучший центр России дисквалифицирован на 4 года за кокаин
«Ювентус» начинает защиту титула чемпиона Италии по футболу
Четверной камбэк. Валиева начала путь к Пекину-2022
СМИ: «Реал» предложит ПСЖ за Неймара двух игроков и 120 млн
Кузнецов и еще 10 спортсменов, которые попались на кокаине
Самая сексуальная спортсменка мира показала новые фото
Тренер сборной России дисквалифицирован за жест с узкими глазами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь