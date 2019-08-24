Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии
Валиева, которая шла третьей после короткой программы с 62,31 балла в активе, получила за свое выступление в произвольной программе в пятницу 138,40 балла и набрала в сумме за два проката 200,71 очка.
Серебряную медаль выиграла Ви Со Ён из Южной Кореи (191,07). Еще одна представительница России Майя Хромых, лидировавшая после короткой программы (67,72), показала пятый результат в произвольной (111,60), и в итоге стала стала бронзовым призером (179,32).