Четверной камбэк. Валиева начала путь к Пекину-2022
13-летняя Камила Валиева выиграла дебютный юниорский этап «Гран-при», исполнив четверной тулуп, Майя Хромых даже с двумя падениями стала третьей.
13-летняя Камила Валиева выиграла дебютный юниорский этап «Гран-при», исполнив четверной тулуп, Майя Хромых даже с двумя падениями стала третьей.
Куршевель (Франция)
Девушки
Итог
1. Камила Валиева (Россия) — 200,71
2. Со Ен И (Корея) — 191,07
3. Майя Хромых (Россия) — 179,32.
В этом сезоне организаторы трансляции юниорской серии «Гран-при» решили сделать любителям фигурного катания настоящий подарок. Во время заливки льда вниманию зрителей представлялись выступления фигуристок в Куршавеле в предыдущие годы. Особенно приятные воспоминания ожидали российских болельщиков: пять лет назад здесь побеждала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а три года ранее, тоже став первой, дебютировала на международном уровне олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Однако проводить
Впрочем, выступление Валиевой в произвольной программе представлялось любопытным и по двум другим причинам.
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Валиева же исполнила свой четверной тулуп в пятницу с поражающей легкостью, такой же, как и на контрольных прокатах в начале августа. Покорился фигуристке и каскад, не получившийся в короткой программе, — из тройных лутца и тулупа. Внешне прокат давался Камиле настолько легко и уверенно, что падение с тройного флипа, на месте которого был запланирован еще один каскад, оказалось крайне неожиданным. Впрочем, самой фигуристке было не до этого: за доли секунды она оценила последствия ошибки и уже прицепила недостающие прыжки к тройному риттбергеру.
Но даже эти помарки не помешали Камиле уверенно победить в Куршавеле и установить ряд маленьких достижений. Уверенный четверной тулуп на дебютных международных соревнованиях, за который судьи к базовой стоимости добавили 2,99 балла бонуса. И это при том, что именно на соревнованиях Валиева исполняла его впервые! Попадание сходу в элитный клуб «200 баллов», членство в котором оформляли не сразу даже взрослые фигуристки, и понимание: резерв для роста оценок у Камилы колоссальный.
А вот лидеру после короткой программы Хромых произвольная программа далась значительно тяжелее: два падения и общая нервозность проката и 54,17 балла за технику оставляли мало оснований для оптимизма. Однако оценка за компоненты, вторая после Валиевой, снова помогла Майе и позволила занять итоговую третью позицию. А это означает, что шансов на попадание в Финал серии она не потеряла.
Закончились же соревнования девушек невероятно милым кадром. Поднимающиеся российские флаги и наши юные красавицы на пъедестале: Майя, шепчущая слова гимна, и миниатюрная Камила, с трудом удерживающая перед собой объемный букет цветов и явно тяжеленький победный кубок.