Четверной камбэк. Валиева начала путь к Пекину-2022

Источник: Спорт-Экспресс

Куршевель (Франция)

Гран-при среди юниоров

Девушки

Итог



1. Камила Валиева (Россия) — 200,71

2. Со Ен И (Корея) — 191,07

3. Майя Хромых (Россия) — 179,32.

В этом сезоне организаторы трансляции юниорской серии «Гран-при» решили сделать любителям фигурного катания настоящий подарок. Во время заливки льда вниманию зрителей представлялись выступления фигуристок в Куршавеле в предыдущие годы. Особенно приятные воспоминания ожидали российских болельщиков: пять лет назад здесь побеждала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а три года ранее, тоже став первой, дебютировала на международном уровне олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Читайте также Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Куршавельская развилка

Однако проводить какие-либо параллели между ними, Камилой Валиевой и Майей Хромых было бы не очень корректно, поскольку у каждой из них был свой путь. Медведева в августе 2014 года выступала во Франции уже в статусе призера юниорских чемпионата мира и Финала «Гран-при». Загитова же в августе 2016-го стартовала во Франции без права на ошибку: в предыдущем сезоне на стартах внутри страны она лишь однажды была в тройке, а на первенстве России среди юниоров стала девятой. С учетом количества юных талантливых фигуристок место в Куршавеле ниже второго автоматически лишило бы Алину права на второй этап, Финала серии и яркого дебюта. По сути-то, первый, не всеми распознанный, но уверенный шаг к Пхенчхану-2018 Загитова сделала именно тогда.

Четверной туз в рукаве

Впрочем, выступление Валиевой в произвольной программе представлялось любопытным и по двум другим причинам. Во-первых, все более частое появление в программах прыжков в четыре оборота и тройных акселей привнесло в соревнования девушек свой драйв и адреналин, больше присущие мужскому катанию. Ведь помимо риска срывов они позволяют совершать невероятные камбэки.

Чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву после нескольких лет забвения по-настоящему вернул в игру тройной аксель. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в короткой программе на юнирском первенстве страны сорвала каскад из двух тройных прыжков и отставала от первого места на целых 10 баллов. Однако на следующий день с помощью двух четверных тулупов она с легкостью выиграла титул.

Во-вторых, на примере Камилы предстояло понять: возможно ли сделать четверной прыжок для девушек обычным и стабильным элементом программы? Ведь та же Трусова целый юниорский сезон-2017/18 сезон шла к тому чтобы сделать его чисто на международных соревнованиях, а Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева пытались его поймать в течение всего прошлого сезона.

Когда помарки — не помеха

Валиева же исполнила свой четверной тулуп в пятницу с поражающей легкостью, такой же, как и на контрольных прокатах в начале августа. Покорился фигуристке и каскад, не получившийся в короткой программе, — из тройных лутца и тулупа. Внешне прокат давался Камиле настолько легко и уверенно, что падение с тройного флипа, на месте которого был запланирован еще один каскад, оказалось крайне неожиданным. Впрочем, самой фигуристке было не до этого: за доли секунды она оценила последствия ошибки и уже прицепила недостающие прыжки к тройному риттбергеру.

Но даже эти помарки не помешали Камиле уверенно победить в Куршавеле и установить ряд маленьких достижений. Уверенный четверной тулуп на дебютных международных соревнованиях, за который судьи к базовой стоимости добавили 2,99 балла бонуса. И это при том, что именно на соревнованиях Валиева исполняла его впервые! Попадание сходу в элитный клуб «200 баллов», членство в котором оформляли не сразу даже взрослые фигуристки, и понимание: резерв для роста оценок у Камилы колоссальный.

Милейший финал

А вот лидеру после короткой программы Хромых произвольная программа далась значительно тяжелее: два падения и общая нервозность проката и 54,17 балла за технику оставляли мало оснований для оптимизма. Однако оценка за компоненты, вторая после Валиевой, снова помогла Майе и позволила занять итоговую третью позицию. А это означает, что шансов на попадание в Финал серии она не потеряла.