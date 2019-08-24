Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Динамо
Футбол. Зарубежный
14:30
Норвич
Челси
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Осасуна
Эйбар
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:00
Реал
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23.08
Леванте
Вильярреал
21
Все события
Фоторепортажи
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
10:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Четверной камбэк. Валиева начала путь к Пекину-2022

13-летняя Камила Валиева выиграла дебютный юниорский этап «Гран-при», исполнив четверной тулуп, Майя Хромых даже с двумя падениями стала третьей.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Куршевель (Франция)
Гран-при среди юниоров
Девушки
Итог

1. Камила Валиева (Россия) — 200,71
2. Со Ен И (Корея) — 191,07
3. Майя Хромых (Россия) — 179,32.

В этом сезоне организаторы трансляции юниорской серии «Гран-при» решили сделать любителям фигурного катания настоящий подарок. Во время заливки льда вниманию зрителей представлялись выступления фигуристок в Куршавеле в предыдущие годы. Особенно приятные воспоминания ожидали российских болельщиков: пять лет назад здесь побеждала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а три года ранее, тоже став первой, дебютировала на международном уровне олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Куршавельская развилка

Однако проводить какие-либо параллели между ними, Камилой Валиевой и Майей Хромых было бы не очень корректно, поскольку у каждой из них был свой путь. Медведева в августе 2014 года выступала во Франции уже в статусе призера юниорских чемпионата мира и Финала «Гран-при». Загитова же в августе 2016-го стартовала во Франции без права на ошибку: в предыдущем сезоне на стартах внутри страны она лишь однажды была в тройке, а на первенстве России среди юниоров стала девятой. С учетом количества юных талантливых фигуристок место в Куршавеле ниже второго автоматически лишило бы Алину права на второй этап, Финала серии и яркого дебюта. По сути-то, первый, не всеми распознанный, но уверенный шаг к Пхенчхану-2018 Загитова сделала именно тогда.

Четверной туз в рукаве

Впрочем, выступление Валиевой в произвольной программе представлялось любопытным и по двум другим причинам. Во-первых, все более частое появление в программах прыжков в четыре оборота и тройных акселей привнесло в соревнования девушек свой драйв и адреналин, больше присущие мужскому катанию. Ведь помимо риска срывов они позволяют совершать невероятные камбэки.

Чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву после нескольких лет забвения по-настоящему вернул в игру тройной аксель. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в короткой программе на юнирском первенстве страны сорвала каскад из двух тройных прыжков и отставала от первого места на целых 10 баллов. Однако на следующий день с помощью двух четверных тулупов она с легкостью выиграла титул.

Во-вторых, на примере Камилы предстояло понять: возможно ли сделать четверной прыжок для девушек обычным и стабильным элементом программы? Ведь та же Трусова целый юниорский сезон-2017/18 сезон шла к тому чтобы сделать его чисто на международных соревнованиях, а Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева пытались его поймать в течение всего прошлого сезона.

Когда помарки — не помеха

Валиева же исполнила свой четверной тулуп в пятницу с поражающей легкостью, такой же, как и на контрольных прокатах в начале августа. Покорился фигуристке и каскад, не получившийся в короткой программе, — из тройных лутца и тулупа. Внешне прокат давался Камиле настолько легко и уверенно, что падение с тройного флипа, на месте которого был запланирован еще один каскад, оказалось крайне неожиданным. Впрочем, самой фигуристке было не до этого: за доли секунды она оценила последствия ошибки и уже прицепила недостающие прыжки к тройному риттбергеру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но даже эти помарки не помешали Камиле уверенно победить в Куршавеле и установить ряд маленьких достижений. Уверенный четверной тулуп на дебютных международных соревнованиях, за который судьи к базовой стоимости добавили 2,99 балла бонуса. И это при том, что именно на соревнованиях Валиева исполняла его впервые! Попадание сходу в элитный клуб «200 баллов», членство в котором оформляли не сразу даже взрослые фигуристки, и понимание: резерв для роста оценок у Камилы колоссальный.

Милейший финал

А вот лидеру после короткой программы Хромых произвольная программа далась значительно тяжелее: два падения и общая нервозность проката и 54,17 балла за технику оставляли мало оснований для оптимизма. Однако оценка за компоненты, вторая после Валиевой, снова помогла Майе и позволила занять итоговую третью позицию. А это означает, что шансов на попадание в Финал серии она не потеряла.

Закончились же соревнования девушек невероятно милым кадром. Поднимающиеся российские флаги и наши юные красавицы на пъедестале: Майя, шепчущая слова гимна, и миниатюрная Камила, с трудом удерживающая перед собой объемный букет цветов и явно тяжеленький победный кубок.

 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Лучший центр России дисквалифицирован на 4 года за кокаин
«Ювентус» начинает защиту титула чемпиона Италии по футболу
СМИ: «Реал» предложит ПСЖ за Неймара двух игроков и 120 млн
Кузнецов и еще 10 спортсменов, которые попались на кокаине
Самая сексуальная спортсменка мира показала новые фото
Тренер сборной России дисквалифицирован за жест с узкими глазами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь