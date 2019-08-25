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12:17 (мск), источник: Sport24

Новая программа, два проката за час и топ-оценки. Фигуристка Константинова выступила за сборную мира

Станислава блистала на американском льду.

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Aurora Games — самый необычный турнир августа. В американском городке Олбани, штат Нью-Йорк, с 20 по 25 августа в восьми видах спорта соревнуются только женщины. Все спортсменки разделены на две команды — Америку (от Чили до Канады) и остальной мир. Из россиянок в США приехали представлять сборную планеты только паркуристка Александра Шевченко и фигуристка Станислава Константинова.

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В каждом виде спорта организаторы придумывали свои правила. Фигурное катание в Олбани оказалось далеким от привычного соревновательного формата. У фигуристок не было ограничений по числу прыжков, дорожек и вращений, а оценки трое судей выставляли по десятибалльной системе. Это выглядело так, будто организаторы просто не хотели запариваться.

Зато запарилась Станислава. Константинова представила в США новую короткую программу под музыку «Февраль» петербургского композитора Леонида Левашкевича. Стася вышла на лед в легком сером платье, сделала двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тулуп. Все прошло без падений, однако с лутца получился не совсем удачный выезд, и каскадный тулуп переместился со второго прыжка на третий. Риск оправдался. На официальном турнире под эгидой ИСУ Стася бы заработала десять процентов к стоимости исполненного во второй половине каскада.

Но и в Олбани оценки были высоки. Двое арбитров поставили девятки, еще один — 9,5.

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Произвольная программа — всего лишь через час. У спортсменок было время лишь на то, чтобы переодеться. Станислава облачилась в черное платье, в котором в прошлом сезоне катала испанский танец «Малагенью». Фигуристке пришлось переделать старую короткую программу под произвольную. Организаторы из-за бюрократических моментов не разрешили ей показать «Мулен Руж» — постановку для нового сезона. И премьера произвольной под музыку из знаменитого фильма была отложена до контрольных прокатов сборной.

Но и «Малагенья» получилась прекрасной. Константинова снова обошлась без серьезных ошибок. Она исполнила двойной аксель + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + двойной сальхов (вместо тройного), тройной флип, тройной риттбергер, тройной лутц + двойной тулуп, двойной аксель и тройной лутц. Но главной наработкой ученицы Валентины Чеботаревой к новому сезону стала техника выполнения прыжков. Почти все они были риппонами — с двумя руками наверх, что создает дополнительную сложность и красоту, и, соответственно, выше оценивается.

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На этот раз судьи единогласно оценили прокат на высший балл — три десятки. Невольно вспоминаются шутки и мемы о том, что вторая профессия Константиновой — боец UFC, и в перерыве она провела воспитательную работу с арбитрами.

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Станиславе хватило сил не только на две чистые программы за полтора часа, но и на интервью на английском после произвольного проката. Константинова поблагодарила зрителей и организаторов за клевую атмосферу, немного рассказала о производстве платьев и призналась ведущей (и двукратному призеру Олимпиад) Нэнси Керриган в том, что является ее фанатом.

«А я — твой фанат», — улыбнулась в ответ чемпионка США — 1993.

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Несмотря на увесистый вклад Станиславы, сборная мира проиграла американкам. Хозяев соревнований наверх тащила 14-летний вундеркинд Алиса Лью, которая сделала два тройных акселя и четверной лутц. Это был первый квад, который покорился американской фигуристке на соревнованиях.

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На этом ультра-си на «Авроре» на закончились. 24-летняя японка Аяка Хосода исполнила два тройных акселя. Да, с недокрутами. Но ведь они были и у Алисы, и у Стаси.

Изюминку соревнованиям своими хитовыми программами добавила вице-чемпионка мира — 2016 Эшли Вагнер.

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Всего в Aurora Games приняли участие девять фигуристок. Кроме Константиновой, Лью, Хосоды и Вагнер это были мексиканка Андреа Монтесинос, американка Мираи Нагасу, бразильянка Исадора Уильямс, француженка Мэ Беренис Мейте и шведка Изабель Ульссон. Выше, чем Станиславу, оценили только Алису. Виртуальное серебро на необычном турнире в США — неплохое начало сезона для питерской спортсменки.

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