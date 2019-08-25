Новая программа, два проката за час и топ-оценки. Фигуристка Константинова выступила за сборную мира
Станислава блистала на американском льду.
Станислава блистала на американском льду.
Aurora Games — самый необычный турнир августа. В американском городке Олбани, штат
В каждом виде спорта организаторы придумывали свои правила. Фигурное катание в Олбани оказалось далеким от привычного соревновательного формата. У фигуристок не было ограничений по числу прыжков, дорожек и вращений, а оценки трое судей выставляли по десятибалльной системе. Это выглядело так, будто организаторы просто не хотели запариваться.
Зато запарилась Станислава. Константинова представила в США новую короткую программу под музыку «Февраль» петербургского композитора Леонида Левашкевича. Стася вышла на лед в легком сером платье, сделала двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тулуп. Все прошло без падений, однако с лутца получился не совсем удачный выезд, и каскадный тулуп переместился со второго прыжка на третий. Риск оправдался. На официальном турнире под эгидой ИСУ Стася бы заработала десять процентов к стоимости исполненного во второй половине каскада.
Но и в Олбани оценки были высоки. Двое арбитров поставили девятки, еще один — 9,5.
Произвольная программа — всего лишь через час. У спортсменок было время лишь на то, чтобы переодеться. Станислава облачилась в черное платье, в котором в прошлом сезоне катала испанский танец «Малагенью». Фигуристке пришлось переделать старую короткую программу под произвольную. Организаторы
Но и «Малагенья» получилась прекрасной. Константинова снова обошлась без серьезных ошибок. Она исполнила двойной аксель + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + двойной сальхов (вместо тройного), тройной флип, тройной риттбергер, тройной лутц + двойной тулуп, двойной аксель и тройной лутц. Но главной наработкой ученицы Валентины Чеботаревой к новому сезону стала техника выполнения прыжков. Почти все они были риппонами — с двумя руками наверх, что создает дополнительную сложность и красоту, и, соответственно, выше оценивается.
На этот раз судьи единогласно оценили прокат на высший балл — три десятки. Невольно вспоминаются шутки и мемы о том, что вторая профессия Константиновой — боец UFC, и в перерыве она провела воспитательную работу с арбитрами.
Станиславе хватило сил не только на две чистые программы за полтора часа, но и на интервью на английском после произвольного проката. Константинова поблагодарила зрителей и организаторов за клевую атмосферу, немного рассказала о производстве платьев и призналась ведущей (и двукратному призеру Олимпиад) Нэнси Керриган в том, что является ее фанатом.
«А я — твой фанат», — улыбнулась в ответ чемпионка США — 1993.
Несмотря на увесистый вклад Станиславы, сборная мира проиграла американкам. Хозяев соревнований наверх тащила 14-летний вундеркинд Алиса Лью, которая сделала два тройных акселя и четверной лутц. Это был первый квад, который покорился американской фигуристке на соревнованиях.
На этом
Изюминку соревнованиям своими хитовыми программами добавила
Всего в Aurora Games приняли участие девять фигуристок. Кроме Константиновой, Лью, Хосоды и Вагнер это были мексиканка Андреа Монтесинос, американка Мираи Нагасу, бразильянка Исадора Уильямс, француженка Мэ Беренис Мейте и шведка Изабель Ульссон. Выше, чем Станиславу, оценили только Алису. Виртуальное серебро на необычном турнире в США — неплохое начало сезона для питерской спортсменки.