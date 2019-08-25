Новая программа, два проката за час и топ-оценки. Фигуристка Константинова выступила за сборную мира

Aurora Games — самый необычный турнир августа. В американском городке Олбани, штат Нью-Йорк, с 20 по 25 августа в восьми видах спорта соревнуются только женщины. Все спортсменки разделены на две команды — Америку (от Чили до Канады) и остальной мир. Из россиянок в США приехали представлять сборную планеты только паркуристка Александра Шевченко и фигуристка Станислава Константинова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1gnv5yIiZ-/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1gnv5yIiZ-/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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We had two speed and then two style runs. Here is my last run over the night, not that clean as I want but I still like it because it was a great festival of female movement and the atmosphere was incredible. All people support us as I never experienced. You can swipe left and see a bit of it ? At the end in PK team Americans won speed and team World freestyle It was a tie ? Also was happy to meet a legends from female sport ☺️ Thank you @auroragamesfest for inviting me it was a great event. ———————————————— #auroragames #parkour #freerunning #freeruner #movement #training #flip #flow #parkourtraining #parkourtv #parkourfreerun #style #sport #acrobatics #паркур #спорт #активныйобразжизни #акробатика #сальто #gymnastics #гимнастика #katelynohashi #nadiacomaneci</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sasha_sheva_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Aleksandra Shevchenko</a> (@sasha_sheva_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-23T14:23:10+00:00">23 Авг 2019 в 7:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В каждом виде спорта организаторы придумывали свои правила. Фигурное катание в Олбани оказалось далеким от привычного соревновательного формата. У фигуристок не было ограничений по числу прыжков, дорожек и вращений, а оценки трое судей выставляли по десятибалльной системе. Это выглядело так, будто организаторы просто не хотели запариваться.

Зато запарилась Станислава. Константинова представила в США новую короткую программу под музыку «Февраль» петербургского композитора Леонида Левашкевича. Стася вышла на лед в легком сером платье, сделала двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тулуп. Все прошло без падений, однако с лутца получился не совсем удачный выезд, и каскадный тулуп переместился со второго прыжка на третий. Риск оправдался. На официальном турнире под эгидой ИСУ Стася бы заработала десять процентов к стоимости исполненного во второй половине каскада.

Но и в Олбани оценки были высоки. Двое арбитров поставили девятки, еще один — 9,5.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xYsDunMuhic" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Произвольная программа — всего лишь через час. У спортсменок было время лишь на то, чтобы переодеться. Станислава облачилась в черное платье, в котором в прошлом сезоне катала испанский танец «Малагенью». Фигуристке пришлось переделать старую короткую программу под произвольную. Организаторы из-за бюрократических моментов не разрешили ей показать «Мулен Руж» — постановку для нового сезона. И премьера произвольной под музыку из знаменитого фильма была отложена до контрольных прокатов сборной.

Но и «Малагенья» получилась прекрасной. Константинова снова обошлась без серьезных ошибок. Она исполнила двойной аксель + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + двойной сальхов (вместо тройного), тройной флип, тройной риттбергер, тройной лутц + двойной тулуп, двойной аксель и тройной лутц. Но главной наработкой ученицы Валентины Чеботаревой к новому сезону стала техника выполнения прыжков. Почти все они были риппонами — с двумя руками наверх, что создает дополнительную сложность и красоту, и, соответственно, выше оценивается.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wZQ8CxeDwW4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На этот раз судьи единогласно оценили прокат на высший балл — три десятки. Невольно вспоминаются шутки и мемы о том, что вторая профессия Константиновой — боец UFC, и в перерыве она провела воспитательную работу с арбитрами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1j0QhpJgaH/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1j0QhpJgaH/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/stasya_skate_fan/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Stanislava Konstantinova_fan</a> (@stasya_skate_fan) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-24T20:10:12+00:00">24 Авг 2019 в 1:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Станиславе хватило сил не только на две чистые программы за полтора часа, но и на интервью на английском после произвольного проката. Константинова поблагодарила зрителей и организаторов за клевую атмосферу, немного рассказала о производстве платьев и призналась ведущей (и двукратному призеру Олимпиад) Нэнси Керриган в том, что является ее фанатом.

«А я — твой фанат», — улыбнулась в ответ чемпионка США — 1993.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1js1ooH0s-/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1js1ooH0s-/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @<a href="https://www.instagram.com/hamonrsa/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> hamonrsa</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-24T19:05:49+00:00">24 Авг 2019 в 12:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на увесистый вклад Станиславы, сборная мира проиграла американкам. Хозяев соревнований наверх тащила 14-летний вундеркинд Алиса Лью, которая сделала два тройных акселя и четверной лутц. Это был первый квад, который покорился американской фигуристке на соревнованиях.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/W7dDtsi1wrw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На этом ультра-си на «Авроре» на закончились. 24-летняя японка Аяка Хосода исполнила два тройных акселя. Да, с недокрутами. Но ведь они были и у Алисы, и у Стаси.

Изюминку соревнованиям своими хитовыми программами добавила вице-чемпионка мира — 2016 Эшли Вагнер.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JYOha4bD-nU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.