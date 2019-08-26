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17:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Революционные изменения в правилах фигурного катания рассмотрят в 2020 году

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Революционные изменения в правилах фигурного катания, а именно введение в официальных соревнованиях технической и артистической программ, будут рассмотрены на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) 2020 года, заявил РИА Новости вице-президент ISU Александр Лакерник.

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Ныне фигуристы исполняют короткую и произвольную программы. Конгресс ISU состоится в июне 2020 года в Пхукете (Таиланд).

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«Идея о переходе на техническую и артистическую программы будет предложена на конгрессе ISU 2020 года, но не факт, что она будет принята. Вероятность одобрения конгрессом подобных новшеств сейчас оценить очень сложно, но даже если эти изменения будут приняты, то действовать они начнут после Олимпийских игр 2022 года», — сказал Лакерник по телефону.

В случае принятия данных новшеств, по словам вице-президента ISU, принципы судейства кардинальным образом не поменяются. «Судьи будут работать по примерно тем же принципам, что и сейчас. Просто в одной программе компоненты будут играть меньшую роль, а в другой большую, — отметил Лакерник. — Сейчас влияние технической и компонентной оценки 50 на 50 процентов, но в новом проекте подразумевается, что в технической программе компоненты будут составлять 40 процентов, а в артистической — 60».

«В артистической программе сложность будет стоять на втором плане. Фигуристы и в этой программе тоже будут прыгать, вращаться и делать прочие элементы, но количество элементов будет меньше и вес их будет существенно ниже», — обратил внимание специалист.

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