Переезд в Россию или конец карьеры: чего ждать от Медведевой
Российская фигуристка Евгения Медведева вместе с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым выступит на
Российская фигуристка Евгения Медведева вместе с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым выступит на
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр — 2018, российская фигуристка Евгения Медведева выступит вместе с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым на
Для поклонников фигуристки остается неясным, что же может сказать во время выступления спортсменка. Объявление об этом мероприятии стало громом среди ясного неба, ведь ничего не предвещало такого развития событий. Такие
«Газета.Ru» размышляет о том, что же может сообщить журналистам Медведева.
Причин для этого заявления может быть несколько. Евгения Медведева последний сезон не показывала стабильно хороших результатов, однако поклонники объясняли это адаптацией к новой стране и новому тренеру. Весной 2018 года фигуристка прекратила сотрудничество с российским специалистом Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где сейчас тренируется под руководством местного тренера Брайана Орсера. Однако постолимпийский сезон выдался для Евгении очень трудным и даже немного провальным. В финал
Год спас финал Кубка России, который она с боем отвоевала у Елизаветы Туктамышевой. Именно на этом турнире решалась судьба третьей заявки в сборную на чемпионат мира. Выигравшая Медведева получила право поехать в Японию. Тогда многие остались недовольны — считали, что Туктамышева на протяжении сезона показывала более стабильные и уверенные результаты (однако пропустила чемпионат России
А ведь две из трех фигуристок (Щербакова и Трусова) владеют четверными прыжками.
В этот пункт можно также включить и вероятные проблемы со здоровьем. Нельзя не вспомнить, что на разминке перед короткой программой на ЧМ Медведева потянула бедро. Травма усугубилась после выступления, что привело к сильной боли. По признанию самой фигуристки, только злость и сильный характер не позволили ей отступить и
Как было упомянуто выше, больше года назад Евгения переехала в Канаду. Фигуристка была полностью довольна и решением, и жизнью. Со своими поклонниками она делится различными подробностями своей жизни в другой стране, однако все ли так безоблачно? Ведь результаты, о которых также было написано, не внушают очень уж большого оптимизма. Да и присутствие на
А не может ли Медведева вернуться в Россию после года сотрудничества с Брайаном Орсером? Конечно может. Если найдет тут специалиста, который согласится с ней работать. Нельзя не упомянуть, что расставание с Тутберидзе после 11-ти лет работы вышло действительно скандальным. Как сообщалось, фигуристка даже не попрощалась со своим тренером, не принесла ей по традиции цветы. О причине такого поведения гадали многие. Поводом для разрыва называли даже Алину Загитову и соперничество на Играх. Якобы Медведева просила свою наставницу еще год подержать Алину в юниорах, чтобы у нее не было конкуренток в Южной Корее. Однако сама Евгения это опровергла.
Но возвращение Медведевой к Тутберидзе исключать нельзя. Ведь ради такого события и
Опять же вернемся к Марии Шараповой, которая в свое время устроила
Почему бы и нет. Хотя прием допинга в этом виде спорта не так сильно распространен, как, к примеру, в легкой атлетике, но случаи дисквалификации спортсменов история знает.
Пару Елены Бережной и Антона Сихарулидзе лишили золотых медалей чемпионата Европы
Что же еще может сказать такого фигуристка, ради чего можно собрать
Стоит еще раз сказать, что данные пункты являются лишь рассуждениями и предположениями на тему, ради чего Медведева и Поздняков проведут встречу с журналистами.
Виктория Алексеева