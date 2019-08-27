Туктамышева не едет в Токио. А Медведева — едет!
Фигуристка Евгения Медведева станет послом олимпийской команды России на летних Играх-2020.
Фигуристка Евгения Медведева станет послом олимпийской команды России на летних Играх-2020.
Серебряный призер Олимпиады-2018 и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева продолжит карьеру спортивного политика, став послом олимпийской команды России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом на
— Мы прошли тяжелый период вместе, а сейчас ОКР восстановлен в правах, — сказал Поздняков. — Эта изящная барышня сыграла ключевую роль в восстановлении ОКР. Женя блестяще выступила на заседании МОК, очаровала не только естественной красотой, но и своими эмоциями, своей точкой зрения. Поэтому это решение абсолютно заслуженное.
— Чуть более года назад, во время Игр в Пхенчхане, когда была в команде сложная обстановка, требовалась большая воля со стороны спортсменов, тренеров и всего спортивного сообщества, чтобы принять решение о выступлении на Играх под олимпийским флагом, — напомнил глава ОКР. — Медведева участвовала в заседаниях исполкома МОК в декабре 2017 года и в предпоследний день Игр в Пхенчхане. С моей точки зрения, это помогло восстановить ОКР.
— Соглашаться на роль посла было несложно, много раз обсуждали, повлияет это на мою подготовку или нет. Могу заверить, что я остаюсь действующей спортсменкой, и на мою физическую форму эта роль не повлияет, — уточнила 19-летняя спортсменка.
Выбор представительницы зимних видов спорта для работы на летней Олимпиаде выглядит несколько неожиданно. Но,
Медведева начнет новый сезон на турнире Autumn Classic International пройдет в канадском Оквилле со 12 по 14 сентября. Кроме того, на этой неделе она примет участие в контрольных прокатах сборной России в Москве. А завершится этот отрезок ее жизни поездкой на Олимпиаду в Токио в августе будущего года. Таким образом шутка подруги Евгении Елизаветы Туктамышевой про выступление фигуристки на Играх-2020 удивительным образом воплотилась в жизнь. Кроме того, Медведева рассматривает варианты поработать в Токио в качестве комментатора.
— Комментирование для меня очень интересно, — отметила фигуристка. — Первый мой опыт был «Ледниковый период. Дети». Я нервничала, получилось здорово, но поначалу было очень сложно. Конечно, стоять с микрофоном любопытно. Футбол? Честно — нет.
Также Медведева сделала несколько важных заявлений относительно своих перспектив в фигурном катании и тренировок в Канаде у канадского специалиста Брайана Орсера.
— В Канаде я чувствую себя как дома с точки зрения работы, — сказала Медведева. — Мы чувствуем друг друга с Брайаном и Трэйси. Английский язык у меня базовый, но не всегда я могу выразить, что я чувствую. Но они все равно понимают. Очень скучаю по России, но в Канаде мне лучше в плане работы.
— Свою показательную программу я ставила сама. Я видела образ, свой костюм, и в итоге программа стала одной из любимых. Я довольна тем, что получилось. Это абсолютно не значит, что я перестаю работать с хореографом. На то она и
— Похвастаться чистым выездом пока не могу. Но я работаю над этим, минимум 40 минут каждый день. Конечно, такой элемент займет время, не можем сказать, сколько именно. Но я чувствую себя лучше. Да, я пробовала его на шоу в Японии. Не могу сказать, что попытка была хорошая. Это уже моя шестая попытка. В этом сезоне падение с чистого точно будет.
— Произвольная программа — это программа моей мечты, я давно хотела эту роль, готовилась к ней, это очень серьезная программа. Но до предстоящего сезона я чувствовала, что еще