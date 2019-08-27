Туктамышева не едет в Токио. А Медведева — едет!

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Серебряный призер Олимпиады-2018 и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева продолжит карьеру спортивного политика, став послом олимпийской команды России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, напомнивший, что эта спортсменка уже помогала делегации нашей страны на заседании МОК накануне и после завершения Игр в Пхенчхане.

— Мы прошли тяжелый период вместе, а сейчас ОКР восстановлен в правах, — сказал Поздняков. — Эта изящная барышня сыграла ключевую роль в восстановлении ОКР. Женя блестяще выступила на заседании МОК, очаровала не только естественной красотой, но и своими эмоциями, своей точкой зрения. Поэтому это решение абсолютно заслуженное.

— Чуть более года назад, во время Игр в Пхенчхане, когда была в команде сложная обстановка, требовалась большая воля со стороны спортсменов, тренеров и всего спортивного сообщества, чтобы принять решение о выступлении на Играх под олимпийским флагом, — напомнил глава ОКР. — Медведева участвовала в заседаниях исполкома МОК в декабре 2017 года и в предпоследний день Игр в Пхенчхане. С моей точки зрения, это помогло восстановить ОКР.

— Соглашаться на роль посла было несложно, много раз обсуждали, повлияет это на мою подготовку или нет. Могу заверить, что я остаюсь действующей спортсменкой, и на мою физическую форму эта роль не повлияет, — уточнила 19-летняя спортсменка.

Выбор представительницы зимних видов спорта для работы на летней Олимпиаде выглядит несколько неожиданно. Но, во-первых, Медведева сможет не отвлекаться в Токио на сами соревнования. А во-вторых, она давно и тесно сотрудничает с ОКР, подавая пример многим своим коллегам, сторонящимся спортивной политики и публичных мероприятий.

Готова комментировать борьбу

Медведева начнет новый сезон на турнире Autumn Classic International пройдет в канадском Оквилле со 12 по 14 сентября. Кроме того, на этой неделе она примет участие в контрольных прокатах сборной России в Москве. А завершится этот отрезок ее жизни поездкой на Олимпиаду в Токио в августе будущего года. Таким образом шутка подруги Евгении Елизаветы Туктамышевой про выступление фигуристки на Играх-2020 удивительным образом воплотилась в жизнь. Кроме того, Медведева рассматривает варианты поработать в Токио в качестве комментатора.

— Комментирование для меня очень интересно, — отметила фигуристка. — Первый мой опыт был «Ледниковый период. Дети». Я нервничала, получилось здорово, но поначалу было очень сложно. Конечно, стоять с микрофоном любопытно. Футбол? Честно — нет. Греко-римская борьба? Это может быть интересно. Кроме того, я нахожусь в активной стадии изучения японского языка. Приводить примеры не буду. Буду открыто разговаривать, когда выйду хотя бы на начальный уровень. Я учу с преподавателем и с учебниками, — сказала Медведева.

В Канаде мне лучше в плане работы

Также Медведева сделала несколько важных заявлений относительно своих перспектив в фигурном катании и тренировок в Канаде у канадского специалиста Брайана Орсера.

— В Канаде я чувствую себя как дома с точки зрения работы, — сказала Медведева. — Мы чувствуем друг друга с Брайаном и Трэйси. Английский язык у меня базовый, но не всегда я могу выразить, что я чувствую. Но они все равно понимают. Очень скучаю по России, но в Канаде мне лучше в плане работы.

— Свою показательную программу я ставила сама. Я видела образ, свой костюм, и в итоге программа стала одной из любимых. Я довольна тем, что получилось. Это абсолютно не значит, что я перестаю работать с хореографом. На то она и гала-программа, чтобы пробовать.

— Похвастаться чистым выездом пока не могу. Но я работаю над этим, минимум 40 минут каждый день. Конечно, такой элемент займет время, не можем сказать, сколько именно. Но я чувствую себя лучше. Да, я пробовала его на шоу в Японии. Не могу сказать, что попытка была хорошая. Это уже моя шестая попытка. В этом сезоне падение с чистого точно будет.