Медведева посетила московский концерт Билли Айлиш
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем Instagram поделилась видео с московского концерта американской певицы Билли Айлиш, который проходил во вторник 27 августа.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем Instagram поделилась видео с московского концерта американской певицы Билли Айлиш, который проходил во вторник 27 августа.
В числе размещенных фигуристкой видео есть и исполнение Айлиш песни «Bad guy», той самой под которую поставлен показательный номер под олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Позже американская танцовщица и хореограф
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