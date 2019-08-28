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11:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева посетила московский концерт Билли Айлиш

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем Instagram поделилась видео с московского концерта американской певицы Билли Айлиш, который проходил во вторник 27 августа.

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фотографий
15
фотографий

В числе размещенных фигуристкой видео есть и исполнение Айлиш песни «Bad guy», той самой под которую поставлен показательный номер под олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Позже американская танцовщица и хореограф Джо-Джо Гомез обвинила Даниила Глейхенгауза в плагиате при постановки этой программы.

Загитова и Медведева представят новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7—8 сентября в Лужниках.

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