В фигурном катании снова меняют правила. Четверные Трусовой будут стоить еще дороже
А на Олимпиадах планируют разыгрывать больше медалей.
А на Олимпиадах планируют разыгрывать больше медалей.
За последние 15 лет фигурное катание менялось несколько раз. В олимпийском
Перемены, которые ISU последовательно проводит после Пхенчхана-2018, по масштабу — ничуть не меньше. Часть из них можно было оценить в прошедшем сезоне.
Еще несколько важных идей планируют обсудить на конгрессе ISU в 2020 году и реализовать после Олимпиады-2022.
После Олимпийских игр в Пекине фигуристам собираются предложить новые программы — артистическую и техническую, вместо привычных короткой и произвольной.
«Судьи будут работать по примерно тем же принципам, что и сейчас. Просто в одной программе компоненты будут играть меньшую роль, а в другой — большую, — объясняет
В артистической программе сложность будет стоять на втором плане. Фигуристы и в этой программе тоже будут прыгать, вращаться и делать прочие элементы, но количество элементов будет меньше, и вес их будет существенно ниже.
Если предложение будет одобрено, то автоматически увеличится количество разыгрываемых комплектов наград. Медали будут вручать по итогам каждого вида программы и по сумме двух программ. Таким образом, лучший фигурист сможет увезти с соревнований не одну личную медаль, как сейчас, а сразу три.
А может случиться так, что
На первый взгляд, все относительно справедливо. На деле — вполне может обернуться против фигурного катания. Только представьте себе художественную программу у мужчин или техническую — у женщин. В первом случае не будет никаких прыжков и сложных акробатических элементов, а вместе с ними и спортивной составляющей. Во втором, наоборот, останется только техника — никакой гармонии и выразительности.
О том, что нужно
Изначально главная мотивация ISU и Бьянчетти — низкие рейтинги. Сейчас это звучит странно, но даже в России в сезоне-2016/17 фигурное катание не попадало в топ самых популярных телетрансляций (там были только хоккей, биатлон и немного футбола). И это при том, что Евгения Медведева тогда выигрывала все, что только можно, и устанавливала рекорд за рекордом.
В ISU посчитали, что зрителям слишком сложно разбираться в системе фигурнокатательных ценностей, и решили упростить ее до предела, разведя технику и артистизм по разным программам. Но в последний момент отложили важное решение до нового олимпийского цикла.
Сейчас с популярностью у фигуристов нет никаких проблем. Уровень интереса такой, что «Первый канал» транслирует на сайте контрольные прокаты юниоров.
Но Бьянчетти и компания нашли еще один аргумент: нужно разделить программы на техническую и артистическую, с отдельными церемониями награждения, чтобы хоть
На сезон-2019/20 технический комитет ISU, а вместе с ним и судьи объявили прыжковую амнистию и немного увеличили базовую стоимость элементов с недокрутами и GOE за такие элементы. Так, если в прошлом сезоне за недокрученный четверной лутц можно было получить 8,63 базовых балла, то сейчас — 9,2 балла. Хороший бонус для тех, кто не боится усложнять свои программы.
Недокруты на тройных прыжках тоже будут судить не так строго. Недокрученный тройной лутц, например, принесет на 0,29 балла больше, чем год назад.
Мотивация ISU понятна. По ходу прошлого сезона многие фигуристы признавались: заходить на сложные прыжки стало невыгодно — слишком много баллов теряется в случае ошибки. Зрелищность программ оказалась под угрозой.
Чаще всех к представителям ISU обращаются девушки. Они просят разрешить четверные прыжки в короткой программе. Прямо сейчас даже за идеально исполненный квад судьи могут поставить только 0 баллов.
Единственный способ усложнить короткую — тройной аксель. Он ничуть не проще условного четверного тулупа, но разрешен сразу в обеих программах. Этим преимуществом не раз пользовались Елизавета Туктамышева и Рика Кихира.