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18:37 (мск), источник: Sport24

Коляда внедряет тактику в свои прокаты. Что она значит в фигурном катании

Самый талантливый одиночник России — о новом сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

В конце августа один из самых талантливых российских одиночников Михаил Коляда дал интервью сайту Федерации фигурного катания России. Фигурист поделился своими впечатлениями о шоу в Японии, рассказал, как изменились его программы.

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О шоу в Японии

В конце июля и начале августа Коляда выступил в японском шоу The Ice вместе с чемпионом мира Нэтаном Ченом и призером Олимпийских игр Семой Уно. Там Михаил впервые показал свои новые программы — короткую под музыку группы Scorpions «Wind of Change» и произвольную, в которой фигурист предстает в образе Чапли Чаплина.

«Японская публика — выше всяких похвал. Мне очень понравилось тренироваться и выступать с ребятами — с Нэтаном Ченом, Семой Уно. Я катал и короткую, и произвольную программы, произвольную, правда, в укороченном варианте — в июне-июле на сборах была небольшая травма колена».

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О новых программах

«Пожалуй, изменилось мое восприятие и видение музыки, ощущение прыжков — всего, что есть в программах. Надеюсь, зрителям будет понятно, что я хочу в них донести. Очень помогают выступления на публике перед началом сезона. Сначала появилось чувство адреналина — давно забытое ощущение, но к концу получалось просто выходить и катать в кайф. На публике вообще все воспринимается по-другому, чем когда ты катаешься дома только перед тренером».

О здоровье и сборах

В прошлом сезоне Коляда испытывал серьезные проблемы со здоровьем — у него обострился гайморит, из-за которого Миша едва не пропустил чемпионат России и снялся с командного чемпионата мира.

«Сейчас удалось решить проблемы со здоровьем. Мы ездили лечиться в Кисловодск, а затем уже на традиционные сборы в Латвию тренироваться, там уже здоровьем не занимались».

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О личной жизни

Летом Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступавшей раньше с Максимом Бобровым на юниорских и взрослых турнирах. О личной жизни фигурист, как и прежде, особо распространяться не стал, однако отметил, что «что-то в нем поменялось, но, скорее, не внешне, а внутренне».

Об осенних стартах и целях на сезон

«После открытых прокатов перед этапами Гран-При в Канаде и Японии я планирую поехать в Словакию на Мемориал Ондрея Непелы и Финляндию на турнир Finlandia Trophy. Цели на сезон пока останутся в секрете. Будем работать над тактикой, над тем, что конкретно на каком соревновании делать. Будет интересно».

Анастасия Плетнева

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