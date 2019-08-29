Коляда внедряет тактику в свои прокаты. Что она значит в фигурном катании
Самый талантливый одиночник России — о новом сезоне.
Самый талантливый одиночник России — о новом сезоне.
В конце августа один из самых талантливых российских одиночников Михаил Коляда дал интервью сайту Федерации фигурного катания России. Фигурист поделился своими впечатлениями о шоу в Японии, рассказал, как изменились его программы.
В конце июля и начале августа Коляда выступил в японском шоу The Ice вместе с чемпионом мира Нэтаном Ченом и призером Олимпийских игр Семой Уно. Там Михаил впервые показал свои новые программы — короткую под музыку группы Scorpions «Wind of Change» и произвольную, в которой фигурист предстает в образе Чапли Чаплина.
«Японская публика — выше всяких похвал. Мне очень понравилось тренироваться и выступать с ребятами — с Нэтаном Ченом, Семой Уно. Я катал и короткую, и произвольную программы, произвольную, правда, в укороченном варианте — в
«Пожалуй, изменилось мое восприятие и видение музыки, ощущение прыжков — всего, что есть в программах. Надеюсь, зрителям будет понятно, что я хочу в них донести. Очень помогают выступления на публике перед началом сезона. Сначала появилось чувство адреналина — давно забытое ощущение, но к концу получалось просто выходить и катать в кайф. На публике вообще все воспринимается
В прошлом сезоне Коляда испытывал серьезные проблемы со здоровьем — у него обострился гайморит,
«Сейчас удалось решить проблемы со здоровьем. Мы ездили лечиться в Кисловодск, а затем уже на традиционные сборы в Латвию тренироваться, там уже здоровьем не занимались».
Летом Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступавшей раньше с Максимом Бобровым на юниорских и взрослых турнирах. О личной жизни фигурист, как и прежде, особо распространяться не стал, однако отметил, что «что-то в нем поменялось, но, скорее, не внешне, а внутренне».
«После открытых прокатов перед этапами
Анастасия Плетнева