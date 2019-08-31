Загитова выразила соболезнования в связи со смертью мамы Глейхенгауза
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова посвятила пост в соцсети хореографу Людмиле Шалашовой, скончавшейся на 72-м году жизни.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова посвятила пост в соцсети хореографу Людмиле Шалашовой, скончавшейся на 72-м году жизни.
«Очень тяжелый день для меня и всей нашей команды. Ушла Людмила Борисовна Шалашова, наш хореограф,
«Мы вместе просматривали оперу и балет, изучая новые образы, она делилась своим бесценным опытом. Людмила Борисовна олицетворяла искусство балета. В олимпийский сезон оказывала мне неимоверную поддержку! Спасибо вам огромное, вы всегда будете жить в моем сердце и в моих программах», — добавила она.
Накануне о кончине хореографа, работавшей с фигуристами группы Этери Тутберидзе, сообщил заместитель начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов.