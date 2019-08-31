Загитова выразила соболезнования в связи со смертью мамы Глейхенгауза

«Очень тяжелый день для меня и всей нашей команды. Ушла Людмила Борисовна Шалашова, наш хореограф, учитель-наставник, мама Даниила Глейхенгауза. В прошлом балерина Большого театра, Людмила Борисовна всегда учила меня, как вживаться в образ и правильно передавать его через хореографию», — написала фигуристка на своей странице в Instagram.