Россияне заняли весь пьедестал почета в парном катании в США
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне заняли весь пьедестал почета в соревнованиях спортивных пар на этапе серии
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне заняли весь пьедестал почета в соревнованиях спортивных пар на этапе серии
Победили Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, которые были лучшими как в короткой, так и в произвольной программе и набрали в сумме 186,92 балла.
Второе и третье места заняли соответственно Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (171,19) и Алина Пепелева/Роман Плешков (159,29).