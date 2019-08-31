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22:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россияне заняли весь пьедестал почета в парном катании в США

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне заняли весь пьедестал почета в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Лейк-Плэсиде (США).

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Источник: Спорт РИА Новости

Победили Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, которые были лучшими как в короткой, так и в произвольной программе и набрали в сумме 186,92 балла.

Второе и третье места заняли соответственно Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (171,19) и Алина Пепелева/Роман Плешков (159,29).

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