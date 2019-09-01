У России нет шансов? В США появилась феноменальная фигуристка
Американская фигуристка Алиса Лью на втором этапе
Американская фигуристка Алиса Лью на втором этапе
В американском
О Лью мир большого фигурного катания узнал не так давно, поскольку этот этап
Иначе говоря, достижений у Лью уже слишком много, чтобы не заинтересоваться ей.
Она вполне могла начать кататься на международных соревнованиях юниоров еще в прошлом сезоне, однако здесь свою роль сыграли возрастные ограничения — Алиса родилась 8 августа, что на пять недель позже крайнего срока, к которому фигуристу должно исполниться 13 полных лет.
Главная особенность Лью, и преимущество перед другими участниками, состоит в том, что ее габариты идеально подходят под отработку самых сложных прыжковых элементов, на которые она и делает упор в своей карьере, заявляя как можно больше тройных и четверных. В каскаде в короткой программе она сделала только двойной аксель, да и то только потому, что правилами триксель запрещен. Однако в произвольной программе Алиса
Этого хватило, чтобы стать первой — все прыжки Алисы были как минимум в три оборота, что уже фантастически для такого возраста.
Более того, в короткой программе Анастасия упала на тройном лутце в каскаде,
Для бронзы Таракановой было необходимо катать чисто произвольную программу, с чем она благополучно справилась. На фоне других участниц она отличается высокой скоростью и сложностью каскадов, но сольные прыжки ей даются не так просто. Своего ближайшего преследователя при идеальной программе она опередила лишь на 00,06 балла, — и этого хватило только для бронзы. Так или иначе, но с возвращением в группу Пановой Анастасия потихоньку начала возвращаться на свой прежний уровень.
Победа Лью и ее катание дали пищу для размышлений по поводу того, что ждет российских одиночниц в этом сезоне. Лидерами, как показал 1-й этап
Пока Валиева прыгает его только на удочке, американка уже исполняет по несколько трикселей, причем один — в каскаде.
Но тяга Лью к прыжковой части делает ее более уязвимой в плане компонентов, которые у учениц Тутберидзе выразительнее. Три четверном лутце, который базово стоит больше, чем четверной флип Валиевой, а также трикселях, по лучшей оценке она опережает Камилу лишь на восемь баллов. Поэтому в очной борьбе с Валиевой шансы у них примерно равны, но это только в том случае, если Лью будет падать со второго тройного акселя.
О других российских одиночницах, которые могут
Однако больше надеяться на одаренное трио Тутберидзе в юниорах не приходится, что в глобальном смысле уменьшает конкуренцию, но и с ней заодно — количество высококлассных спортсменов на юношеском уровне. Одно ясно точно — россиянам в этом сезоне будет крайне трудно бороться с Лью за самые высокие награды.
Георгий Токарев