Медведева: Когда на животе появились кубики, подумала: «О, я это сделала!»

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Отражение в зеркале

— Сразу после чемпионата мира в Сайтаме вы сказали, что за лето намерены изменить собственное тело с тем, чтобы стало возможно решать более сложные технические задачи. При столь высокой вашей летней загруженности это удалось?

— Несмотря на то, что я много выступала в шоу, времени на то, чтобы реализовать все задуманное, у меня оказалось более чем достаточно. Даже больше, чем я рассчитывала. Соответственно, я все успела. Очень сильно поменяла свою подготовку вне льда — сделала акцент как раз на том, чтобы правильно развить мышцы.

— Такая работа над собой, как правило, не бывает быстрой. Когда вы реально стали понимать, что результат, к которому вы стремитесь, начинает появляться?

— Если говорить именно о работе с телом, об увеличении мышечной массы, развитии нужных мышц и так далее, я вообще не очень быстрый человек. Знаю людей, кому достаточно походить в спортзал неделю, и фигура подтягивается на глазах. Но у меня так не бывает. Поэтому я с самого начала понимала, что быстрых результатов ждать не стоит. Надо просто изо дня в день работать, следить за режимом, за питанием, и тогда, может быть, результат когда-нибудь придет.

— Ну и когда же наступил тот момент, когда вы посмотрели на себя в зеркало, и сказали: «О! Я сделала это»?

— Когда на животе в верхней его части появились «кубики». Это сильно добавило мне моральной уверенности. Ну, а потом все пошло по нарастающей: на тренировках я стала чувствовать себя сильнее, глядя в зеркало, видела, что становлюсь стройнее, соответственно, все это добавляло мотивации работать над собой дальше.

— Кубики на животе, полагаю, не единственная ваша цель?

— Мы много работаем над мышцами ног. Мышечная масса за время летней работы увеличилась довольно заметно, мой вес в связи с этим тоже увеличился, но, знаете, вес весу рознь. Жировая прослойка всегда мешает спортсмену, замедляет работу мышц. А вот когда сама мышца становится мощной и проработанной, это дает ощущение силы. Я и на льду постоянно чувствую, что мышцы стали сильнее и резче, даже прыгать стала другим ритмом. Правда, пришлось поменять гардероб: все брюки стали тесными, а вот верх наоборот, оказался слишком свободным. Собственно, это как раз и стало для меня первым показателем, что все усилия в тренажерном зале не прошли даром.

Источник: РИА

Лучший в мире лутц

— После чемпионата мира вы наверняка обсуждали с тренерами план работы над прыжками, над усложнением программ. В какой степени эти планы удалось реализовать?

— Обсуждать планы — это в данном контексте немножко громкое слово. У нас подобные обсуждения обычно носят очень тезисный характер и занимают две-три минуты. «Пробуем?» — «Пробуем!». Мы заранее решили, что будем усложнять программу за счет технической части, за счет более сложных образов, решили сшить классные костюмы…

— Я подразумевала прежде всего прыжки, интересуясь вашими планами.

— В части прыжков у меня в короткой программе вместо тройного риттбергера сейчас стоит тройной лутц, а в произвольной лутц стоит дважды — вместо флипов.

— Означает ли это, что проблемы с неправильным ребром на лутце вам удалось окончательно преодолеть?

— Выбить из фигуриста внутреннее ребро на лутце невероятно сложно, это я вам могу точно сказать. Поэтому мне приходится постоянно контролировать в этом прыжке каждое движение.

Прогресс в этом отношении есть, и он значительный, но абсолютно правильное исполнение пока еще дается большими усилиями.

— У кого из фигуристов, на ваш взгляд, лучший лутц в мире?

— Мне нравится, как прыгает Натан Чен. Нравилось, как делает тройной лутц Юна Ким. Это всегда было очень правильно и очень красиво.

— Разговоры о том, что вы активно пытаетесь учить четверной сальхов — пока просто разговоры, или за ними что-то стоит?

— Мы работаем над этим прыжком, причем работаем много. Давайте все-таки не будем забывать о том, что я учу новый прыжок всего полтора месяца.

— Спортсмен обычно сразу понимает, суждено ему освоить тот или иной элемент, или нет.

— Хорошие попытки четверного у меня случаются, то есть я сама понимаю по ощущениям, что элемент абсолютно реален. Я вообще не тот человек, кто бежит показывать окружающим работу, сделанную только наполовину. Цель показать четверной прыжок на соревнованиях у меня есть.

Источник: РИА

Миллион алых роз

— По каким критериям вы выбирали хореографов на этот сезон?

— Да как-то сразу решили, что короткую программу будет ставить Илья Авербух, а произвольную Ше-Линн Бурн.

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— Потому что???

— Просто потому что так решили. Точка. Мы с Ильей вместе выбирали музыку, хотя вариант Exogenesis первой предложила все-таки я, и программу поставили за несколько дней сразу после чемпионата мира. С «Мемуарами гейши» вообще не было никаких вопросов. Как только я впервые услышала музыку, в голову сразу щелкнуло, что программу под нее может поставить единственный человек — Ше-Линн. Не могу объяснить, почему. Но никакого другого хореографа для этой программы я просто не видела. Мне вообще очень близко все, что делает Ше-Линн. Она потрясающе чувствует музыку, движения, при этом программы, которые ставит, всегда отличаются от других и очень узнаваемы. Правда, очень важно, чтобы эти программы были выполнены в точности так, как это задумывалось и отрабатывалось. Тогда они реально сверкают.

— Это был ваш первый опыт работы с Бурн?

— Не совсем. Мы не раз пересекались в шоу, и в Корее в этом году даже был случай, когда мне срочно понадобилось поставить показательный номер. Ше-Линн мне здорово помогла. Придумала номер под песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». В моей карьере вообще нередко случаются довольно необычные вещи. Например, дорожку шагов в короткой программе Авербуха мне поставил Джеффри Баттл (чемпион мира-2008 — прим).

— Он-то как туда вписался?

— Когда я вернулась из Москвы в Канаду, то сказала Брайану (Орсеру), что нам нужно подумать, как сделать дорожку. Он мгновенно отреагировал: мол, а что здесь думать? Вот лед, а вот — Джеффри.

— Что в этой дорожке вам больше всего нравится?

— Странный вопрос. Нравится уже то, что она у меня есть.

— Не так давно Татьяна Тарасова вспоминала в интервью, как тщательно шла всегда постановка дорожек у Мао Асады, в которых был продуман и поставлен четко в музыку каждый из шагов. Поэтому я и спросила вас об этом.

— В дорожках, на мой взгляд, самое важное, чтобы технически они были выполнены на четвертый уровень. Если вы слушали третью симфонию Exogenesis — Muse, то, возможно, обратили внимание на то, насколько эта музыка ритмична. Катать под нее программу, не попадая в музыкальные акценты, по-моему, просто невозможно.

Источник: РИА

С тренером и без

— С чем связан ваш столь ранний приезд в Москву?

— Прежде всего с тем, что это дает мне возможность спокойно акклиматизироваться перед открытыми прокатами.

— То есть вы все-таки начали признавать, что акклиматизация существует?

— Да. Плюс я хотела подольше побыть дома.

— Означает ли сказанное, что перед декабрьским чемпионатом страны вы тоже вернетесь в Россию заблаговременно?

— Да. Вообще буду стараться делать это перед всеми российскими стартами в меру своих возможностей. Хотя вряд ли получится заранее приехать на Cup of Russia.

— Кто-то из ваших тренеров на открытые прокаты подъедет?

— На короткой программе со мной будет Трейси Уилсон, а на произвольную прямо из Риги прилетит Брайан. Один из его спортсменов выступает в Латвии на этапе юниорского Гран-при, так что сразу после проката Брайан помчится в аэропорт, чтобы успеть ко мне.

— В ЦСКА до сих пор с восхищением вспоминают о том, как вы самостоятельно работали там в прошлом сезоне. Сейчас вы делаете то же самое. Это сложно, или уже стало привычкой?

— Не каждый спортсмен это признает, но работать без своего личного тренера тяжело всегда. Неважно, насколько ты мотивирован, насколько сильно любишь кататься, просто в тренировке ежеминутно возникают какие-то ситуации, которые хочется с кем-то обсудить, получить оценку со стороны.

Особенно — оценку человека, который знает все твои сильные и слабые стороны. Мне тоже бывает тяжеловато без Брайана и без Трейси, но я не жалуюсь. К тому же в Москве не чувствую себя брошенной. Есть Елена Германовна (Буянова), которая помогает мне в ЦСКА, есть Ирина Анваровна (Тагаева), которая обязательно сделает замечание, если увидит, что у меня ноги или руки «висят», или что-то другое режет глаз с хореографической точки зрения, так что одна на льду я не бываю. Тем более что этого не позволяет элементарная техника безопасности.

— Орсер отметил в начале вашей совместной работы, что по-настоящему говорить о каком-то результате можно будет через полтора года, не раньше. Этот срок истекает в декабре. Что изменилось?

— Работа стала совершенно другой. Если в первые месяцы мне приходилось постоянно приспосабливаться к каким-то вещам, то сейчас уже порой кажется, что я катаюсь в Крикет-Клабе много лет.

Источник: РИА

В темноте и без пляжа

— Те шоу, в которых вам довелось выступать после чемпионата мира, воспринимались как непрерывный поток достаточно однообразных выступлений, или что-то запомнилось особо?

— Было очень классно на шоу Stars on Ice — Canada. Там выступал Курт Браунинг, с которым я раньше никогда не общалась, хотя в принципе мы были знакомы. Курт довольно часто приходит в Крикет-Клаб кататься, но там мы только здоровались. Здесь же на протяжении всего шоу были рядом, много общались. Курт оказался интереснейшим собеседником, открылся совершенно с новой стороны и, несмотря на то, что он значительно старше, чем я, возрастные границы вообще никак не ощущались. Мы делали одно дело, говорили об одних и тех же вещах, понимая друг друга с полуслова, и это было здорово.

— Когда Браунинг выступал в соревнованиях, то, глядя, как умопомрачительно он владеет коньком, я каждый раз вспоминала фразу, сказанную об одной из литературных героинь: «Один взгляд на нее равнялся университетскому образованию».

— Согласна, это очень похоже.

— Формат шоу позволяет использовать их в тренировочном режиме?

— С этим бывает сложновато.

Если бы после каждого шоу у меня была возможность получить дополнительный лед, я бы запросто могла использовать это время для тренировок.

Если бы при этом имелась возможность еще и работать в зале, было бы вообще здорово. Но проблема в том, что ни лишнего льда, ни тренажерного зала в шоу не бывает, поэтому, собственно, все подобные выступления и проводятся в межсезонье, когда большинство фигуристов еще не начинают готовиться к следующему сезону.

— Но у вас-то такие планы имелись?

— Не совсем так. В то время у нас еще не был расписан план общефизической работы, план питания, так что все эти шоу у меня фактически шли по графе «отдых» — вместо поездки на юг или еще куда-то. Так что пляжа в этом сезоне не случилось, но это и к лучшему.

— К сценическим условиям в процессе тех или иных шоу вы адаптируетесь быстро?

— Сложнее всего кататься в темноте. Хотя к этому привыкаешь. Поначалу сильно теряется ощущение себя в пространстве: ты не видишь, где бортики, куда ты прыгаешь, куда приземляешься, и это, естественно, напрягает. Я всегда еще путаю стороны катка и постоянно боюсь закончить выступление не там, где надо.

Источник: РИА

Как сказать «нет»

— Ваша жизнь сейчас сильно подчинена каким-то бизнес-проектам?

— Поскольку я все еще действующая спортсменка, нет ни одного проекта, от которого я не могла бы отказаться. Иначе говоря, сколько бы предложений мне ни поступало, я не буду что-то делать, если это идет в ущерб моей основной работе. Любое предложение очень тщательно рассматривается с точки зрения дат, передвижений, моей занятости в тот или иной момент.

— Отказывать приходится много?

— Приходится. В связи с этим я поняла очень важную вещь: если ты хочешь добиться чего-то глобального в своей жизни, надо уметь говорить людям «нет».

— Это не всегда бывает просто.

— Знаю. Мне приходилось испытывать очень большую неловкость по этому поводу, когда в глубине души понимаешь, что тебе что-то совершенно не нужно, а сказать «нет» не поворачивается язык. Это же необязательно о деловых контактах.

Иногда человек просто хочет приехать в гости, я и сама хочу его увидеть, но смотрю на часы и понимаю, что не могу позволить себе лечь спать позднее десяти часов вечера, если на следующий день — тренировка. Приходится как-то выкручиваться, чтобы отказ не звучал обидно.

— Насколько комфортно вы чувствуете себя в общественных местах, когда приезжаете в Москву? Наверняка ведь узнают на улицах?

— Это не мешает мне встречаться с друзьями, ездить в метро. Я вообще спокойно отношусь к тому, что меня узнают. Люблю встречаться с людьми, люблю с ними разговаривать.

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— Первый старт запланирован у вас почти сразу после открытых прокатов на турнире Autumn International в Оквилле, как и в прошлом году. С чем связан выбор?

— Ни с чем. Просто Оквилл — это очень удобно для нас во всех отношениях. Полчаса езды от Торонто. Не нашли, как говорится, ни одного аргумента против.

— Для американских и канадских танцоров довольно характерно набирать соревновательную форму уже к концу лета. А как обстоит дело с одиночниками? Лично вы можете сказать, что уже готовы к сезону?

— У нас нет какой-то конкретной даты, когда мы начинаем прокатывать программы целиком — все это происходит по мере набирания физической формы. Сначала катаем связки из двух или трех элементов и бывает даже так, что умираешь уже на третьем элементе. Потом начинаешь собирать прыжки, потихонечку добавлять дорожки, вращения.

— А потом выходишь и делаешь три проката за тренировку?

— Вот это точно лишнее. Но на данный момент, считаю, я подготовлена к сезону довольно хорошо.