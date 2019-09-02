Медведева: Когда на животе появились кубики, подумала: «О, я это сделала!»
В эксклюзивном интервью РИА Новости двукратная чемпионка мира и
В эксклюзивном интервью РИА Новости двукратная чемпионка мира и
— Сразу после чемпионата мира в Сайтаме вы сказали, что за лето намерены изменить собственное тело с тем, чтобы стало возможно решать более сложные технические задачи. При столь высокой вашей летней загруженности это удалось?
— Несмотря на то, что я много выступала в шоу, времени на то, чтобы реализовать все задуманное, у меня оказалось более чем достаточно. Даже больше, чем я рассчитывала. Соответственно, я все успела. Очень сильно поменяла свою подготовку вне льда — сделала акцент как раз на том, чтобы правильно развить мышцы.
— Такая работа над собой, как правило, не бывает быстрой. Когда вы реально стали понимать, что результат, к которому вы стремитесь, начинает появляться?
— Если говорить именно о работе с телом, об увеличении мышечной массы, развитии нужных мышц и так далее, я вообще не очень быстрый человек. Знаю людей, кому достаточно походить в спортзал неделю, и фигура подтягивается на глазах. Но у меня так не бывает. Поэтому я с самого начала понимала, что быстрых результатов ждать не стоит. Надо просто изо дня в день работать, следить за режимом, за питанием, и тогда, может быть, результат
— Ну и когда же наступил тот момент, когда вы посмотрели на себя в зеркало, и сказали: «О! Я сделала это»?
— Когда на животе в верхней его части появились «кубики». Это сильно добавило мне моральной уверенности. Ну, а потом все пошло по нарастающей: на тренировках я стала чувствовать себя сильнее, глядя в зеркало, видела, что становлюсь стройнее, соответственно, все это добавляло мотивации работать над собой дальше.
— Кубики на животе, полагаю, не единственная ваша цель?
— Мы много работаем над мышцами ног. Мышечная масса за время летней работы увеличилась довольно заметно, мой вес в связи с этим тоже увеличился, но, знаете, вес весу рознь. Жировая прослойка всегда мешает спортсмену, замедляет работу мышц. А вот когда сама мышца становится мощной и проработанной, это дает ощущение силы. Я и на льду постоянно чувствую, что мышцы стали сильнее и резче, даже прыгать стала другим ритмом. Правда, пришлось поменять гардероб: все брюки стали тесными, а вот верх наоборот, оказался слишком свободным. Собственно, это как раз и стало для меня первым показателем, что все усилия в тренажерном зале не прошли даром.
— После чемпионата мира вы наверняка обсуждали с тренерами план работы над прыжками, над усложнением программ. В какой степени эти планы удалось реализовать?
— Обсуждать планы — это в данном контексте немножко громкое слово. У нас подобные обсуждения обычно носят очень тезисный характер и занимают
— Я подразумевала прежде всего прыжки, интересуясь вашими планами.
— В части прыжков у меня в короткой программе вместо тройного риттбергера сейчас стоит тройной лутц, а в произвольной лутц стоит дважды — вместо флипов.
— Означает ли это, что проблемы с неправильным ребром на лутце вам удалось окончательно преодолеть?
— Выбить из фигуриста внутреннее ребро на лутце невероятно сложно, это я вам могу точно сказать. Поэтому мне приходится постоянно контролировать в этом прыжке каждое движение.
Прогресс в этом отношении есть, и он значительный, но абсолютно правильное исполнение пока еще дается большими усилиями.
— У кого из фигуристов, на ваш взгляд, лучший лутц в мире?
— Мне нравится, как прыгает Натан Чен. Нравилось, как делает тройной лутц Юна Ким. Это всегда было очень правильно и очень красиво.
— Разговоры о том, что вы активно пытаетесь учить четверной сальхов — пока просто разговоры, или за ними
— Мы работаем над этим прыжком, причем работаем много. Давайте
— Спортсмен обычно сразу понимает, суждено ему освоить тот или иной элемент, или нет.
— Хорошие попытки четверного у меня случаются, то есть я сама понимаю по ощущениям, что элемент абсолютно реален. Я вообще не тот человек, кто бежит показывать окружающим работу, сделанную только наполовину. Цель показать четверной прыжок на соревнованиях у меня есть.
— По каким критериям вы выбирали хореографов на этот сезон?
— Да
— Потому что???
— Просто потому что так решили. Точка. Мы с Ильей вместе выбирали музыку, хотя вариант Exogenesis первой предложила
— Это был ваш первый опыт работы с Бурн?
— Не совсем. Мы не раз пересекались в шоу, и в Корее в этом году даже был случай, когда мне срочно понадобилось поставить показательный номер.
—
— Когда я вернулась из Москвы в Канаду, то сказала Брайану (Орсеру), что нам нужно подумать, как сделать дорожку. Он мгновенно отреагировал: мол, а что здесь думать? Вот лед, а вот — Джеффри.
— Что в этой дорожке вам больше всего нравится?
— Странный вопрос. Нравится уже то, что она у меня есть.
— Не так давно Татьяна Тарасова вспоминала в интервью, как тщательно шла всегда постановка дорожек у Мао Асады, в которых был продуман и поставлен четко в музыку каждый из шагов. Поэтому я и спросила вас об этом.
— В дорожках, на мой взгляд, самое важное, чтобы технически они были выполнены на четвертый уровень. Если вы слушали третью симфонию Exogenesis — Muse, то, возможно, обратили внимание на то, насколько эта музыка ритмична. Катать под нее программу, не попадая в музыкальные акценты,
— С чем связан ваш столь ранний приезд в Москву?
— Прежде всего с тем, что это дает мне возможность спокойно акклиматизироваться перед открытыми прокатами.
— То есть вы
— Да. Плюс я хотела подольше побыть дома.
— Означает ли сказанное, что перед декабрьским чемпионатом страны вы тоже вернетесь в Россию заблаговременно?
— Да. Вообще буду стараться делать это перед всеми российскими стартами в меру своих возможностей. Хотя вряд ли получится заранее приехать на Cup of Russia.
—
— На короткой программе со мной будет Трейси Уилсон, а на произвольную прямо из Риги прилетит Брайан. Один из его спортсменов выступает в Латвии на этапе юниорского
— В ЦСКА до сих пор с восхищением вспоминают о том, как вы самостоятельно работали там в прошлом сезоне. Сейчас вы делаете то же самое. Это сложно, или уже стало привычкой?
— Не каждый спортсмен это признает, но работать без своего личного тренера тяжело всегда. Неважно, насколько ты мотивирован, насколько сильно любишь кататься, просто в тренировке ежеминутно возникают
какие-тоситуации, которые хочется с кем-тообсудить, получить оценку со стороны.
Особенно — оценку человека, который знает все твои сильные и слабые стороны. Мне тоже бывает тяжеловато без Брайана и без Трейси, но я не жалуюсь. К тому же в Москве не чувствую себя брошенной. Есть Елена Германовна (Буянова), которая помогает мне в ЦСКА, есть Ирина Анваровна (Тагаева), которая обязательно сделает замечание, если увидит, что у меня ноги или руки «висят», или
— Орсер отметил в начале вашей совместной работы, что
— Работа стала совершенно другой. Если в первые месяцы мне приходилось постоянно приспосабливаться к
— Те шоу, в которых вам довелось выступать после чемпионата мира, воспринимались как непрерывный поток достаточно однообразных выступлений, или
— Было очень классно на шоу Stars on Ice — Canada. Там выступал Курт Браунинг, с которым я раньше никогда не общалась, хотя в принципе мы были знакомы. Курт довольно часто приходит в
— Когда Браунинг выступал в соревнованиях, то, глядя, как умопомрачительно он владеет коньком, я каждый раз вспоминала фразу, сказанную об одной из литературных героинь: «Один взгляд на нее равнялся университетскому образованию».
— Согласна, это очень похоже.
— Формат шоу позволяет использовать их в тренировочном режиме?
— С этим бывает сложновато.
Если бы после каждого шоу у меня была возможность получить дополнительный лед, я бы запросто могла использовать это время для тренировок.
Если бы при этом имелась возможность еще и работать в зале, было бы вообще здорово. Но проблема в том, что ни лишнего льда, ни тренажерного зала в шоу не бывает, поэтому, собственно, все подобные выступления и проводятся в межсезонье, когда большинство фигуристов еще не начинают готовиться к следующему сезону.
— Но у
— Не совсем так. В то время у нас еще не был расписан план общефизической работы, план питания, так что все эти шоу у меня фактически шли по графе «отдых» — вместо поездки на юг или еще
— К сценическим условиям в процессе тех или иных шоу вы адаптируетесь быстро?
— Сложнее всего кататься в темноте. Хотя к этому привыкаешь. Поначалу сильно теряется ощущение себя в пространстве: ты не видишь, где бортики, куда ты прыгаешь, куда приземляешься, и это, естественно, напрягает. Я всегда еще путаю стороны катка и постоянно боюсь закончить выступление не там, где надо.
— Ваша жизнь сейчас сильно подчинена
— Поскольку я все еще действующая спортсменка, нет ни одного проекта, от которого я не могла бы отказаться. Иначе говоря, сколько бы предложений мне ни поступало, я не буду
— Отказывать приходится много?
— Приходится. В связи с этим я поняла очень важную вещь: если ты хочешь добиться
— Это не всегда бывает просто.
— Знаю. Мне приходилось испытывать очень большую неловкость по этому поводу, когда в глубине души понимаешь, что тебе
Иногда человек просто хочет приехать в гости, я и сама хочу его увидеть, но смотрю на часы и понимаю, что не могу позволить себе лечь спать позднее десяти часов вечера, если на следующий день — тренировка. Приходится
как-товыкручиваться, чтобы отказ не звучал обидно.
— Насколько комфортно вы чувствуете себя в общественных местах, когда приезжаете в Москву? Наверняка ведь узнают на улицах?
— Это не мешает мне встречаться с друзьями, ездить в метро. Я вообще спокойно отношусь к тому, что меня узнают. Люблю встречаться с людьми, люблю с ними разговаривать.
— Первый старт запланирован у вас почти сразу после открытых прокатов на турнире Autumn International в Оквилле, как и в прошлом году. С чем связан выбор?
— Ни с чем. Просто Оквилл — это очень удобно для нас во всех отношениях. Полчаса езды от Торонто. Не нашли, как говорится, ни одного аргумента против.
— Для американских и канадских танцоров довольно характерно набирать соревновательную форму уже к концу лета. А как обстоит дело с одиночниками? Лично вы можете сказать, что уже готовы к сезону?
— У нас нет
— А потом выходишь и делаешь три проката за тренировку?
— Вот это точно лишнее. Но на данный момент, считаю, я подготовлена к сезону довольно хорошо.
Елена Вайцеховская