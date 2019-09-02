Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11-й класс
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова начала последний год обучения в общеобразовательной школе.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова начала последний год обучения в общеобразовательной школе.
В понедельник 17-летняя ученица 11-го «Б» класса приняла участие в торжественной линейке школы Центра спорта и образования «Самбо-70» в Москве.
В 9-й класс той же школы пошла победительница Финала юниорского