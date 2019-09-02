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15:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Молча плачу от безысходности». Элизабет Турсынбаева получила травму

Казахстанская фигуриста Элизабет Турсынбаева получила травму. Об этом сообщила ее мама Падишахан Султаналиева в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Сроки восстановления и характер повреждения пока не уточняются. По словам Султаналиевой, сейчас ищут правильный способ лечения для Турсынбаевой.

«Мне очень грустно. Элизабет травмирована. Уже две недели ищем правильный способ лечения. Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности. Один бог и я знаем, сколько пришлось пережить в мире фигурного катания. Самое грустное, это не первая и не последняя травма. Если бы знала, где упадет, стелила бы соломку, но, к сожалению, никто не знает. Держись, солнышко, я люблю тебя», — написала Султаналиева.

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Напомним, что в прошедшем сезоне 19-летняя Турсынбаева выиграла серебряную медаль на чемпионате мира и стала первой в истории взрослой спортсменкой, которая исполнила четверной сальхов на официальных стартах.

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