«Молча плачу от безысходности». Элизабет Турсынбаева получила травму
Казахстанская фигуриста Элизабет Турсынбаева получила травму. Об этом сообщила ее мама Падишахан Султаналиева в Instagram.
Казахстанская фигуриста Элизабет Турсынбаева получила травму. Об этом сообщила ее мама Падишахан Султаналиева в Instagram.
Сроки восстановления и характер повреждения пока не уточняются. По словам Султаналиевой, сейчас ищут правильный способ лечения для Турсынбаевой.
«Мне очень грустно. Элизабет травмирована. Уже две недели ищем правильный способ лечения. Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности. Один бог и я знаем, сколько пришлось пережить в мире фигурного катания. Самое грустное, это не первая и не последняя травма. Если бы знала, где упадет, стелила бы соломку, но, к сожалению, никто не знает. Держись, солнышко, я люблю тебя», — написала Султаналиева.
Напомним, что в прошедшем сезоне 19-летняя Турсынбаева выиграла серебряную медаль на чемпионате мира и стала первой в истории взрослой спортсменкой, которая исполнила четверной сальхов на официальных стартах.