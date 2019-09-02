«Молча плачу от безысходности». Элизабет Турсынбаева получила травму

«Мне очень грустно. Элизабет травмирована. Уже две недели ищем правильный способ лечения. Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности. Один бог и я знаем, сколько пришлось пережить в мире фигурного катания. Самое грустное, это не первая и не последняя травма. Если бы знала, где упадет, стелила бы соломку, но, к сожалению, никто не знает. Держись, солнышко, я люблю тебя», — написала Султаналиева.