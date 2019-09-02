«Плачу от безысходности». Родители ученицы Тутберидзе Турсынбаевой не знают, как лечить ее травму

Прошлый сезон стал лучшим в карьере казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой. Год назад она вернулась к Этери Тутберидзе после четырех лет жизни в Канаде и работы с Брайаном Орсером. С каждым стартом результаты Лизы росли. После Нового года она взяла три серебра — на чемпионате четырех континентов, Универсиаде и чемпионате мира, а также стала первой в истории взрослой фигуристкой, которая чисто исполнила четверной прыжок на соревнованиях.
Турсынбаева быстро стала одной из самых известных спортсменок в Казахстане. Она дала большое количество интервью, провела много официальных встреч и даже участвовала в организации турнира по фигурному катанию у себя в стране.
Новый сезон для Лизы начался с трудностей. Болельщики заподозрили неладное, когда она снялась с турнира Lombardia Trophy, который пройдет с 13 по 15 сентября в Италии. 2 сентября мама фигуристки Падишахан Султаналиева рассказала о безрадостных причинах этого решения.
«Мне очень грустно. Элизабет травмирована. Уже две недели ищем правильный способ лечения. Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности. Один бог и я знаю столько пришлось пережить в мире ФК.
Самое грустное, это не первая и не последняя травма. Если бы знала, где упадет, стелила бы соломку, но, к сожалению, никто не знает. Держись, солнышко, я люблю тебя, — написала в инстаграме мама Турсынбаевой.
О характере травмы не сообщается, однако, если судить по комментарию мамы, речь идет о падении на лед. Печален тот факт, что фигуристка и родители пока не могут найти правильный способ лечения.
В комментариях болельщики поддержали Лизу и ее маму.
«Милая наша девочка! Выздоравливай побыстрее! Успешного лечения! Сил и терпения всем! Ты сильная, а родители твои — мощная поддержка! Ты справишься, и мы снова увидим тебя на льду еще в лучшей форме!» (elshinaasia).
«У Лизы очень много болельщиков, которые ее любят, ждут и переживают. Очень расстроены новостями про травму. Не отчаивайтесь, желаю вам с Лизой сил, здоровья и скорейшего восстановления!» (r_graf).
«Скорейшего выздоровления Лизе, принцессе льда. Гордимся ее стойкостью и большой любовью к ФК. Пусть все печали быстрее пройдут». (filborfil_ir).
Как назло, Турсынбаева заявлена на самый первый этап серии
Даже если у Лизы не получится выступить в серии
Вполне вероятно, что ситуация повторится в этом году. Месту Турсынбаевой на чемпионате четырех континентов и чемпионате мира не угрожает ничего. Она явный лидер сборной Казахстана и путевка на главные старты будет с ней в любом случае. Главное, залечить травму и набрать форму.