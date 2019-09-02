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16:58 (мск), источник: Sport24

«Плачу от безысходности». Родители ученицы Тутберидзе Турсынбаевой не знают, как лечить ее травму

Вице-чемпионка мира уже снялась с турнира в Италии.

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Источник: Sport24

Прошлый сезон стал лучшим в карьере казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой. Год назад она вернулась к Этери Тутберидзе после четырех лет жизни в Канаде и работы с Брайаном Орсером. С каждым стартом результаты Лизы росли. После Нового года она взяла три серебра — на чемпионате четырех континентов, Универсиаде и чемпионате мира, а также стала первой в истории взрослой фигуристкой, которая чисто исполнила четверной прыжок на соревнованиях.

Турсынбаева быстро стала одной из самых известных спортсменок в Казахстане. Она дала большое количество интервью, провела много официальных встреч и даже участвовала в организации турнира по фигурному катанию у себя в стране.

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Новый сезон для Лизы начался с трудностей. Болельщики заподозрили неладное, когда она снялась с турнира Lombardia Trophy, который пройдет с 13 по 15 сентября в Италии. 2 сентября мама фигуристки Падишахан Султаналиева рассказала о безрадостных причинах этого решения.

«Мне очень грустно. Элизабет травмирована. Уже две недели ищем правильный способ лечения. Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности. Один бог и я знаю столько пришлось пережить в мире ФК.

Самое грустное, это не первая и не последняя травма. Если бы знала, где упадет, стелила бы соломку, но, к сожалению, никто не знает. Держись, солнышко, я люблю тебя, — написала в инстаграме мама Турсынбаевой.

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О характере травмы не сообщается, однако, если судить по комментарию мамы, речь идет о падении на лед. Печален тот факт, что фигуристка и родители пока не могут найти правильный способ лечения.

В комментариях болельщики поддержали Лизу и ее маму.

«Милая наша девочка! Выздоравливай побыстрее! Успешного лечения! Сил и терпения всем! Ты сильная, а родители твои — мощная поддержка! Ты справишься, и мы снова увидим тебя на льду еще в лучшей форме!» (elshinaasia).

«У Лизы очень много болельщиков, которые ее любят, ждут и переживают. Очень расстроены новостями про травму. Не отчаивайтесь, желаю вам с Лизой сил, здоровья и скорейшего восстановления!» (r_graf).

«Скорейшего выздоровления Лизе, принцессе льда. Гордимся ее стойкостью и большой любовью к ФК. Пусть все печали быстрее пройдут». (filborfil_ir).

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Как назло, Турсынбаева заявлена на самый первый этап серии Гран-при — Skate America, который пройдет с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе. Участие в этом турнире для вице-чемпионки мира пока под большим вопросом. Второй этап, где должна кататься Лиза, пройдет в Китае с 8 по 10 ноября.

Даже если у Лизы не получится выступить в серии Гран-при, то ничего страшного для нее не произойдет. В прошлом году фигуристка на двух этапах заняла пятое и шестое места и в финал не вышла. Зато потом резко добавила во второй половине сезона.

Вполне вероятно, что ситуация повторится в этом году. Месту Турсынбаевой на чемпионате четырех континентов и чемпионате мира не угрожает ничего. Она явный лидер сборной Казахстана и путевка на главные старты будет с ней в любом случае. Главное, залечить травму и набрать форму.

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